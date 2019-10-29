 В 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12.00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдение режима тишины в течение последней недели. Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств.Украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возмивости украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих. Отмечаем, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств", - говорится в сообщении.

Данную информацию также распространяют информационные ресурсы террористической организации "ЛНР". Они заявили об отводе наемников РФ на даном участке, сообщив, что с обеих сторон "запустили белые сигнальные ракеты в подтверждение готовности к началу разведения, а затем были запущены зеленые ракеты, сигнализирующие о начале возобновления разведения сил и средств".

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что процесс разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) во вторник стартовал. Позже пресс-центр штаба ООС заявил: "Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится".

Также в пресс-центре ООС сообщили: "НВФ РФ, заявляя о готовности провести разведение сил и средств на участке разведения № 2, вчера (28 октября. - Ред.) 5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения № 2 (Золотое-4)". Кроме того, по данным Минобороны, "С начала текущих суток (29 октября. - Ред.) до 12.30 враг обстрелял наших военных дважды. На Донецком направлении после 11 утра оккупанты 25 минут из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреливали наши позиции в районе Богдановки (также предстоящего участок разведения сил и средств. - Ред.)".