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 Политика Украины
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 Закончить войну можно только одним путем - дипломатическим, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский настаивает, что единственным путем для прекращения войны и возвращения ныне временно оккупированных территорий является дипломатический.

Об этом он заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прекращение войны и возвращение всех украинских территорий - наша главная задача. Мы знаем, что сделать это возможно только одним путем - дипломатическим", - заверил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что для достижения этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются, быть процветающим, независимым и успешным государством.

Источник: https://censor.net.ua/n3156529
 
   
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Шесть лет прошло. Сколько лет ещё побеждать?
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Для него победа когда за капитуляцию ему ***** перечислит сумму с девятью нулями на панамский счет.
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То ты слишком хорошо за клоуна думаешь... За капитуляцию подарит фоточки со встречей, расказжет какой он бубочка, погладит по голове. А, ну еще сватов купят.
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А что на эту тему говорят в родном Израиле?
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в родном Израиле не говорят, а прицельно стреляют в ответ на провокации. там давно поняли, что мир в Израиле растет из ствола М16 или Тавор-а
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Дипломат недоношеный. Ты прям всю историю перевернул. Ато все страны мира оказывается зря держат большие армии и тратят на ее содержание кучу денег. А оказывается при виде врага можно лечь на землю и разставить ноги
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Ну ты троль 80 уровня. Комментарии строчишь всеми 21 пальцами
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Ну какая может быть дипломатия при таком несдержанном Главнокомандующем, который требует отвести войска по приказу врага?
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Дивизия дипломатов против взвода солдат. Интересно, кто кого победит?
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Солдат не взвод, а несколько сотен тысяч (включая территориальную оборону и мобрезерв).
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в данном случае, с кацапами, война ни закончится никогда
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сдача украины,новый убойный газовый контракт и инвестиции из рф - дипломатический путь шмаркли)) и все до нового года))
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дипломатическим - это после того, как с мокшаней снимут санкции и наладят с ними торговлю газа мимо Украины? и что их тогда заставит вернуть нам нашу территорию ?
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Он курит план инвестиций от российских олигархов.
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Почему убивать людей на войне и полицейским - это не грех перед Богом, а убить простому человеку - это тяжкий грех?
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Вы ошибаетесь, пан гетман.
Войны всегда заканчиваются либо победой, либо поражением. В противном случае, это просто отложенный на время конфликт.
Сегодня его можно отложить. По корейскому/кипрскому варианту. Других вариантов не существует (кроме поражения, разумеется).
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складывается стойкое де же вью что это уже было был такой Керенский и временное правительство в 17 году и эти по ощущениям как временное правительство во главе с ЗеКеренским рухнет этот режим раздавив своими обломками страну
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Большевики потом страну обратно собирали (своими методами , конечно).
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Закончить войну можно одним путем - восстановив границы Украины. А после отвода войск война не закончится, а только начнется. Потому что этим покажем свою слабость. А вести переговоры нужно только с позиции силы. По- другому ни Путин, ни Лавров не поймут.
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Как говорил *****, который называет себя медведем не спрашивающем ни у кого куда ему идти, давай показывай ему свой дипломат с бумагами.
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Еще пол года правления Зели и самые упоротые зебилы,будут орать "Порох ввиди вайска" Закончить войну можно только одним путем - дипломатическим, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1049
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Как завернуть капитуляцию в красивую обертку под названием "дипломатия"
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Человек далек от армии. Ему армия чужда и судя по последним его обращениям ещё и противна. Он верит в «дипломатию», но какая может быть «дипломатическая победа» комика КВН, который двух слов связать не может, в схватке с опытным КГБистом, который стоит у вершины самой циничной системы в мире. Это ведь просто смех и бред. В эту «дипломатическую победу» Зеленского может поверить только самый упоротый зебил...
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