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 Политика Украины
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Все про:ВР (23887) штраф (862) кнопкодавство (40)

 Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за кнопкодавство

Верховная Рада приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" (№2148).

За соответствующее решение проголосовали 287 нардепов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата Украины.

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Проектом в этой связи предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 3642 "Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины", которой предусмотреть уголовную ответственность за неличное голосования народным депутатом Украины по санкции в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 - 85 тыс. грн).

Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" предлагается дополнить новой статьей 39 "Ответственность народного депутата Украины за невыполнение своих обязанностей". Изменениями в Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" устанавливается порядок привлечения народного депутата к ответственности, а именно, предлагается часть первую статьи 28 дополнить пунктом 91, статью 37 дополнить частью седьмой, а также часть третью статьи 47 изложить в новой редакции.

Источник: https://censor.net.ua/n3156509
 
 
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А штрафи за кнопкодавство за "закони", які ніхто з "слуг урода" і в очі не бачив але "кнопкодавить" по команді "смотрящєго" - будуть ?😕
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их сажать надо за это, а не штрафовать... там каждое нажатие/ не нажатие кнопки может стоить куда больше этих штрафов...
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Очень интересно авторитетное мнение уважаемых комментаторов, в чем тут зрада.
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почему в ПЕРВОМ чтении? а как же режим принтера? а вот от ПЕРВОГО чтения до реального принятия Закона- пропасть..
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Ну хотя бы в том, что результаты голосования при этом не подлежат сомнению и не переголосовываются/отменяются хотя бы в части доказанных правонарушений.. я не увидел, по крайней мере, такого. А компенсировать потерю 85тыс они найдут себе способ... Надо сразу быдо идти дальше. - За повторный случай - лишение мандаты!...
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От холєра! Казали, що мандата будуть лишати. Вже нє?
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