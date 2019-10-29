 Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за кнопкодавство

За соответствующее решение проголосовали 287 нардепов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата Украины.

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Проектом в этой связи предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 3642 "Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины", которой предусмотреть уголовную ответственность за неличное голосования народным депутатом Украины по санкции в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 - 85 тыс. грн).

Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" предлагается дополнить новой статьей 39 "Ответственность народного депутата Украины за невыполнение своих обязанностей". Изменениями в Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" устанавливается порядок привлечения народного депутата к ответственности, а именно, предлагается часть первую статьи 28 дополнить пунктом 91, статью 37 дополнить частью седьмой, а также часть третью статьи 47 изложить в новой редакции.