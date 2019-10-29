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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:арбитраж (167) Газ (9155) газовые переговоры (971) Газпром (2915) Песков (972) суд (22682)

 Кремль выдвинул условия для договоренностей по газу с Украиной: Киев должен отказаться от судебных претензий к "Газпрому"

В Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договоренностей по транзиту российского газа в Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вчера позиция России была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли условием Кремля для заключения новых контрактов на транзит через Украину российского газа отказ со стороны Киева от своей победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

В свою очередь, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".

Он заявил, что "прекрасно понимает" вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича, который после встречи в Брюсселе сказал, что он разочарован ее результатами.

"Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе...", – написал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На трехсторонних переговорах по газу Россия поднимала вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, - "Нафтогаз"

Как сообщалось, с ноября 2015 года Украина не импортирует газ из России. В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов. С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза". На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке.

В марте 2018 года "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" об отказе выполнять решение арбитража.

Летом 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с "Газпромом".

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 12 млрд долларов. 28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Предыдущая встреча прошла 19 сентября.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам газовых консультаций заявил, что Украина пока не сформировала официальную позицию по возможности урегулирования судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза" до конца года.

"Официальной позиции сейчас наших украинских партнёров пока не сформировано. Мы надеемся, что наша позиция будет учтена. В том числе наши коллеги из Еврокомиссии поддерживают, что необходимо отрегулировать это все пакетно. Поэтому будем работать в этом направлении, продолжим вместе с коллегами искать пути", - ответил Новак на вопрос, готовы ли стороны урегулировать все судебные вопросы до конца этого года.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией о транзите газа после 2019 года заявил, что Украина выступила против обсуждения вопросов прямых поставок газа и урегулирования арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом" на трехсторонних переговорах по транзиту газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3156537
 
 
 Топ комментарии
 
Зебил как он есть. Премия выдана в виде 1% от суммы долга, которая списалась и теперь Украина ничего не должна и даже рашка не поднимает сумму долга. Тоесть и тут в лужу перднул. Но можно пойти еще дальше - рашка то всего то озвучивает свои хотелки, но зебилы уже привычно решили подчиняться?
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Первые победы зелёной дипломатии! Киев должен отказаться от судебных претензий к "Газпрому": Кремль выдвинул условия для договоренностей по газу с Украиной - Цензор.НЕТ 4720
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Кобалев свой суд выиграл. Сейчас посмотрим как писюнист спляшет.
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Ну Цемаха нелохи отдали, войска отводят, и иски снимут, в этом есть политика зе-команды.
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одно дело и разное видение решения вопроса. Там внизу много и совсем другого. Может быть перестать писать сплетни от всех, а указать позицию Украины и точка.
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"Новые лица" украинской дипломатии уже работают в Европе, ведь это для них газ?
Может какие-то завышенные требования, по сравнению с международными стандартами, у Украины?
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Бубочка, ти як ***** побачиш то головне брови насуп грізно і ніжкою не забудь голосно топнути. Ти ж Нелох якийсь там, а Сцарь Вофан. 😕
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Зелена пліснява сподівалась підписати договір на транзит? Ага. ***** нічого так просто не робить. А щоб ***** погодилось взяти участь в самміті, скаже дати воду на Крим. КВН проти КДБ не має шансів.
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То что ЗЕбилы откровенно работают на Кремлядь уже и дибилу понятно. Сейчас они простят Газпрому долг , а винторогие как только достроят Северный поток 2 так сразу прекратят транзит...И ЗЕбилоскот удачно выполнит свою прокремлёвскую роль, и от судебного долга избавят Газпром и транзита не будет.
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Как отказаться? Уже ж премии выдали!
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Прийдеться віддати премії кацапам. З відсотками. Кремль висунув умови для домовленостей щодо газу з Україною: Київ має відмовитися від судових претензій до "Газпрому" - Цензор.НЕТ 5671
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Если Украина откажется от своих претензий к ГазПрому, то предётся отказаываться и от самой ГТС, потому, что, начиная с этого времени, за транзит мы больше не получим ни цента, и ни один международный арбитр на станет впустую тратить на нас своё время.
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Ну, рашке по давно известной ей дорожке в путь
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Давай *******, соглашайся на новые требования своего хозяина. Вы же хотите мира и качать газ? Конечно будет вам и мир в тюрьме или Сибири и газ будете качать но бесплатно. Но детали же не главное, а главное подписать соглашения и мир с кремлем, правда?
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Зеля и на это согласится...
Он жы не ЛОХ, саракадвухлетний...
Он пацриот ра....ой, Украины.
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Кремль - это террористы!!!! Я могу сказать одно!!!! Разговаривать бесполезно!!! Но!!!! Пробуйте!!!
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А Кобелев маме в Нью-Йорк уже 8 млн.дол. премии за выигрыш у Газпрома в Стокгольмском суде перевёл.
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Он же не думал что прийдёт ЗЕлёная кремлёвская гнида которая раздвинет булки перед кацапами и всё сольёт.
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Правильно он ожидал, что страной всегда править будет или Порошенко или его сын.
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Повторю за зебила. Премия - за УЖЕ зачтенный долг. За уже зачтенные около 2 МИЛЛИАРДОВ долларов, которые Украине ен прийдеться выплачивать.
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Зеленский сейчас с удовольствием этот козырь сдаст. Все в угоду рейтингам у быдлоизбирателей.
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Тьфу, делов-то! Сейчас зеля и ко закончик состряпают и ..... Это будет наша мирная инициатива!!! Пардон, не наша, а зелина, но он ведь не лох в 42 года, ему просто Украина пох!
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Отказаться ? Т.е. иск нами выигран по той причине , что Газпром не соблюдал условий договора.........и давайте подпишем новый договор ! Только откажитесь от денег. Ха-ха-ха !!! ПНХ !!!!!
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Только идиоты могут поменять живые деньги на фейковые договоренности с расией
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скоро ваш свинарник потеряет 10% ввп из-за лютого желания не признавать гражданскую войну, удачи
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Слугам Коломойского это какраз раз плюнуть.
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Жириновский заявил, что РФ купила Коломойского и договорилась о разделе Украины в обмен на бесплатный газ. "Коломойский и Зеленский сдадут пол Украины за российский газ" https://www.youtube.com/watch?v=bnqhUsyJ9-M
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Отказаться от претензий незяяяяяяяяяяяяя, мамка Кобеля уже бабки потратила,как она вернет ? Кремль висунув умови для домовленостей щодо газу з Україною: Київ має відмовитися від судових претензій до "Газпрому" - Цензор.НЕТ 1973
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Повторю для зебила - зачтенный долг уже ен обсуждаеться.
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В любом варианте НЕТ транзита - РФ теряет на порядок больше.
Что теряет Украина? Транзит (плату за транспортировку) по старым условиям,которые сумма арбитража перекрывает НА ТРИ ГОДА!
А что теряет РФ? До 1/3 дохода газпрома + оплата неустоек через арбитраж + потеря до 50%-70% (из 30%) рынка ЕС.
Так какие могут быть уступки со стороны Украины?!
Правда, что кроме угрозы закрыть рынок РФ для продукции ЗеКвартальлщиков?!
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не, не совсем так.
рашка строит обходные маршруты для того, шобы газ таки поставить.
только поставка по обходным маршрутам получается дороже. а потребитель не намерен переплачивать... поэтому рашке приходицо отпускать газ дешевле. себестоимость тоже не падает. меньше чистоганом заработают...
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Так це дивлячись хто - ті, хто будує ці "маршрути" (точніше розподіляє інвестиції на них) - більше зароблять, і х-лу відкат більша частина їх навару.
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а ты думаешь, что когда она построит транзит останется???
так почитай будапештский меморандум...
там тоже много про это написано.))))
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Если некто Россия правовое государство, а некто Газпром работает в правовом поле, то такие заявления более чем странные.
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Может не отказаться а привязать этот долг к новому соглашению, например контракт на 10 лет не менее 50 - 60 млрд. куб. м. в год прокачивать через украинскую гтс, если нарушают россияне, то помимо новых штрафов, требования по этому долгу возобновляются, плюс пеня, если все 10 лет контракт выполняется - долг списывается, так будет приемлемо для нас. Сегодня газпром не может нам навязывать свои условия, им светит 11 миллиардов неустойки и они проиграли Польше суд по СП1 (опал) и вынуждены ограничить транзит газа, так же с Турцией не все решено и запуск СП2 явно будет с опозданием.
Кстати одно из условий подписания нового контракта - политическая стабильность в Украине, так шо думайте своей башкой порохоботы и сочувствующие, шо вы творите и кому подыгрываете, я не о порошенко, его мотивация ясна и так.
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А пітерська братва особливим розумом не відзначається, можуть вирішити в січні 2020-го діяти по аналогії з 2009-м тим же сценарієм, сподіваючись більше не на зговірливість київських, а на тиск на них з боку Брюселя.
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І відмовляться. Зеленський зробить все що завгодно, тільки б вислужитися перед своїм президентом.
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Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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Какие вообще могут быть переговоры? Украина выставляет европейскую цену за транзит, ********* или соглашается или нет, и носит свой газ ведрами. Все. О чем вообще можно переговариваться? И уж кто кто, только не ********* может выставлять какие-то свои хотелки.
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Требования газпрома вчера уже выдавали на "прямом", как желание нашего правительства отказаться от этого долга. Кремль висунув умови для домовленостей щодо газу з Україною: Київ має відмовитися від судових претензій до "Газпрому" - Цензор.НЕТ 6635
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Надо полагать, мама Коболева бабло отдаёт назад??
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Россия достроят сев.поток два
и прекратит прокачку газа и останемся без. газа и долгов
это 150% так и будет
если прекращать то с 01 01. 2020 пусть озаботится ЕС
в противном случае через год будем озабочены мы
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Россия достроят сев.поток два и прекратит прокачку газа - все к этому идет.

...и останемся без. газа и долгов - тут я не согласен.

...пусть озаботится ЕС - уже в процессе: думаешь, о чем Меркель с Путиным беседовала?

Песков понты гоняет для внутренней аудитории. Это нужно понимать и совершенно не нужно по этому поводу напрягаться.

Все эти клоуны, Песков, Жириновский, Соловьев и т. д. они нужны только для одного: запутать ватника и отнять у него способность думать. Ибо думающий россиянин опасен для власти.
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такое ощущение что зеля - золотая рыбка для ху-ла, из сказки
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Щас жосткий презедент кааак даст 24 часа Путину!!! Тот кааак испугается!!!
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не-лох зараз все порішає по пацанські...
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У РФ нету трубы и они будут и так договаривать или будут терять деньги и покажут ЕС, что РФ не надежный поставщик и они начнут закупать газ у других стран!
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Вчера была заполнена газом труба "Сила Сибири", а с 1 декабря начинает работать "Турецкий поток" обе ветки - что дальше?
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Позиция России - не хотим платить.
Позиция Украины - нам пох, нет денег - нет продления договора.
А что будет, если договор действительно не продлят? Потому что Россия не заплатила, например.

Есть тут кто-то, кто может обьяснить последствия этого с юридической точки зрения?
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Якщо створять сертифікований по третьому енергопакету оператор ГТС України і він підпише договір про інтерконект з Газпромом, то останній зможе подавати заявки на використання interruptible capacity і качати без довгострокового договору про транспортування, ще там свопова схема пропонувалась Нафтогазом.
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Лаптестан, мухи отдельно, котлеты отдельно
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