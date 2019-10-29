 Обращение к Конгрессу США в защиту "Азова" уже подписали более 30 нардепов, - Яременко

"Более 30 депутатов уже подписали. Это члены БЮТ (фракция "Батькивщина". - Ред.), "Голоса" и "Слуги народа", - сказал Яременко в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ

По его словам, другие фракции и группы не обращались к нему с желанием подписать данный документ.

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"Я делал публичное объявление касательно письма, персонально никому не предлагал - у меня не такие отношения с коллегами", - отметил он.

Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. 25 октября Яременко заявил, что подготовил проект письма к 40 членам Конгресса США, которые обратились к Госсекретарю Майку Помпео с требованием объяснить, почему ООСН Нацгвадии "Азов" не внесён в список террористических организаций.