 Закончить войну можно только одним путем - дипломатическим, - Зеленский

Об этом он заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Прекращение войны и возвращение всех украинских территорий - наша главная задача. Мы знаем, что сделать это возможно только одним путем - дипломатическим", - заверил Зеленский.
Президент подчеркнул, что для достижения этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются, быть процветающим, независимым и успешным государством.
Войны всегда заканчиваются либо победой, либо поражением. В противном случае, это просто отложенный на время конфликт.
Сегодня его можно отложить. По корейскому/кипрскому варианту. Других вариантов не существует (кроме поражения, разумеется).