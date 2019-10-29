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 Политика Украины
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 Извинюсь перед Зеленским только после его извинений за насмешки над украинским войском, - Федына

Народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина заявила, что извинится перед главой государства Владимиром Зеленским за высказывания в его сторону только после извинений президента за его насмешки.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"И я бы очень хотела извинится перед президентом, но я сделаю это только тогда, когда он извинится за смешки за сгоревший дом Гонтаревой, видео с расстрелом парламента, видео с похоронами Порошенко, когда он извинится перед всеми бойцами и добровольцами не только за Золотое, а за то, что их обзывали в его "Квартале" стадом овец, я хочу, чтобы извинились за насмешки по Голодомору, где погибли миллионы людей, причем большая часть моей семьи. Давайте, господин президент, если извиняться, то взамен. Сначала вы за то, что вы сначала сделали, а дальше я извинюсь перед вами", - сказала Федина.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156528
 
   
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ПЄСів мало - але смердять вони сильно, більш на скунсів схожі..
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Старый порванный ботинок, чего тебя опять сюда занесло! Иди поиграй в домино.
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Нах он нужен, этот нелох! пусть считает, что это мнение зрителя его спектакля- "Не верю!"
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Не кажи мені що робити - і я не скажу куди тобі йти..
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Маєш знайомі місця? Ностальгія? Давно не відвідував?
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Почему не было слышно воя Фединой, когда представители
неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные
денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
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Ти заяву написали, чудо? Хоч у свою ФБР хоч психіатру?
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наша таня громко плачет, оторвали от кормушки....
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**** тупая,он в 2014 свои бабки личные отдавал на армию(не под % как ******* петя) и ездил с бесплатными концертами пацанам в ато,по госпиталям,не пиарясь на этом.Надеюсь до нового года вся эта ПСИНАЯ солидарность будет в тюрьмах
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И я бы очень хотела извинится перед президентом, но... Здоровые люди понимают, что всё сказанное до "но.." - брехня
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А чем кто его обидел? Там Зе-лизопопы только обиделись. Зеле по фиг, он же не лох. Или лох? Я запутался уже. Не надо ни перед кем извиняться. Когда он скажет, что Кадыров - чмо. Может тогда. А так...
Кто он: и бубочка, и Моника, и Янелох. И ху*ло уже про него кричали. Ему не привыкать.
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Провокаторша. Дешевая проститутка парашенко. - Это шоб ему самому не светиться. Своих бревен не видит. А соринку в глазе у других высматривает.
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эгоцентричность зе смешанное с комплексом неполноценности, разбавленное клоунадой и насмешками над людьми и страной, не дают ему опуститься на землю и быть мужиком.
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И это доцент невиданных политических наук . Одно радует , что во Львове есть достойные люди, кроме этой женщины .
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ЙОЛКА! Только йолка. И не такая как страусоводу устроили и дали сдрыснуть.
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а кому-то ее извинение нужно? Извинюсь перед Зеленским только после его извинений за насмешки над украинским войском, - Федына - Цензор.НЕТ 8447 мне больше интересно узнать мнение психиатров о ее здоровье
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