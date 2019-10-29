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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3474) инвестиции (904) инвесторы (235)

 Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал искоренить неправомерное давление правоохранительных органов на бизнес, а также заявил о готовности защищать каждого инвестора.

Об этом он заявил в ходе Первого инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору", – сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращать "проблемные" банки их бывшим собственникам никто не собирается, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3156506
 
   
 Топ комментарии
 
Ты обещал европейские дороги с 1 ноября...скоро увидим... Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8579
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«Министр Бородянский отменил результаты конкурса, чтобы дать бюджетные деньги на кино фирме депутата "Слуги народа" - это все что нужно знать о конкурсах. С инвестициями будет тоже самое,
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Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору, - Зеленский

Чучело, система должна работать.
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Ты обещал европейские дороги с 1 ноября...скоро увидим... Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8579
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1 ноября 2025 года!?
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Все инвесторы пусть начинают с Золотого инвестиции, так точно не прогадают. А то иди знай из каких украинских городов зелень выведет украинских военных - Мариуполь... может Одесса.
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персональную защиту, на какой период?
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Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору, - Зеленский

Чучело, система должна работать.
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Каждый это Беня, Богдан, Лысый и еще пару сотен одноглазников, сватов, кгб квнщиков
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И шо ты сделаешь против дубинских (читай, бени) с их мудрыми правками к законам?
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С продажными судами,Зеля лично обещает защиту))))
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И шо, лично пойдешь в Барышевский суд морды судьям бить?
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Независимая судебная система может что-либо гарантировать инвесторам, а не пустые обещания.
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Ну да, новая часть сериала о Слуге воодушевила на новые обещания... Хорошо что речь в мирном прифронтовом районе ДО РАЗВОДА с односторонним отводом...
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«Министр Бородянский отменил результаты конкурса, чтобы дать бюджетные деньги на кино фирме депутата "Слуги народа" - это все что нужно знать о конкурсах. С инвестициями будет тоже самое,
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Да. Эпоха бидности закончилась,теперь даже водители могут быть инвесторами.
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с-ка, ти себе у дзеркалі бачило, нещастя?
гарант мамкін, мля
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Когда позвали инвестировать кушать и обманули . .
Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8108 .
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Клали инвесторы на слова, им не зависимый суд подавай, чтоб там могли защищать сами свои интересы
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Белорусский не лох тоже слово даёт инвесторам, да кто ж верит словам
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Это обещал каждый новый президент . Выполнял только - Крава .так тебе Вова и поверили , после пепиных обицянок веры уже нет .
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Да кто ты,мля,такой и кто тебя спросит? Паяц и чмо. Гарантирует оно..
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У нього вже походу мінус 58 зубів Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2175
Базарить одне(на плакатах для дурнів - шо типу "садити будемо"), а робить не так..... прямо як була партія ригів - "не так". Бобдан певно щось знав, висравши шо до нового року треба протриматись.
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Воздушное обещание, которое каждый инвестор может засунуть куда поглубже, больше ничего. Представляю, у тебя бандиты отжимают фирму и собственность, угрожают родственникам, но зато у тебя есть личное обещание Зленского!
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Это дело Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4333
Говорят что раньше некоторые нечистые на руку деятели силовых структур крышевали импорт лекарственных препаратов, и сшибали откаты. Даже, говорят, почечные больные умерли, потому что не могли диализ получить - какая-то сучья тварь не пропускала в страну нужные препараты.
Посадки когда будут, пан гетман ? Ведь это дело тянет на преднамеренное массовое убийство.
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Чи є хтось взагалі жалюгідніший за блазня? Просто цікаво.
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Це обіцяє президент,якого тільки недавно дві баби по ТВ обіцяли...не буду повторювати...Якого купка активістів здатна заставити змінити думку і поміняти рішення...Так що...лікарю,вилікуйся сам...
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"Горіла хата, палала , Зе инвесторам щось обіцяла.. Инвесторы були так раді, сховалися аж у Канаді .. Подалі від ціх обіцянок, і Богдана з Беней цацянок.."
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Ну о-о-очень хочется быть похожим на своего кумира ху&ла
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Чим вище здереться карлик, тим краще видно, що він - карлик (с)
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Валодя простил бы даже долги Африки,если бы они были..
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Та як завжди бреше Вофка ********. Чого варті його обіцянки, як в нього вже жодного зуба не залишилося 😕
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"Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору"

он таки считает себя бессмертным .. однако
)))))))))))
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Вовка собрался жить вечно?? И вечно править?
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02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.

Верьте!
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ти обіцяєш??? а в бєні спитав? Ти ж нікому нічєго нє должен!!Як же тобі вірити, якщо ти забрехався по самі вуха? Роздвоєння особистості...Хто ти: галабародька, клоун квартальний, бєніна шістка, клавішнік?....тільки НЕ президент, НЕ головнокомандувач, Не парєнь із народа...Просто брехливе чмо, яке втаскалося туди, де повний нуль...
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Ты карлик смердячий за свои слова ответить не можешь. Кто поверит твоим гарантия придурок прокацапленый. Х*** й кто хоть копейку вложит в Украину, в которой войска отступают из украинских гродов оставляя население на растерзание окупантам.
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Що лошара, до кожного інвестора по клоуну приставиш?
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Инвесторы с деньгами ето тебе не тупые ватники. Их пустыми обещаниями не на*бешь. И они прекрасно видят что в етой стране творится.
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Володя, ти ж на юридичному вчився. Почитай про розділення гілок влади. Ну не можеш ти персонально щось комусь обіцяти. Є фіскальні органи, є кабмін, є судова гілка для вирішення суперечок. Ти не цар, не імператор і не помазаник Божий.
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