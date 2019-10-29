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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2895) МВД (7973) добровольцы (656) Азов (241) Золотое (82)

 Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, а стратегическую войну, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мир путем переговоров с Россией не получишь, но попробовать стоит.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом он сказал сегодня, 29 октября, комментируя ситуацию с добровольцами-ветеранами в Золотое.

"По моему мнению, мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну. Разведение - это процедура, которая проводится с 2016 года. К сожалению, вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с русскими, я в это не верю. Но, если путь, который можно пройти и убедиться в обратном - давайте его пройдем, при этом не переходя красные линии", - отметил министр.

Аваков объяснил, что сейчас в Золотом находятся добровольцы - ветераны. Как того требовал закон, после введения "желтой зоны" они сдали оружие, но их действия абсолютно законны.

"Да, активисты там находятся, но ничего не нарушают. Мы говорили с ними сегодня утром, и спрашивали, есть ли конфликт в Золотом. Они рассказали, что вчера вечером стреляли. Мы думаем, что заходила ДРГ, но эту информацию еще нужно проверять. И было несколько пулеметных или автоматных очередей", - сказал он.

"Я разделяю политику и реальное положение вещей. Территория КПВВ "Золотое" объявлена желтой зоной, там не могут находиться люди с оружием, есть патриоты, которые выполнили требования и вывезли из этой зоны оружие. 10 000 человек может прийти куда угодно, и в Золотое, и в Мариуполь, и в Киев, если у нас у всех цель одна - единственная, свободная Украина. Конечно, мы остерегаемся провокаций. Ведь в современном мире провокации - один из основных методов ведения политических дел", - добавил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар

Министр внутренних дел также отметил, что подразделение спецназначения НГУ "Азов" сейчас находится на своей базе под Мариуполем, тогда как за действия политической партии "Национальный корпус" ответственность несут ее руководители.

"Есть военное подразделение специального назначения НГУ "Азов", который сейчас находится на ротации в Урзуфе. А есть политическая партия "Национальный корпус", которая не имеет отношения к воинскому подразделению. Я не поддерживаю хаос, я поддерживаю логику", - сказал Аваков.

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Также на Цензор.НЕТ: "Стыд за президента и гордость за бойца", - Сенцов о разговоре Зеленского с "азовцем" Янтарем

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Источник: https://censor.net.ua/n3156516
 
 
 Топ комментарии
 
с такой стратегией только поражение Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну, - Аваков - Цензор.НЕТ 9599
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ооо, вот и рюкзачный стратег вылез Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну, - Аваков - Цензор.НЕТ 9864
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Татышо? Это прозрение сейчас пришло или 5 лет Авакяна неволил кто-то?

Капитуляцией и отступлением можно выиграть только межушной гангнум зебилов, но не войну.
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с такой стратегией только поражение Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну, - Аваков - Цензор.НЕТ 9599
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операция прикрытия - в полном разгаре - но я конечно индеец
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готовь томагавк заряжай винчестер- нас ждёт великая охота и славная битва Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, а стратегическую войну, - Аваков - Цензор.НЕТ 4730
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я как пионер и как сов."пионер" - завсегда готов - еще с 2014 дежурный набор индейца готов и даже топливо в двух канистрах есть(меняя раз в год) - как то так))
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ага сцу ещё на твоего братишку с колорадкой он так прикольно крутится и орёт что он ярузге и как ты прыгает на бутылку голой жёпой Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, а стратегическую войну, - Аваков - Цензор.НЕТ 80
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Ясно. Диванный штурмовик. Ссы дальше.
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Попробовать стоит только ради того что б макнуть кремлевскую банду в дерьмо и показать очень четко что она из себя представляет еще раз.После чего развязать себе руки
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Эх, аваков!.. Под самосвал бросаться - себе дороже, но ты попробуй. Авось повезет.
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Татышо? Это прозрение сейчас пришло или 5 лет Авакяна неволил кто-то?

Капитуляцией и отступлением можно выиграть только межушной гангнум зебилов, но не войну.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мир путем переговоров с Россией не получишь, но попробовать стоит.Источник: https://censor.net.ua/n3156516
Еммм... він в своєму розумі?
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красавец
четко разложил.
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ну-ну..."стратєгі"...це жалюгідна спроба переграти х*йла...уявляю, як він рже над цими тєлодвіженіями клавішніка...
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ну если выглядит как дерьмо. воняет как дерьмо зачем его пробовать . что бы убедиться ? странные они какие то
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То-то я смотрю,что Моника везде ставит аваковских и коломойских смотрящих.
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Так а де стратегія перемоги?Поки я бачу здачу інтересів від 42-літнього НєЛоха.
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Найдите отличия.

Заголовок статьи:
"Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну"

Цитата из статьи:
"Мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну"
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"Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, а стратегическую войну" сказало говно, и свернулось трубочкой.
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попробовать для того чтоб убедиться, что зеля лох
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Молодец Аваков , слова не мальчика , но мужа
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Министр МВД Аваков за последнюю неделю четыре раза встречался с премьер-министром Украины Гончаруком.
Предметы встреч - бюджет, структура, роль Нацгвардии в истории и выбор вин в одном хорошем ресторане.
На последней встрече присутствовал сын министра, Александр. Оказывается, его и Гончарука связывают хорошие, деловые и дружеские отношения с января 2018 года.

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Вывести войска из города в чистое поле- вот супер пэрэможная стратегия Зештанмаера. Давайте инвесторы, идите бегом вкладывайте в Золотое пока последний украинский солдат не вышел.
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А перед Путеном "смелый" Зеля тоже будет стрыбать и сипеть, что он не лох?
Или поостережется?
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Уже как вроеде не раз пробовали вести переговоры с Рашкой и в ДАПе и в Дебальцево, и в Иловайске и просто перестать стрелять. Давайте еще попрыгайте по граблях.
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они попробуют поиграть, а потом когда жареным запахнет подгонят ВСУ, которые будут отдавать свои жизни из-за их игры.
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невже навіть із застосуванням лише стрілецької зброї в України немає шансів на перемогу ?
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Смотря как будут применять стрилецьку зброю
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із слів Авакова я розумію , що як би не застосовували - треба йти до ***** вклонятись , щоб далі не нападав.
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Ну если так ,то я спокоен -ведь за дело взялся непревзойденный суперстратег-,,величайший политический деятель современности,, !!
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Умный учится на чужих ошибках,а дурак на своих.
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"мир путем переговоров с Россией не получишь, но попробовать стоит." Это типа: с стаей гиен не договоришься, но я пойду к ним на переговоры, вдруг не съедят? Так нужно слова Авакова понимать?
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Министр обороны Загороднюк обижается, что многие призывники уклоняются от военной службы.
Простите, г-н министр, они берут пример со своего президента Зеленского, много и успешно бегавшего от призыва.
Да и вы, как нам помнится, в армию ни ногой
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у меня вопрос к экспертам: Когда мафия ( Аваков) патриот Украины - это круто?.. хорошо ? .. скорее хорошо? ... ваш вариант ответа можно в коментах
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Бенины тушки готовят почву для капитуляции рассказывая о стратегии - ***...ть!
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Так хотят на финансовых потоках остаться сидеть. что готовы пойти на все уступки *****!
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Он говорит взаимоисключающие вещи, причём в одном предложении.
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