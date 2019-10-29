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 Обращение к Конгрессу США в защиту "Азова" уже подписали более 30 нардепов, - Яременко

Обращение обращения к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов".подписали уже 30 народных депутатов Украины, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа").

"Более 30 депутатов уже подписали. Это члены БЮТ (фракция "Батькивщина". - Ред.), "Голоса" и "Слуги народа", - сказал Яременко в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ

По его словам, другие фракции и группы не обращались к нему с желанием подписать данный документ.

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"Я делал публичное объявление касательно письма, персонально никому не предлагал - у меня не такие отношения с коллегами", - отметил он.

Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. 25 октября Яременко заявил, что подготовил проект письма к 40 членам Конгресса США, которые обратились к Госсекретарю Майку Помпео с требованием объяснить, почему ООСН Нацгвадии "Азов" не внесён в список террористических организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3156513
 
   
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Т.е. пёсики и рыги считают Азов террористами.
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Т.е. подписываться под письмом вместе с предателями Украины - западло.
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это одна партия, только вывески разные.
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Порошенко считает, что СН - ублюдки прокацапские. И вместе с ними не сядет на одном гектаре срать, не говоря о совместных обращениях.
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Избегают и брезгуют этим "слугой" Что, в общем-то, неудивительно.
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Какое такое обращение ? Надо было ТРЕБОВАНИЕ написать и еще подкрепить угрозами. А то эти американски конгресмены совсем распоясались и забыли кто в доме хозяин
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Да,не густо.Наверное слуги не хотят,"не лоха" обидели.
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Ну сама Моника Зеленски недавно показала в Золотом, как относится к ветеранам Азова.

Так что этот самопиар с обращением - очередная цацка для зебилов.
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