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 Политика Украины
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 Зеленский подписал закон о материальной ответственности военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1225, который определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих и полицейских, виновных в нанесении ущерба военному и другому имуществу во время исполнения служебных обязанностей.

О этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Основанием для привлечения к материальной ответственность является ущерб, нанесенный неправомерным решением, невыполнением или ненадлежащим выполнением служебных обязанностей.

Условия привлечения к материальной ответственности - наличие ущерба, пртивоправное поведение лица в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением служебных обязательств, причинная связь между противоправным поведением лица и нанесенным ущербом, вина должностного лица в нанесении ущерба.

Привлечение к материальной ответственности не будет освобождать от дисциплинарной, административной или уголовной.

Служебное лицо может быть привлечено к материальной ответственности в течение года с момента выявления нанесенного ущерба.

Материальная ответственность за ущерб, нанесенный по неосторожности, составит не более 5 прожиточных минимумов. Лицо, по вине которого воинская часть, учреждение или организация попала под штрафные санкции, понесет материальную ответственность до 15 прожиточных минимумов. Командир, который нарушил порядок учета, хранения, использования имущества либо не предпринял меры, что предотвратить хищение, пору имущества, будет нести ответственность не более 15 прожиточных минимумов.

Также законом предусмотрена полная и повышенная материальная ответственность. В документе перечислены случаи, в которых служебное лицо несет полную материальную ответственности в полном объеме нанесенного ущерба по ее вине.

В проекте закона прописан порядок установления размера нанесенного ущерба, проведения соответствующего расследования и порядок взыскания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156512
 
   
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Вот теперь можно с уверенностью сказать, что Эпоха Зубожиння подолана! Щяс хлынут потоки контрактников.
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Да пох. что ты там уже подписал *******. Ты не президент Украины- ты ПРЕДАТЕЛЬ!!!
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за пробитый бронежелет будут высчитывать из родствеников?
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пипец - не кто не понял то ладно ,но это капец
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Будуть відставники виплачувати за зношений однострій, за стріляні патрони, за те, що підбили танк, яким керував...
зюзя - нєлохокомандувач!
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А когда в отношении чиновников такой закон будет?За уход табачных фирм кто ответит материально,пенсионеры не получив субсидии?
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Смеялись с Рашки? Теперь украинские солдаты тоже будут за свой счет компенсировать потерянные в боях танки и оружие
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это пиз.дец..на БМП 70 годов постоянно ломается ВСЕ!!!.и это понятно..механиков-водителей и так нет, а теперь вообще писец будет.. Зеленский подписал закон о материальной ответственности военнослужащих - Цензор.НЕТ 6284. это убогое зеленое чмо реально развалит армию
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интересно это сколько теперь бумажек надо заполнять за использованный бк
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Все сделано для того чтобы напрочь отбить у ВСУ воевать. Сначала ******* ударил по боевому духу добровольцев и ВСУ теперь еще материально добил. Мол даже если погибнете в танке то ваши родственники в долгах всю жизнь будут.
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Зеля, твою бы ярость да не в борьбу с собственной армией, а c кацапами.
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