 Мы проведем серьезную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году, - Зеленский

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в ходе Первого инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы проведем серьезную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году", – сказал он.
Уже всех ОЛИГАРХОВ посадил? Уже всех МОНОПОЛИСТОВ закрыл? Вот так же будет и с реформой! ГОТОВТЕ ЛЮДИ КОШЕЛЬКИ РЕФОРМА НАСТУПАЕТ!!
4 ч. ·
Не знаю, чи пам'ятаєте, але на початку року я просив (абсолютно щиро) назвати мені бодай одну рису Зеленського, котра відповідає вашій уяві про гідного президента. Тоді ніхто цього не зробив. Зараз пройшов час, ми накопичили певний матеріал для аналізу і не повинні робити висновки на підставі тільки припущень. Тож, давайте ще раз спробуємо.
- Розумний?
Очевидно вже, що ні. Достатньо послухати його експромтні висловлювання, аби зрозуміти абсолютно пересічний рівень його інтелекту.
- Освічений?
Ну, тут і коментувати нічого. Знань про політику, економіку і суспільство у Янелоха нижче середнього, та й загальний рівень відверто не вищий.
- Чесний і законослухняний?
Навряд. Раніше ми знали, в основному про офшори, ухилення від армії чи про участь у виведенні грошей приватівських вкладників. Сьогодні вже маємо статистику: він бреше і кривить душею більше за будь-кого із своїх попередників. Та й факт, що від перших днів віддав країну на розграбування Коломойському з Портновим, про цю чесноту говорить багато.
- Досвідчений держуправлінець і дипломат?
Обговорення не потребує.
- Авторитетний за кордоном?
Подивіться, як його плескає по щоці Юнкер чи наставляє Ердоган, і все про авторитет буде зрозуміло.
- Патріот своєї країни?
Ну, тут достатньо послухати його виступи на сцені, підлабузницькі звернення до Путіна, обсмоктування всіх основних меседжів російської пропаганди щодо України аби сумнівів не залишилося. Якщо й патріот, то СРСР, але точно не України.
- Має сильний характер і гідність?
А тут, крім попередніх звернень до Путіна, варто подивитися ще вибачення перед Кадировим чи канючення грошей від Коломойського. Якщо це про гідність, то я - албанський астронавт.
- Зважений і вміє приймати правильні рішення під тиском?
Я спостерігаю, радше, істеричність і нервовість.
А тепер зверніть увагу. В ідеалі я б хотів бачити в керівнику своєї держави всі перераховані якості - або, принаймні, переважну більшість. У даному ж разі не бачу жодної.
Зате недоліків - вище стріхи. Поганий оратор, закомплексований, невпевнений у собі, невихований, дріб'язковий, мстивий.
Чи можу я після цього людей, котрі проголосували за такого кандидата, вважати кимось іншим, ніж абсолютними дебілами?
П.С. Можливо, я не врахував якусь важливу рису. Тоді доповніть
Это типичная модель, когда кормовая база «элит», как у питерских рабочих во времена военного коммунизма, начинает сокращаться. Столица превращается в Капитолий из «Голодных игр», а остальная страна - в дистрикты, которые нужно «отжимать» на финансовый фарш.
О «продотрядах» или новом раскулачивании подушек. Со стороны, действия власти могут показаться алогичными.
Такое мнение высказал сегодня экономический эксперт Алексей Кущ.
Речь идет о «фискализации ФОП-ов», ужесточении субсидиарной системы. Точно так же в стиле «сюр» выглядит мечта Гончарука о миллиардах, которые население понесет государству. Откуда это «декабристское»: «слишком далеки они были от народа…».
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А ларчик ломом открывался. Мое личное наблюдение - правящие элиты и их обслуга почему-то убеждены в том, что народ в Украине очень богатый, только придуривается.
Мази и кремы не помогают суставам восстановиться, а только калечат, единственный выход...
Эндокринологи нашли причину диабета! Оказалось, что сахар в крови понижает не инсулин, а обычный...
Сыр на дому за гроши! Очень вкусно, пишите рецепт: на 100мл воды...
Уже через 5 дней сосуды будут снова как в 20 лет! Давление придет в норму, если с утра пить кислый..
Тут Вам и тест киевских дорог и опять же заполняемость киевских ресторанов.
Власть думает, что людей нужно заставлять больше платить, под любым предлогом: налоги, медицина, тарифы, взятки.
И дальше - больше. Нужно «раскуркуливать»: вводить налоговые декларации, плату за «легализацию», контролировать «большие» покупки.
Это типичная модель, когда кормовая база «элит», как у питерских рабочих во времена военного коммунизма, начинает сокращаться. Столица превращается в Капитолий из «Голодных игр», а остальная страна - в дистрикты, которые нужно «отжимать» на финансовый фарш.
Чтобы людям было не так грустно - вот Вам «петросянщина» в виде 95-го квартала и «хор имени Веревки».
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Но рано или поздно, шоу дает сбой и на «фарш» отправляются не «дистрикты», а условный Капитолий.
Это один сценарий. Но есть и второй: на смену «продотрядам» приходит «новая экономическая политика», а вместо «мозжечковых» - появляются настоящие мозговые центры.
Третьего не дано….
О!
Давно пора Кварталу крауд-фандингом заняться!
Например, "замутить" хэш-тэг "сдай свой золотой зуб, помоги хидранту" или "зачем одной семье больше двух почек, а Кварталу они не лишние".
Очень, очень хорошее может быть начинание.
Интересно, а по дороге к власти нельзя было составить проект налоговой реформы и внедрить ее в 2020 году?
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ЖДИТЕ! НА ГОРИЗОНТЕ ПОКАЗАЛОСЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО-ПРОРЫВ! ЗЕЛЕНСКИЙ ЕГО ВИДИТ! ЗУБ ДАЮ! ОН ЖЕ НЕ ЛОХ КАКОЙ-ТО В ОТЛИЧИИ ОТ ДРУГИХ!
/И.Коломойский/