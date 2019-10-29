 Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору, - Зеленский

Об этом он заявил в ходе Первого инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору", – сказал Зеленский.
Чучело, система должна работать.
кгбквнщиков
гарант мамкін, мля
инвестироватькушать и обманули . .
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Якщо ніт - віри немає.
Базарить одне(на плакатах для дурнів - шо типу "садити будемо"), а робить не так..... прямо як була партія ригів - "не так". Бобдан певно щось знав, висравши шо до нового року треба протриматись.
Говорят что раньше некоторые нечистые на руку деятели силовых структур крышевали импорт лекарственных препаратов, и сшибали откаты. Даже, говорят, почечные больные умерли, потому что не могли диализ получить - какая-то сучья тварь не пропускала в страну нужные препараты.
Посадки когда будут, пан гетман ? Ведь это дело тянет на преднамеренное массовое убийство.
ги
он таки считает себя бессмертным .. однако
)))))))))))
Верьте!