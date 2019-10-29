Мы будем выбирать путь решительных быстрых действий, даже понимая, что мы, возможно, выбираем не идеальные решения, - Гончарук о перезагрузке Верховного Суда»

"Украина - одна из самых интересных площадок в мире для инвестирования в следующие 5 лет. Мы понимаем, что никто не пойдет инвестировать в юрисдикцию, где решением незаконным суда у него могут забрать. Поэтому суды для нас - это приоритет", - сказал он во вторник в Мариуполе на инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер подчеркнул, что судебная реформа находится в процессе. "С ней можно соглашаться, можно не соглашаться, но то, что мы уделяем этой реформе большое внимание и работаем над этим как над главной реформой, - это уже заметно".
Также Гончарук отверг претензии бизнеса к закону о перезагрузке Верховного Суда, обратив внимание на то, что ранее запушенная реформа судебной системы не вернула доверие к судам. "Так как в рамках этой реформы, в том числе в Верховный Суд, попало много недостойных людей, которых там не должно быть", - пояснил он.
Премьер подчеркнул, что у страны очень мало времени для принятия решений, поэтому "мы будем выбирать путь решительных быстрых действий, даже понимая, что мы, возможно, выбираем не идеальные решения, чем ждать и работать долгими эволюционными инструментами".
В связи с этим, Гончарук предложил бизнесу провести диалог по процедурам судебной реформы.
Напомним, 16 октября Рада приняла в целом законопроект №1008 о судебной реформе. Соответствующий проект закона предусматривает сокращение судей Верховного Суда наполовину, полное изменение состава Высшей квалификационной судей, создание этической комиссии, которая будет проверять членов Высшего совета правосудия, ВККС и Верховного Суда.
/ Кримінал
Спустошили сейф: під Києвом обнесли дачу голови Верховного суду
29 жовтня 2019, 12:09 3.4т Читати матеріал російською
У Київській області невідомі обікрали дачний будинок, що належить чоловіку глави Верховного суду Валентини Данишевської.
Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що подія трапилася у період між 24 і 28 жовтня, під час відсутності господарів.
Як з'ясувалося, злодії проникли у приватний будинок у селі Любимівка і забрали із сейфа гроші на загальну суму понад 40 тисяч доларів.
Але ж доберуться і до твойого помешкання.
https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
И даже не понимая.
Что скорее всего.
Судя по действиям последних месяцев.
Катайся себе на самокате и не зуди!
Правильно. Неважно, что, возможно, выберем херню, главное - сделать это быстро и решттельно.