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 Общество
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Все про:Донбасс (19776) операция Объединенных сил (1715) Золотое (82)

 В 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4, - пресс-центр ООС

В Золотом Луганской области началось разведение сил и средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12.00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдение режима тишины в течение последней недели. Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств.Украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возмивости украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих. Отмечаем, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств", - говорится в сообщении.

Данную информацию также распространяют информационные ресурсы террористической организации "ЛНР". Они заявили об отводе наемников РФ на даном участке, сообщив, что с обеих сторон "запустили белые сигнальные ракеты в подтверждение готовности к началу разведения, а затем были запущены зеленые ракеты, сигнализирующие о начале возобновления разведения сил и средств".

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что процесс разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) во вторник стартовал. Позже пресс-центр штаба ООС заявил: "Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится".

Также в пресс-центре ООС сообщили: "НВФ РФ, заявляя о готовности провести разведение сил и средств на участке разведения № 2, вчера (28 октября. - Ред.) 5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения № 2 (Золотое-4)". Кроме того, по данным Минобороны, "С начала текущих суток (29 октября. - Ред.) до 12.30 враг обстрелял наших военных дважды. На Донецком направлении после 11 утра оккупанты 25 минут из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреливали наши позиции в районе Богдановки (также предстоящего участок разведения сил и средств. - Ред.)".

Источник: https://censor.net.ua/n3156533
 
   
 Топ комментарии
 
"Наемники РФ ведут обстрелы позиций украинских воинов в районах разведения сил в Золотом и Богдановке, - пресс-центр ООС"

"В пресс-центре ООС подтвердили начало разведения сил в Золотом"

Между новостями разница в 10 минут. Разве такое возможно в стране, гда при власти нормальные люди? Да никогда! Такое возмождно только при ватных украинофобских выродках!
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А как же 7 дней тишины и бла бла бла? Господа, мы в жопе!!!
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Ну що КАПІТУЛЯЦІЯ України перед хуйлом розпочалась з чим вас "хохли" я і вітаю!!!
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В Золотом начинают строительство офиса преЗедента и виллы, куда переезжает жить вся его семья с кварталом!!!
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Шмаркля попалась на наживку. Что теперь будет? Орки займут Золотое. Добробаты и патриоты страны приедут в Киев и свергнут силой Бубочку. ***** этого и ждет, чтобы начать новый этап безвластия в Украине и неготовность реагировать Запад. Это его план. И Янелох его воплощает в жизнь.
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А если не займут Золотое? Какой прогноз будет?
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План ***** №2: В Украину внедряют дыныры и начинается тоже самое, т.е. хаос.
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если не займут, то комик может смело ехать рассмешить путина...ибо смех - оружие клоуна...
путин не сам придет, он с кузнецом будет, с рамзаном...больно тому на извинявшегося посмотреть нужно
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Цитирую класика "Ми развели их как котят" (с) М.Чечетов.
А моника с балкона пригнет?
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сомневаюсь, что он разведет, как котят...он не карлсон, чтобы сигануть и галстуков не носит, чтобы жевать
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Когда Петя назначал Мишу на должность за "жевание галстука" можно было автоматически стать кацапом и агентом кремля.. Эх, все течёт все меняется)
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Где там 10 тысяч ветеранов Билецкого?Уже на подходе?Или Аваков дал команду упасть на мороз?
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всегда готов...
О 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 5028
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Наемники РФ ведут обстрелы позиций украинских воинов в районах разведения сил в Золотом и Богдановке, - пресс-центр ООС

Предатели продолжают сливать Украину и для дезориентации постить прямо противоположные новости.
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29.10.19 13:15 Командования оккупационных войск РФ планирует активизировать применение снайперов на линии соприкосновения, - разведка https://censor.net.ua/n3156524 О 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 728

пресс-служба Минобороны http://www.mil.gov.ua/news/2019/10/29/zvedennya-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/
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Эй, фигня коричневая, когда П'яточкін войска разводил, что это было?
Ясный перец- перемога.
Когда Зеля разводит?
Ясно как днем- капитуляция.
Какое же вы отребье, петрушки...
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Знищення України відбувається під радісні овації ригів, комуняк, та просто вати.
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Зеленский - это марионетка Путина! Зеленский все приказы кремлевского говна выполняет. Делает все, что выгодно РФ и делает все против Украины.
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В начало холодов - отводит армию в чистое поле и сдает фортификационные сооружения России.
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ЗаЖопы уже вместо требований разведения, начали хором вопить - на кого мирных оставляете... Твари.
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Так там стреляют или разводят? Если развели то кого?
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Война была проиграна соевым говнокомандующим сразу после Иловайска и это поражение было закреплено в капитулянтских минских соглашениях. Это горькая правда, которая никак не может уместиться в куриных мозгах соевой мразоты
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