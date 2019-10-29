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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАБУ (2929) обыск (1368) Дубневич (43) САП (1172)

 НАБУ и САП проводят обыски у экс-нардепа Богдана Дубневича

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят санкционированные обыски у бывшего народного депутата Богдана Дубневича по делу о легализации более 2 млрд гривен доходов, полученных преступным путем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют следственные действия (обыски) во Львовской области. Следственное действие санкционированы и осуществляется в рамках расследования уголовного производства по фактам возможной легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим народными депутатами Украины", - говорится в сообщении.

Агентству "Интерфакс-Украина" стало известно, что обыски проходят у экс-нардепа Богдана Дубневича.

По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013-2018 годов, легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем.

"Предварительная правовая квалификация - ст 209, 212 и 366-1 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года", - отметили в НАБУ.

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НАБУ и САП проводят обыски у экс-нардепа Богдана Дубневича 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156510
 
 
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интересно что по=єтому поводу думают порохоботы ..... в чем тут зрада?
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