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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2749) Гончарук_Алексей (218)

 Рассчитываем на достижение договоренностей с МВФ в ходе ближайшего визита миссии в Украину, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук рассчитывает на достижение договоренностей по программе расширенного финансирования для Украины в ходе ближайшего визита миссии Международного валютного фонда в страну.

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели коллеги из Международного валютного фонда приедут в Украину для того, чтобы еще раз проговорить это. И мы рассчитываем, что мы таки достигнем договоренности относительно формата новой программы", – сказал он, во время выступления на Первом инвестиционном форуме "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я, конечно, хотел бы, и мы работаем над тем, чтобы это произошло (подписание. - Ред.) в ближайшие месяцы", – добавил он в ходе общения с журналистами по итогам выступления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156534
 
 
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Еще пару лярдов бене отдайте, и тогда точно кредит получите.
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да куда они денутся эти мвфники))) .... пока Украина регулярно платит им проценты их отсюда вторым Чернобылем не выгонишь )))
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кацап, не хотів тебе засмучувати, але "дай пожрать" - це ваше, ісконне
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но ООН признало вашу страну голодающей!
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бо.е, да шоб ты пропал, это я уже не юзаю символ "*". и мне импоировало шо у тя борода мол, но "я не лох".
и "бокдан" вроде прав - вам надо до "н" "проработать".... б*же, я оружие(Ак) держал тока на сборах(ВПЮ).... но я застрелю тварей - по максимуму. только суньтесь, и мы посмотрим кто тут хозяеин
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