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 Наемники РФ ведут обстрелы позиций украинских воинов в районах разведения сил в Золотом и Богдановке, - пресс-центр ООС

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявила, что оккупанты заявляя о готовности провести разведение сил в очередной раз обстреляли Золотое-4, где планируется разведение сил.

Сообщение СЦКК обнародовал пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"НВФ РФ, заявляя о готовности провести разведение сил и средств на участке разведения № 2, вчера 5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения № 2 (Золотое-4)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведение сил в Золотом происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня, - Пристайко

Как подчеркивает украинская сторона СЦКК, несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения № 2 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства.

Также в сообщении отметили, что украинской стороной приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть, ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится, - пресс-центр штаба ООС

Вместе с тем, незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе с начала суток во вторник дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до 12.30 враг обстрелял наших военных дважды. На Донецком направлении после 11 утра оккупанты 25 минут из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреливали наши позиции в районе Богдановки", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Кроме того, на Луганском направлении противник 20 минут из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку населенного пункта Луганское.

Наемники РФ ведут обстрелы позиций украинских воинов в районах разведения сил в Золотом и Богдановке, - пресс-центр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156525
 
 
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То таке, хай стреляють клоун хочет видеть шефа,хоть обстрелы хоть грады,
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По плану развода сводки штаба ООС в расчет не идут. ОБСЕ про обстрелы не пишет, значит там не стреляют. По логике клоуна нужно разводить.
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а как же семь дней тишины перед разведением войск. Или это только украинской стороны касается.
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Украинская сторона отводит силы, паРашка производит обстрелы. Это и есть развод по Пристайко.
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так это не "развод войск". это отступление.
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То таки відводять, незважаючи на це ?
дебіла зе-приставку туди відправте з блазнем і богданом. І лишіть.
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Зебіли, поясніть. Хтось бреше. Або штаб ООС, або Нелох.
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х**ло і вся москальня вже не просто відкрито глузують і плюють на дешевого і тупого блазня.
Чоловіки знають міцніші слова, які якраз тут доречні.
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а может российские оккупационные войска?
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это правда. они ничем уже от мыролюбного свиновальца не отличаются.
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Обратите внимание, что в заявлениии нет , что в связи с обстрелами отвод откладывается, а вместо этого :"Также в сообщении отметили, что украинской стороной приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть, ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения." т.е. укр.подразделения отведут невзирая на обстрелы
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Без паники!нелох приезжал специально что бы составить карту огня,и сейчас прямо с форума на позицию.
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Зеленский говорит, что не стреляют - значит, не стреляют. Он же не лох.
Бабки сепарские в Золотом говорят, что стреляют только украинские воины. Они ж брехать не будут.
Богдан уже кроссовки одевает, берет пулемет и едет фотаться в Золотом.
Короче, ситуация мирная: акция против капитуляции нет никаких, просто в Украине идет дождь.
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Быстрее отводите пока зима не наступила. Копать в мерзлой земле окопы среди поля не очень интересная работа.
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А как же развод по Пристайловски пусть этот алень идет на полосу разграничения и флажками машет посмотрим через сколько его тело будет разведено в разные части
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Яка несподіванка. Хто ж міг подумати що таке може статись?
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Кацапы, люди с безупречной репутацией, впервые в истории не выполняют своих обязательств Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів у районах розведення сил у Золотому та Богданівці, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 900
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