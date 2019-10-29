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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3474) налоги (2706)

 Мы проведем серьезную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году, - Зеленский

Налоговая реформа в Украине начнет действовать с 2021 года.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в ходе Первого инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы проведем серьезную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году", – сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156518
 
 
 Топ комментарии
 
все хана всему бизнесу Украины - судя по тому, шо сделали уже - то все
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Добивають до ручки і скажуть шо так і було.
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Даремно ви так: Вовка дійсно не лох, лохи - ті, хто його обрав. Мы проведем серьезную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5441
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все хана всему бизнесу Украины - судя по тому, шо сделали уже - то все
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Добивають до ручки і скажуть шо так і було.
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Сакажуть,що було гірше. Зелохторат повірить. Пам'ять функціонує від 3 діб до 1 місяця (ті пам'ятають останю зарплату)
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ну і який у вас бізнес, що кажете за всіх підприємців?))) я фоп і погіршень поки не відчув
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ЭТО ПОКА ЗЕЛЕНЫЕ БАРЫГА ДО ВАС ЛИЧНО НЕ ДОБРАЛИСЬ - ГЛАВНОЕ В НАПИСАННОМ - ПОКА
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Ух ты, это ФОПа барыгой называешь? Так ты коммунист?
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виктор - купи очки - ну или мозги - если в одном предложении разобраться не можешь))))
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(((а коммунистом ,я стал еще в училище - без этого в командировки не возможно было уехать не куда - факт))))
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Президенту терпения и удачи! Время расставит все по местам
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Змей (большой), а что уже сделали, что ты хану увидел? В чем хана выражается? Очереди в магазинах, за границу ездить перестали? Что именно?
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Это из серии черного юмора в стиле "шоб ты жил в эпоху перемен" для бухгалтеров...
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Подаю ідею фотошоперам. Безкоштовно. Кловуна везуть на машині з номером янеЛох-40.
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Даремно ви так: Вовка дійсно не лох, лохи - ті, хто його обрав.
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Вовік, ти так оптимістично дивишся у 2021 рік наче ти безсмертний.
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Зараз зебіки тебе звинуватять в тероризмі.
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Добре, а якщо так: Вовік, ти так оптимістично дивишся у 2021 рік наче температура твого тіла не може бути кімнатною. Це не так терористично? Ми проведемо серйозну податкову реформу, яка почне діяти в 2021 році, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4322
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Як завжди - потому что ФОПи, потому 6%, чи щось схоже.
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В Ростове в 2021 году уже наверное будешь проводить рехвормы падло *************
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Ему не нужен Ростов, у него квартира в Ялте.
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самое интересное, что принятие непопулярных жестких решений порохоботы умудряются называть популизмом .... а по-моему судить об эффективности принятых профильных по этой теме законов мы сможем только в середине 2020-го .. когда появится реальная статистика поступлений в бюджет ... а пока товарищи порохоботы занимаются истерическими вангованиями в стиле троллей
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Нагадай мені, коли скінчилася епоха бідності? Звідки можуть взятися непопулярні рішення?
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так для того чтоб закончилась эпоха бедности и нужны жесткие непопулярные решения ... а повышать в ручном режиме пенсии и минималки , да вводить субсидии и новые льготы - это лететь в пропасть
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А що, ще не скінчилася...? Наче пів року пройшло вже! Мені друже не треба це пояснювати, я це добре розумію. Поясни своїм однодумцям зеленим фото нижче, і нагадай їм що тарифи не знизять.Нагадай як весело і просто було блазню на стадіоні! Нагадай як він бикував там, нагадай всі його "закидони" Пороху. А потім спробуй пояснити тим зебілам чому зараз все гірше ніж восени. І ще одне, невже ти не помічаєш як уся країна летить зараз у прірву все набираючи оберти???
Ми проведемо серйозну податкову реформу, яка почне діяти в 2021 році, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1547
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а как у вас было с математикой в школе? .. Верховная Рада приняла присягу только 29-го августа этого года ... а результатом 100 дней Зеленского было обновление состава рады на 80 процентов .... Разве это плохой результат? ... Для смотрящих Порошенко типа Грановского, который сбежал и получил гражданство Израиля еще в конце августа, пока действовала его депутатская неприкосновенность это конечно плохое достижение .. для Пашинского всьо плохо ... и т.д и т.п .. А для вас что плохого? .. вам больше субсидий хочется и включить денежный печатный станок ?
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классика жанра. я знаю город будет! ........ ))
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До 2021г ЗеКварталу еще дожить надо....
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ООО
Уже всех ОЛИГАРХОВ посадил? Уже всех МОНОПОЛИСТОВ закрыл? Вот так же будет и с реформой! ГОТОВТЕ ЛЮДИ КОШЕЛЬКИ РЕФОРМА НАСТУПАЕТ!!
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Я хз, что ещё должно произойти, чтобы стало понятно- весь движ Узеленского вхолостую, все "достижения", ВСЕ! только за счет размена ранее наработанного. Взять то, что не тобой создано и обменяться с кем то или впарить долговременные обещания, что из того не делалось папередниками?
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арл Волох
4 ч. ·
Не знаю, чи пам'ятаєте, але на початку року я просив (абсолютно щиро) назвати мені бодай одну рису Зеленського, котра відповідає вашій уяві про гідного президента. Тоді ніхто цього не зробив. Зараз пройшов час, ми накопичили певний матеріал для аналізу і не повинні робити висновки на підставі тільки припущень. Тож, давайте ще раз спробуємо.
- Розумний?
Очевидно вже, що ні. Достатньо послухати його експромтні висловлювання, аби зрозуміти абсолютно пересічний рівень його інтелекту.
- Освічений?
Ну, тут і коментувати нічого. Знань про політику, економіку і суспільство у Янелоха нижче середнього, та й загальний рівень відверто не вищий.
- Чесний і законослухняний?
Навряд. Раніше ми знали, в основному про офшори, ухилення від армії чи про участь у виведенні грошей приватівських вкладників. Сьогодні вже маємо статистику: він бреше і кривить душею більше за будь-кого із своїх попередників. Та й факт, що від перших днів віддав країну на розграбування Коломойському з Портновим, про цю чесноту говорить багато.
- Досвідчений держуправлінець і дипломат?
Обговорення не потребує.
- Авторитетний за кордоном?
Подивіться, як його плескає по щоці Юнкер чи наставляє Ердоган, і все про авторитет буде зрозуміло.
- Патріот своєї країни?
Ну, тут достатньо послухати його виступи на сцені, підлабузницькі звернення до Путіна, обсмоктування всіх основних меседжів російської пропаганди щодо України аби сумнівів не залишилося. Якщо й патріот, то СРСР, але точно не України.
- Має сильний характер і гідність?
А тут, крім попередніх звернень до Путіна, варто подивитися ще вибачення перед Кадировим чи канючення грошей від Коломойського. Якщо це про гідність, то я - албанський астронавт.
- Зважений і вміє приймати правильні рішення під тиском?
Я спостерігаю, радше, істеричність і нервовість.
А тепер зверніть увагу. В ідеалі я б хотів бачити в керівнику своєї держави всі перераховані якості - або, принаймні, переважну більшість. У даному ж разі не бачу жодної.
Зате недоліків - вище стріхи. Поганий оратор, закомплексований, невпевнений у собі, невихований, дріб'язковий, мстивий.
Чи можу я після цього людей, котрі проголосували за такого кандидата, вважати кимось іншим, ніж абсолютними дебілами?
П.С. Можливо, я не врахував якусь важливу рису. Тоді доповніть
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Да нет,может ты зелька и не просидишь в кресле до этого срока,нах тебя,ты полный болван.
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Новая власть решила, что украинцев надо раскуркуливать - эксперт Октябрь 29, 2019Без рубрикиКомментарии

Это типичная модель, когда кормовая база «элит», как у питерских рабочих во времена военного коммунизма, начинает сокращаться. Столица превращается в Капитолий из «Голодных игр», а остальная страна - в дистрикты, которые нужно «отжимать» на финансовый фарш.
О «продотрядах» или новом раскулачивании подушек. Со стороны, действия власти могут показаться алогичными.
Такое мнение высказал сегодня экономический эксперт Алексей Кущ.
Речь идет о «фискализации ФОП-ов», ужесточении субсидиарной системы. Точно так же в стиле «сюр» выглядит мечта Гончарука о миллиардах, которые население понесет государству. Откуда это «декабристское»: «слишком далеки они были от народа…».
- Переговорная группа предпринимателей заявила о манипуляциях замглавы ОП Юлии Ковалив. Видео
- Заставят доплатить или заберут субсидию: формула Гончарука
А ларчик ломом открывался. Мое личное наблюдение - правящие элиты и их обслуга почему-то убеждены в том, что народ в Украине очень богатый, только придуривается.





Мази и кремы не помогают суставам восстановиться, а только калечат, единственный выход...




Эндокринологи нашли причину диабета! Оказалось, что сахар в крови понижает не инсулин, а обычный...




Сыр на дому за гроши! Очень вкусно, пишите рецепт: на 100мл воды...




Уже через 5 дней сосуды будут снова как в 20 лет! Давление придет в норму, если с утра пить кислый..

Тут Вам и тест киевских дорог и опять же заполняемость киевских ресторанов.
Власть думает, что людей нужно заставлять больше платить, под любым предлогом: налоги, медицина, тарифы, взятки.
И дальше - больше. Нужно «раскуркуливать»: вводить налоговые декларации, плату за «легализацию», контролировать «большие» покупки.
Это типичная модель, когда кормовая база «элит», как у питерских рабочих во времена военного коммунизма, начинает сокращаться. Столица превращается в Капитолий из «Голодных игр», а остальная страна - в дистрикты, которые нужно «отжимать» на финансовый фарш.
Чтобы людям было не так грустно - вот Вам «петросянщина» в виде 95-го квартала и «хор имени Веревки».
загрузка...
Но рано или поздно, шоу дает сбой и на «фарш» отправляются не «дистрикты», а условный Капитолий.
Это один сценарий. Но есть и второй: на смену «продотрядам» приходит «новая экономическая политика», а вместо «мозжечковых» - появляются настоящие мозговые центры.
Третьего не дано….
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"выглядит мечта Гончарука о миллиардах, которые население понесет государству"

О!
Давно пора Кварталу крауд-фандингом заняться!
Например, "замутить" хэш-тэг "сдай свой золотой зуб, помоги хидранту" или "зачем одной семье больше двух почек, а Кварталу они не лишние".
Очень, очень хорошее может быть начинание.
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"Значит, грабить будут".
Интересно, а по дороге к власти нельзя было составить проект налоговой реформы и внедрить ее в 2020 году?
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Зе , убери НДС , иначе моего голоса больше не увидешь . У меня нема никакого желания кормить шоблу бездельников .
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І не розраховуй. Зелений мозг до людського вже ніяк не повернеться! Обрали блазня - хавайТе.
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Значит другого президента изберем . Брехливую скотину Порошенко кышнули и этого кышнем , если к народу не будет прислушиваться .
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А с чего ты взяло, что у тебя еще раз в жизни будет такой шанс, как при "брехливом Порошенко"? Ты одноразовое изделие, которое использовали уже 3 раза, оглянись вокруг, ты на мусорке. Может выйдешь на Майдан, трусливое ЗЕбилло? )))
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лолибот , я думал шо это ты уже на майдан чухнул Фыдыну захищати , а ты до сих пор возле монитора топчешься , зрадник .
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"Слышен голос из прекрасного далёка" - лох, лох, лох, лох.
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Все распродать а там и платить налоги некому будет.Будем жить на подачки и благодарить со слезами от умеления.
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В связи с тем что Украинцы разбегаются по заграницам, и главное что разбегаются именно те Украинцы которые своими налогами кормят власть (менты прокуроры судьи и депутаты не разбегаются) то принято решение дополнительно ошкуривать тех кто еще не убежал!! ВОТ И ВСЯ КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ РЕФОРМЫ! ГДЕ ТО ТАК!!
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Зефилы! Слышали? Нужно всего навсего подождать до старта в 2021 году, потом еще лет 8 набора скорости экономики. Поэтому не сносите СН в декабре. Просто потерпите. А потом еще раз Зеленского или кого-нибудь из клоунов выберете. Вон ***** в 1999 году в РФ тоже обещало не кисло. Вы же хотите как на расии?
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ЖДИТЕ! НА ГОРИЗОНТЕ ПОКАЗАЛОСЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО-ПРОРЫВ! ЗЕЛЕНСКИЙ ЕГО ВИДИТ! ЗУБ ДАЮ! ОН ЖЕ НЕ ЛОХ КАКОЙ-ТО В ОТЛИЧИИ ОТ ДРУГИХ!
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А что говорит Ваш учитель ---« .. только дураки платят налоги и отдают долги.»

/И.Коломойский/
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Зеля ,давай тряси всех продавцов на рынках,таксистов,автомастерские-твой ядерный лохторат)))
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