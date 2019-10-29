 Кремль выдвинул условия для договоренностей по газу с Украиной: Киев должен отказаться от судебных претензий к "Газпрому"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вчера позиция России была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли условием Кремля для заключения новых контрактов на транзит через Украину российского газа отказ со стороны Киева от своей победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
В свою очередь, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".
Он заявил, что "прекрасно понимает" вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича, который после встречи в Брюсселе сказал, что он разочарован ее результатами.
"Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе...", – написал Витренко.
Как сообщалось, с ноября 2015 года Украина не импортирует газ из России. В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов. С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза". На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке.
В марте 2018 года "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" об отказе выполнять решение арбитража.
Летом 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с "Газпромом".
"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 12 млрд долларов. 28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Предыдущая встреча прошла 19 сентября.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам газовых консультаций заявил, что Украина пока не сформировала официальную позицию по возможности урегулирования судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза" до конца года.
"Официальной позиции сейчас наших украинских партнёров пока не сформировано. Мы надеемся, что наша позиция будет учтена. В том числе наши коллеги из Еврокомиссии поддерживают, что необходимо отрегулировать это все пакетно. Поэтому будем работать в этом направлении, продолжим вместе с коллегами искать пути", - ответил Новак на вопрос, готовы ли стороны урегулировать все судебные вопросы до конца этого года.
В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией о транзите газа после 2019 года заявил, что Украина выступила против обсуждения вопросов прямых поставок газа и урегулирования арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом" на трехсторонних переговорах по транзиту газа.
Может какие-то завышенные требования, по сравнению с международными стандартами, у Украины?
Он жы не ЛОХ, саракадвухлетний...
Он пацриот ра....ой, Украины.
аминь
И что, Порошенко тоже агент рашки?
Что теряет Украина? Транзит (плату за транспортировку) по старым условиям,которые сумма арбитража перекрывает НА ТРИ ГОДА!
А что теряет РФ? До 1/3 дохода газпрома + оплата неустоек через арбитраж + потеря до 50%-70% (из 30%) рынка ЕС.
Так какие могут быть уступки со стороны Украины?!
Правда, что кроме угрозы закрыть рынок РФ для продукции ЗеКвартальлщиков?!
рашка строит обходные маршруты для того, шобы газ таки поставить.
только поставка по обходным маршрутам получается дороже. а потребитель не намерен переплачивать... поэтому рашке приходицо отпускать газ дешевле. себестоимость тоже не падает. меньше чистоганом заработают...
так почитай будапештский меморандум...
там тоже много про это написано.))))
Кстати одно из условий подписания нового контракта - политическая стабильность в Украине, так шо думайте своей башкой порохоботы и сочувствующие, шо вы творите и кому подыгрываете, я не о порошенко, его мотивация ясна и так.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
и прекратит прокачку газа и останемся без. газа и долгов
это 150% так и будет
если прекращать то с 01 01. 2020 пусть озаботится ЕС
в противном случае через год будем озабочены мы
...и останемся без. газа и долгов - тут я не согласен.
...пусть озаботится ЕС - уже в процессе: думаешь, о чем Меркель с Путиным беседовала?
Песков понты гоняет для внутренней аудитории. Это нужно понимать и совершенно не нужно по этому поводу напрягаться.
Все эти клоуны, Песков, Жириновский, Соловьев и т. д. они нужны только для одного: запутать ватника и отнять у него способность думать. Ибо думающий россиянин опасен для власти.
Позиция Украины - нам пох, нет денег - нет продления договора.
А что будет, если договор действительно не продлят? Потому что Россия не заплатила, например.
Есть тут кто-то, кто может обьяснить последствия этого с юридической точки зрения?