 В ближайшее время в Украине запустят электронный сервис для жалоб на таможенников, - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов в ходе XVIII Форума финансовых директоров в Киеве во вторник.
"Мы будем пробовать в ближайшее время запустить электронный модуль для жалоб. Он заработает в ближайшие недели", - сказал он.
Нефьдов отметил, что большее количество жалоб относительно таможни сейчас поступает через Facebook.
"Большинство пишет мне в личные сообщения на Facebook", - сказал глава таможни.
Помимо этого, таможня планирует запустить автоматизированное определение и проверку стоимости бывших в употреблении автомобилей, чтобы позволить потенциальному покупателю такого авто перед его приобретением уточнить стоимость растаможивания. Этот сервис должен заработать до конца 2019 года.
"Мы не должны входить в Новый год со старыми проблемами", - прокомментировал Максим Нефьодов.
Мы должны входить с новыми, которые успешно создаем!
Его величество профан
Во всех значительных вопросах,
И шаткий трон его стоит
Не на ковре, а на доносах.
Я за два сольди, за два су
На папу с мамой донесу,
И верит наш король в одно-с,-
В донос, в донос, в донос...
(с) Волшебный голос Джельсомино.
З його слів, родичі Нефьодова займаються контрабандою брендового одягу, який перевозять у «євробляхах».
А простіше не можна? п.Нефьодов, адже не Tommy Lee призначає вам начальників митниць. Ви ж самі їх призначаєте. Невже у Вас нема хоча б десятка чесних людей? Відберіть достойні кадри. А також зробіть так, щоб це митникові треба було писати скаргу на Tommy Lee, якщо він вважає мої дії незаконними. Бо митник нічого не втрачає від моє затримки, а я не можу тримати Памелу на митниці годинами.