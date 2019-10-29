Мы будем выбирать путь решительных быстрых действий, даже понимая, что мы, возможно, выбираем не идеальные решения, - Гончарук о перезагрузке Верховного Суда»

"Украина - одна из самых интересных площадок в мире для инвестирования в следующие 5 лет. Мы понимаем, что никто не пойдет инвестировать в юрисдикцию, где решением незаконным суда у него могут забрать. Поэтому суды для нас - это приоритет", - сказал он во вторник в Мариуполе на инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер подчеркнул, что судебная реформа находится в процессе. "С ней можно соглашаться, можно не соглашаться, но то, что мы уделяем этой реформе большое внимание и работаем над этим как над главной реформой, - это уже заметно".

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Также Гончарук отверг претензии бизнеса к закону о перезагрузке Верховного Суда, обратив внимание на то, что ранее запушенная реформа судебной системы не вернула доверие к судам. "Так как в рамках этой реформы, в том числе в Верховный Суд, попало много недостойных людей, которых там не должно быть", - пояснил он.

Премьер подчеркнул, что у страны очень мало времени для принятия решений, поэтому "мы будем выбирать путь решительных быстрых действий, даже понимая, что мы, возможно, выбираем не идеальные решения, чем ждать и работать долгими эволюционными инструментами".

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В связи с этим, Гончарук предложил бизнесу провести диалог по процедурам судебной реформы.

Напомним, 16 октября Рада приняла в целом законопроект №1008 о судебной реформе. Соответствующий проект закона предусматривает сокращение судей Верховного Суда наполовину, полное изменение состава Высшей квалификационной судей, создание этической комиссии, которая будет проверять членов Высшего совета правосудия, ВККС и Верховного Суда.