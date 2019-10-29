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 Командования оккупационных войск РФ планирует активизировать применение снайперов на линии соприкосновения, - разведка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о намерениях командования российско-оккупационных войск активизировать применение снайперов на линии соприкосновения с целью деморализации личного состава Объединенных сил и провоцирования украинских воинов на открытие огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этои сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, речь идет о предоставлении разрешения снайперским парам на обстрелы личного состава подразделений ВС Украины без дополнительных команд в условиях гарантированного поражения и соблюдения мер маскировки, в т.ч. с позиций в "серой зоне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные войска РФ маскируют танки, САУ и другое тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, - разведка

Параллельно противник активизировал меры по доукомплектованию и подготовке снайперских подразделений в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3156524
 
 
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Им явно нравится наша миролюбивая позиция - Ваш Богдан.
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У "боґдана" грошолюбива позиція. Але кацапські снайпери для нього не страшні.
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