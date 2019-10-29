 Возвращать "проблемные" банки их бывшим собственникам никто не собирается, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.

"Во время кризиса потери налогоплательщиков в финансовом секторе достигли $15 млрд. С рынка были выведены около 100 банков, в частности "Дельта Банк", "Надра Банк", банк "Финансы и кредит", национализирован "ПриватБанк". В каждом этом деле я буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца. Все этим проблемы не должны быть решена за счет налогоплательщиков", - отметил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что никто из его команды и правительства возвращать украинские "проблемные" банки бывшим владельцам не будет.

"Хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки - нет, это не правда", - подчеркнул Зеленский.

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