 Вопрос с кнопкодавством может решить сенсорная кнопка, а не введение штрафов, - нардеп от "Голоса" Устинова

Об этом Устинова рассказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Согласно украинскому законодательству взыскать штраф можно только после решения суда. Это означает, что сначала нужно депутата поймать на том, что он занимался кнопкодавством. Затем должно происходить расследование, затем решение суда, после этого обычно все подают апелляцию, проходят еще вторую апелляционную инстанцию, после второй апелляционной инстанции, может будет уже решение суда, по которому, соответственно, уже с депутата могут взыскать деньги за то, что он занимался кнопкодавством. Позиция нашей фракции заключается в том, что нам не нужно сейчас придумывать велосипед, а сделать одну простую условие - установить сенсорную кнопку, которая работает, скажем, в Киевсовете", - сказала нардеп.

Устинова считает, что на голосование за законопроект о кнопкодавстве "будет больше потрачено времени и средств налогоплательщиков, чем стоило бы установить сенсорные кнопки".

"Вместо того, чтобы решить технический вопрос и сделать невозможным голосование депутатов, мы придумываем, как мы будем кого-то наказывать, идя через две инстанции судов, чтобы взыскать с него 50 тыс. гривен за то, что он голосовал кнопкодавством. Имеет смысл у человека отнимать мандат либо фактически лишать его того, чем депутат должен пользоваться, но то, что мы придумываем сейчас со штрафами и уголовной ответственностm. - это нонсенс, который не будет работать. Если мы хотим решить вопрос с кнопкодавством - это должнf быть сенсорная кнопка", - отметила нардеп.

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