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Все про:банки (1646) Зеленский (3474) Приватбанк (551)

 Возвращать "проблемные" банки их бывшим собственникам никто не собирается, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто из его команды и правительства возвращать украинские банки бывшим владельцам не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.

"Во время кризиса потери налогоплательщиков в финансовом секторе достигли $15 млрд. С рынка были выведены около 100 банков, в частности "Дельта Банк", "Надра Банк", банк "Финансы и кредит", национализирован "ПриватБанк". В каждом этом деле я буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца. Все этим проблемы не должны быть решена за счет налогоплательщиков", - отметил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что никто из его команды и правительства возвращать украинские "проблемные" банки бывшим владельцам не будет.

"Хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки - нет, это не правда", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября

Источник: https://censor.net.ua/n3156503
 
   
 Топ комментарии
 
Так Беня банк и не просит, компенсация и все, про это как то Моника промолчала.
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Так Беня банк и не просит, компенсация и все, про это как то Моника промолчала.
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У Зеленой плесени уже не Гонтарева проблемная, а банки, которые она уничтожила.
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ага, цій ольгінськці провокаторші було би краще, щоб вся банківська система України була лубянською консервою...
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Так Зєля не бреше. Тільки не каже, що Приватбанк не проблемних. ҐТому його якраз повернути можуть. Тут лише проблема в тому, що Бєня хоче не банк повернути, а компенсацію. Чи земельною, чи Укрспиртом, чи ще якимись ніштяками.
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меседжі Моніки розраховані на її 73% вибоців, тому здебільшого проканають. А так, звичайно і зрозуміло, що Бєні банк не потрібен особливо: перед націоналізацію його менеджери повиводили останні активи при цьому Бєня ще й' отримав за банк свою ціну, потім населення України-платники податків зкинулося на докапіталізацію збанкрутілого банку, а тепер ці ж самі платники податків повинні зкинутися Бєні ще й на компенсацію Повертати "проблемні" банки їхнім колишнім власникам ніхто не збирається, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5777
Тож звісно, що банк Бєні повертати ніхто не буде, але не тому, що Зєля не хоче, а тому що банк самому Бєні не потрібен, він цей банк поюзав вже двічі, заплатять йому ще й компенсацію - то він поюзає лохів втретє. Гарний бізнес та оборудки, і навіщо операційною діяльністю банка взагалі займатися, навіщо той банк, його утримання та повсякденний клопіт. Тож питання новим українським керівництвом повинно ставитися в іншому руслі: хто зтягне з Бєні до бюджету збитки, отримані в наслідок розкраданням менеджерами Бєні активів банку після його продажу державі?
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В каждом этом деле я буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца.

Так, это не каждый, и это не каждый.. Та где ж он? ****, звоните каждому, мы ж с ним договаривались. Возвращать "проблемные" банки их бывшим собственникам никто не собирается, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1260
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Так Беня и не хочет взад свой банк
Он хочет компансации, а банк оставьте себе..
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потому, что он знает, как только получит обратно приватбанк, так из него сразу разбегутся все вкладчики и банку будет каюк.
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а непроблемные? в которые государство залило 150 морд? эти вернем?
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Ахах, какие 150 млрд, успокойся тебе на вешали лапши а ты поверил. Ладно, объясню тебе наивно у что к чему. Государство от имени приват банка выпустило овгз и через банк продавало их на рынке. Простыми словами заставила банк взять на себя кредит перед людьми которые эти овгз купили. Как ты понимаешь кредит это ещё и выплата процентов, их естественно выплачивает банк со своей прибыли. Вопрос к тебе, где в этой схеме государство?
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а нашо? ви повернете Україну у фашиську імперію
за це Бєня отримає значно більше
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Так. Подождите. Вроде бы не было никаких проблемных банков, а была Гонтарева-воровка. Или были проблемные банки и Гонтарева не воровка?
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Были проблемные банки и безпроблемные бутылки!!! А Гонтарева в Лондоне! Вам что простая логика не понятна! Это все Порох на Мальдивах придумал со Свинарчуком! (что они там курят такое забористое?)
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