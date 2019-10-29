 Наемники РФ ведут обстрелы позиций украинских воинов в районах разведения сил в Золотом и Богдановке, - пресс-центр ООС

Сообщение СЦКК обнародовал пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"НВФ РФ, заявляя о готовности провести разведение сил и средств на участке разведения № 2, вчера 5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения № 2 (Золотое-4)", - говорится в сообщении.

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Как подчеркивает украинская сторона СЦКК, несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения № 2 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства.

Также в сообщении отметили, что украинской стороной приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть, ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения.

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Вместе с тем, незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе с начала суток во вторник дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до 12.30 враг обстрелял наших военных дважды. На Донецком направлении после 11 утра оккупанты 25 минут из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреливали наши позиции в районе Богдановки", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Кроме того, на Луганском направлении противник 20 минут из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку населенного пункта Луганское.