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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Apple (29) Зеленский (3474) инвестиции (904)

 Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже, - Зеленский об экономике Украины. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский надеется, что рядом с историями успеха Японии, Южной Кореи и Сингапура в учебниках появится и история успеха Украины.

Об этом он заявил во время выступления на Первом инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Моя цель, чтобы в мировых учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура появилась Украина. Приглашаем всех приобщиться к этой украинской цели", - обратился Президент к инвесторам.

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По его словам, нынешний форум в Мариуполе является началом нового инвестиционного этапа в украинской истории.

Зеленский пообещал потенциальным инвесторам "настоящее инвестиционное меню", где продемонстрируют "магниты", знаковые проекты, которые притягивают успех на глобальном уровне, и заверил в поддержке со своей стороны и со стороны главы правительства.

"Украина - это страна возможностей, и сегодня они стучат в вашу дверь. Не пропустите возможности. Не проспите Украину", - подчеркнул глава государства.

Он также сравнил Украину с компанией Apple и Лэнсом Армстронгом.

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"Разочарование или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет рассвет", - убежден Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3156520
 
 
 Топ комментарии
 
а можно я ему по уху леша дам? - несет ведь его не по детски- аааа - наркотики - забыл))))
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Нет такий ситуации из которой Зеленский не вышел бы с позором.
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ти в сортирі почав свій шлях, в сортирі і закінчиш.
Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже, - Зеленский об экономике Украины - Цензор.НЕТ 1956
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Пипец богдану и ко..У нас появился Украинский ли Куан ю 😂😂😂
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не дядя - не для того впихуют вооруженный дамбас чтобы Украина повторила путь Сингапура
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Зе, опять курнул и понесло?

Ты про пенсии лучше расскажи и про зарплату учителям!
А то наобещал золотые горы, а сам хрень по укурке несешь!
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ЗЕбил, ты сначала с параши выберись, куда тебе указал место твой бородатый пахан Беня))))
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зелю нельзя на люди выпускать, такой бред городит
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Шото я не припомню, чтобы Эппл был на побегушках у Коломойского.
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Кучма вже прославився деякими ідеями "технопарків", "інвестиційних та інноваційних проектів". Якось мені товариш хотів кинути халтурку - проект дрібновузлового складання певного апарату. І чомусь він дуже не хотів щоби я долучив до проекту свого колишнього колегу, який саме на цій темі "собаку з'їв". Тут і з'ясувалося що ніхто навіть не планував складання та випуск, просто під проект хотіли вибити фінансування. Кароче, я відмовився від дурної роботи.
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Дядя Вова, так громко пукнуть в лужу НАДО УМЕТЬ!!!

Оглохли от счастья все Зеголовастики!!!
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Так я це собі й уявляв (десь там і майбутній міністр економіки)

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Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже, - Зеленский об экономике Украины.

Пока не посадите Барыгу и К ни чего не выйдет! За одно и другихтипа Бени надо приструнить.
А то как в анекдоте - будущее России в цифровых технологиях! Кто б сомневался, гражданин начальник!
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