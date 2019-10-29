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 Было решение фракции, что мы не поддерживаем любое участие в передачах российского телевидения, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция не поддерживаю любое участие народных депутатов от "СН" в передачах телевидения РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, комментируя выступление на российском телевидении депутата от "СН" Евгения Шевченко.

"Было решение фракции, что мы не поддерживаем любое участие в передачах российского телевидения", - отметил Арахамия.

"Мы не можем запретить, потому что каждый народный депутат - это отдельная политическая личность, которая имеет право на свое собственное выражение мнения где угодно. Но мы имеем позицию фракции - то, что говорят "принять во внимание", что вся фракция не поддерживает такого решения. А как будет это решение фракции каждый депутат отдельно принимать во внимание - это личная позиция каждого депутата", - добавил он.

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Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

Первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко заявил, что народному депутату Украины Евгению Шевченко не рекомендовали выступать на российском телеканале.

Сам нардеп Евгений Шевченко не считает ошибкой свое участие в политической телевизионном шоу российского Первого канала.

Источник: https://censor.net.ua/n3156505
 
 
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так что урод, будете наказывать своего ху..ес..оса?
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ну і шо, шо ми робимо прокремлівські реверанси і дедалі відвертіше лижемо сраку хмуйла?
ну і шо?
є рішення фракції - шо ето нєхарашо!
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Відсторонення Порошенка, є найуспішніша спецоперація Путіна в Україні.
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"Фракция не поддерживает...". А слуга народу(якого тільки народу?) поперся в пряме включення. І яке ж покарання понесе цей слуга від керівництва фракції? Ремінцем по дупці?
Сором за депутата від мого Запоріжжя.
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Це розумне рішення...Коли набираєш у фракцію ідіотів то треба заборонити їм виступати,давати інтерв"ю,говорити,писати і думати...Дозволяється лишень тиснути кнопку по сигналу і жерти біля неї,щоб не пропустити сигнал...
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Опять лгут. Не поддерживают, но с удовольствием участвуют.
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Хай виступають, але ми тут ні до чого. Партія зелених словоблудів
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