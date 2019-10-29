 Кремль выдвинул условия для договоренностей по газу с Украиной: Киев должен отказаться от судебных претензий к "Газпрому"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вчера позиция России была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли условием Кремля для заключения новых контрактов на транзит через Украину российского газа отказ со стороны Киева от своей победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

В свою очередь, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".

Он заявил, что "прекрасно понимает" вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича, который после встречи в Брюсселе сказал, что он разочарован ее результатами.

"Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе...", – написал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На трехсторонних переговорах по газу Россия поднимала вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, - "Нафтогаз"

Как сообщалось, с ноября 2015 года Украина не импортирует газ из России. В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов. С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза". На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке.

В марте 2018 года "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" об отказе выполнять решение арбитража.

Летом 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с "Газпромом".

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 12 млрд долларов. 28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Предыдущая встреча прошла 19 сентября.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам газовых консультаций заявил, что Украина пока не сформировала официальную позицию по возможности урегулирования судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза" до конца года.

"Официальной позиции сейчас наших украинских партнёров пока не сформировано. Мы надеемся, что наша позиция будет учтена. В том числе наши коллеги из Еврокомиссии поддерживают, что необходимо отрегулировать это все пакетно. Поэтому будем работать в этом направлении, продолжим вместе с коллегами искать пути", - ответил Новак на вопрос, готовы ли стороны урегулировать все судебные вопросы до конца этого года.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией о транзите газа после 2019 года заявил, что Украина выступила против обсуждения вопросов прямых поставок газа и урегулирования арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом" на трехсторонних переговорах по транзиту газа.