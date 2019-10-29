 Мы проведем серьезную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году, - Зеленский

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в ходе Первого инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы проведем серьезную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году", – сказал он.

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