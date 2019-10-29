 Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору, - Зеленский

Об этом он заявил в ходе Первого инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору", – сказал Зеленский.

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