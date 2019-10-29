 Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится, - пресс-центр штаба ООС

Об этом он сказал в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Я не могу комментировать министра иностранных дел, но у нас подтвержденной от нашего командования (командования ООС. - Ред.) никакой информации на утро не было. Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится", - подчеркнул Агеев.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что процесс разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) во вторник стартовал.
Та что там... Зеленский не знает, что в Украине акции проходили против капитуляции. Зато знает, когда "лига смеха" будет проходить.