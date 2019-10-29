 Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, а стратегическую войну, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом он сказал сегодня, 29 октября, комментируя ситуацию с добровольцами-ветеранами в Золотое.

"По моему мнению, мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну. Разведение - это процедура, которая проводится с 2016 года. К сожалению, вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с русскими, я в это не верю. Но, если путь, который можно пройти и убедиться в обратном - давайте его пройдем, при этом не переходя красные линии", - отметил министр.

Аваков объяснил, что сейчас в Золотом находятся добровольцы - ветераны. Как того требовал закон, после введения "желтой зоны" они сдали оружие, но их действия абсолютно законны.

"Да, активисты там находятся, но ничего не нарушают. Мы говорили с ними сегодня утром, и спрашивали, есть ли конфликт в Золотом. Они рассказали, что вчера вечером стреляли. Мы думаем, что заходила ДРГ, но эту информацию еще нужно проверять. И было несколько пулеметных или автоматных очередей", - сказал он.

"Я разделяю политику и реальное положение вещей. Территория КПВВ "Золотое" объявлена желтой зоной, там не могут находиться люди с оружием, есть патриоты, которые выполнили требования и вывезли из этой зоны оружие. 10 000 человек может прийти куда угодно, и в Золотое, и в Мариуполь, и в Киев, если у нас у всех цель одна - единственная, свободная Украина. Конечно, мы остерегаемся провокаций. Ведь в современном мире провокации - один из основных методов ведения политических дел", - добавил Аваков.

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Министр внутренних дел также отметил, что подразделение спецназначения НГУ "Азов" сейчас находится на своей базе под Мариуполем, тогда как за действия политической партии "Национальный корпус" ответственность несут ее руководители.

"Есть военное подразделение специального назначения НГУ "Азов", который сейчас находится на ротации в Урзуфе. А есть политическая партия "Национальный корпус", которая не имеет отношения к воинскому подразделению. Я не поддерживаю хаос, я поддерживаю логику", - сказал Аваков.

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

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Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.