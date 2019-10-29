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 Политика Украины
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 Мы будем выбирать путь решительных быстрых действий, даже понимая, что мы, возможно, выбираем не идеальные решения, - Гончарук о перезагрузке Верховного Суда

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отверг претензии бизнеса к закону о перезагрузке Верховного Суда и предложил диалог по процедурам судебной реформы.

"Украина - одна из самых интересных площадок в мире для инвестирования в следующие 5 лет. Мы понимаем, что никто не пойдет инвестировать в юрисдикцию, где решением незаконным суда у него могут забрать. Поэтому суды для нас - это приоритет", - сказал он во вторник в Мариуполе на инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер подчеркнул, что судебная реформа находится в процессе. "С ней можно соглашаться, можно не соглашаться, но то, что мы уделяем этой реформе большое внимание и работаем над этим как над главной реформой, - это уже заметно".

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Также Гончарук отверг претензии бизнеса к закону о перезагрузке Верховного Суда, обратив внимание на то, что ранее запушенная реформа судебной системы не вернула доверие к судам. "Так как в рамках этой реформы, в том числе в Верховный Суд, попало много недостойных людей, которых там не должно быть", - пояснил он.

Премьер подчеркнул, что у страны очень мало времени для принятия решений, поэтому "мы будем выбирать путь решительных быстрых действий, даже понимая, что мы, возможно, выбираем не идеальные решения, чем ждать и работать долгими эволюционными инструментами".

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В связи с этим, Гончарук предложил бизнесу провести диалог по процедурам судебной реформы.

Напомним, 16 октября Рада приняла в целом законопроект №1008 о судебной реформе. Соответствующий проект закона предусматривает сокращение судей Верховного Суда наполовину, полное изменение состава Высшей квалификационной судей, создание этической комиссии, которая будет проверять членов Высшего совета правосудия, ВККС и Верховного Суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3156526
 
 
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Но есть хорошие новости
Мы будем выбирать путь решительных быстрых действий, даже понимая, что мы, возможно, выбираем не идеальные решения, - Гончарук о перезагрузке Верховного Суда - Цензор.НЕТ 9908 / Кримінал
Спустошили сейф: під Києвом обнесли дачу голови Верховного суду
29 жовтня 2019, 12:09 3.4т Читати матеріал російською


У Київській області невідомі обікрали дачний будинок, що належить чоловіку глави Верховного суду Валентини Данишевської.
Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що подія трапилася у період між 24 і 28 жовтня, під час відсутності господарів.
Як з'ясувалося, злодії проникли у приватний будинок у селі Любимівка і забрали із сейфа гроші на загальну суму понад 40 тисяч доларів.
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Радуйся.
Але ж доберуться і до твойого помешкання.
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Можете набрать выпускников ВУЗов , хуже чем сейчас не будет . Может тогда украинского судью перестанут называть шлюхой .
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Мы будем выбирать путь решительных быстрых действий, даже понимая, что мы, возможно, выбираем не идеальные решения, - Гончарук о перезагрузке Верховного Суда»

И даже не понимая.
Что скорее всего.
Судя по действиям последних месяцев.
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какой суд, все гарантирует лично зеля
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Какое отношение ты имеешь к судебной системе?
Катайся себе на самокате и не зуди!
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премьер министр перезагружает суд? это чезана
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Вообще то это называется-паника.Предпринимать действия не приносящих положительного результата.
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"Также Гончарук отверг претензии бизнеса к закону о перезагрузке Верховного Суда, обратив внимание на то, что ранее запущенная реформа судебной системы не вернула доверие к судам. "Так как в рамках этой реформы, в том числе в Верховный Суд, попало много недостойных людей, которых там не должно быть", - пояснил он." Это песня, особенно глядя на то как и кто назначается туда "Нових суддів КСУ в Зеленського погодили до початку суддівського з'їзду" https://uainfo.org/blognews/1572339754-novih-suddiv-ksu-v-zelenskogo-pogodili-do-pochatku-suddivskogo.html. Суд правда Конституционный, но черт возьми, почему с другими судами будет по другому?
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Мы будем выбирать путь решительных быстрых действий, даже понимая, что мы, возможно, выбираем не идеальные решения, - Гончарук о перезагрузке Верховного Суда

Правильно. Неважно, что, возможно, выберем херню, главное - сделать это быстро и решттельно.
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