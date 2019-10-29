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 Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится, - пресс-центр штаба ООС

Начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев заявил, что никаких движений в направлении разведения сторон у Золотого пока не происходит.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Я не могу комментировать министра иностранных дел, но у нас подтвержденной от нашего командования (командования ООС. - Ред.) никакой информации на утро не было. Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится", - подчеркнул Агеев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведение сил в Золотом происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня, - Пристайко

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что процесс разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) во вторник стартовал.

Источник: https://censor.net.ua/n3156514
 
 
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опять армейцы нелоха монико опустили Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится, - начальник пресс-центра штаба ООС Агеев - Цензор.НЕТ 8029
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Опять началось. Цапская методика... и шо это неподобство будет целых 5 лет? Или они планируют раньше управиться?
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Так Пристайко за яйца за такие заявления мы уже разводим или эта банда опять проверяет реакцию народа до проверяетесь Вы как в сказке про мальчика и волка
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оба на..а как же СТАРТУЕМ прямо сейчас? про это же зеленый клоун министр написал?
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Пристайко у зелёных не глава МИДа,а "мальчик для битья". Выскакивает,несёт какую-то непопулярную пургу,собирает негатив-исчезает. Достойное занятие, ничего не скажешь.
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Беня наверное сейчас рвет и мечет. Зеля работает не по плану. Сначала нужно дать бородатой бабушке набить карманы,а потом уже сдавать земли и драпать.
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Лебедь, рак и щука - вот и вся общая работа всей системы нынешнего правительства: один говорит, второй отрицает, третий недоумевает. Нет никакой общей координации.
Та что там... Зеленский не знает, что в Украине акции проходили против капитуляции. Зато знает, когда "лига смеха" будет проходить.
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