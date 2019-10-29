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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (102) Федына София (5)

 "Надо делать на самом деле, наверное, какую-то проверку психического состояния человека", - Арахамия о высказываниях Федыны в отношении Зеленского

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выразил возмущение относительно заявления народного депутата от партии "Европейская Солидарность" Софии Федыны в отношении президента Владимира Зеленского.

Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Как можно было не реагировать, когда кто-то, особенно народный депутат, призывает к, фактически, убийству первого лица страны. Я даже не имею ответа, как на это реагировать. Просто считаю, что это какая-то бессмыслица, надо делать на самом деле, наверное, какую-то проверку психического состояния человека. Не понимаю, как это возможно в нормальной стране на видео в прямом эфире озвучивать такие призывы", - сказал Арахамия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил все прилеты, - Федына прокомментировала свои высказывания о "бессмертии" Зеленского. ВИДЕО

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3156501
 
   
 Топ комментарии
 
Своих психов Дубинских с "травить газом" почему не проверяете?
Они давно отметились.
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Прежде всего нужно проверить психическое состояние Зеленского, Арахамии и всех слуг. Там полный пипец. Палата № 6.
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"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа".

https://censor.net.ua/news/3148638/tam_est_sumasshedshie_lyudi_psihicheski_bolnye_srez_obschestva_bogdan_o_sluge_naroda
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Своих психов Дубинских с "травить газом" почему не проверяете?
Они давно отметились.
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"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа".

https://censor.net.ua/news/3148638/tam_est_sumasshedshie_lyudi_psihicheski_bolnye_srez_obschestva_bogdan_o_sluge_naroda
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Прежде всего нужно проверить психическое состояние Зеленского, Арахамии и всех слуг. Там полный пипец. Палата № 6.
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Милованова можно не проверять, он озвучил свой диагноз )))))
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вас всіх 73/43%зеьілів, потрібно ізолювати. Нагаласували, біляти...
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Можно не проверять. И так все понятно - зебилы
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Твари двуличные вашего слуги Шевченко что на раша тв Украину опускал почему не берет его за яйца? Или почему не подаёте в суд на квартал 95,когда президент расстреливает парламент? Или то прикол?так и это Федина сказала что не угроза,а просто озвучила что у каждого
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Этого на наркоту проверить надо в первую очередь.
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А від погроз Білого Воштя у них зовсім не підгорає
Кремлівські шльондри паляться
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Проверку психического состояния надо делать тем кто клоунов во власть избрал.
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Дубинского проверили уже? Когда он на съезд Пороха газ предлагал пускать, там уже массовое убийство😀
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Так что там с полиграфом настоящим? Чего это так резко зебилы засунули языки в бенину жопу?
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Так її ж "слуги народу" не пройдуть! Ваш, ганд.он брехливий сран.і аналізи здати побоялись, а тут перевірка...
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а абхазу арахамия в шортах в офис президента можно
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29 жовтня, 10:21Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що у партії Слуга народу є люди з психічними розладами.
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не може президент зі своїм офісом дистанціюватись від впливів...
вчора на набу і сап не тиснув, сьогодні - на гризні і срач в середовищі слуг
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Я би здивувася, ак що бохдан заявив навпаки, що у партіі "Нелоха" є люди, без психічного і розумового відхилень...
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Пусть мониека анализ на наркоту сдаст для начала!
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Слуги народу достались ссыкливые и обидчивые.
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чижик, пойди сдай анализы. Ваша шобла и ногтя не стоит Федины. Вам даже дипломы липовые не помогу. Вы просто боитесь патриотов которые могут говорить правильные слова. Угрозы в ее словах не было. Если вы уклонисты шуты актеры такие ранимые, это ваша проблема. Можно на пустом месте придумать все что угодно, да и пример слуги берут у духовного их лидера пуйла.
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"первого лица страны"..
даже верный "абрахамия" троллит всенародного..
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Нужно провести психологическую експертизу всей ЗЕКкоманды. Потому как не до конца ясно то ли вы все полные дэбилы или кремлевские хорошо оплачиваемые и плохо законспирированные агенты.
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В государстве должно быть только законно и не законно, и ответственность за незаконно. Тогда и психические состояния, и эмоциональные не будут иметь никакого значения.
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Взагалі то ця арахамія доволі кумедна істота.
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Обосрался земорыш? Отож, а ты не воруй.
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Надо порохоботов отправить в трудовые лагеря на перевоспиание
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шо ты мелешь, припареный? какой, нах, призыв к убийству?
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Да ваших "слуг" через одного можно проверять на вменяемость. А София- большая умница и настоящий ПАТРИОТ УКРАИНЫ!!!
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Как насчет "порноактрисы Украины"?
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Вообще вот эта вся история вокруг слов Федины - она напоминает мне, как в 13-м году, что ли, активисты забросали снежками депутатов, так они сразу падать начали, кричать, терять сознание, истекать кровью, потом побои сняли - у одной сотрясение мозга, у другого множественные переломы бакулюма, короче, там "скорая" приехала, вертолёты, пожарные, доктор Айболит с медведями на велосипеде, милиция с овчарками, тренер киевского "Динамо" тоже приезжал, в команду пригласить, там такие артисты очень нужны, и в сборной тоже, но опоздал, правда, а то, конечно, могло бы быть всё совсем не так.
Ещё один гражданин был, в того яйцом кинули, так у него чуть свои не отпали от ужаса, и инфаркт миокарда сразу - вот такой рубец! - еле спасли в "Феофании", и то реанимация оказалась бессильна, только крестный ход на коленях вокруг больницы смог вырвать нашего хозяйственника и лидера из цепких холодных лап смерти.
Ещё помнится, была история, когда про одного политика нарисовали ролик, что его камазом сбивает, так тоже у некоторых возгорелось как у восьмиклассницы, случайно помастурбировавшей стручком кайеннского перца, и тоже сразу всполошились все, позвонили в полицию, в прокуратуру, в НАБУ, в ГБР, в КГБ, попали в СБУ, сильно удивлялись, позвонили по второму номеру, попали в ФСБ, с ними тоже поговорили, в конце звонили в МАГАТЭ и Спортлото, там обещали содействовать в розыске виновного - если что, зовут этого парня Моше, я случайно знаю, ловкий прохвост, сбежал давно через Борисполь, но вознаграждение всё равно присылайте.
И ВОТ ОПЯТЬ.
Подобно гиперзаботливой мамочке, ждущей двадцатиоднолетнего инфантильного оболтуса в фойе университета, чтобы ему не страшно было идти домой по тёмным улицам, депутат вскидывается внимательным сурком, смотрит, - не летит ли орёл, не бежит ли лиса, никто ли там не написал гадость про нашего пупсика, про нашего величайшего из мировых лидеров, никто ли про нашего какусика гадость не написал в фейсбучике, не обидел ли кто нашего гарантика, у кого это такие ручки, у кого это такие ножки, у кого такие пальчики, кто у нас главнокомандующий, это вовочка главнокомандующий, да, да, настоященький главнокомандующенький, а ну скажи агу, ай молодец, любишь бабушку, бабушку любишь, скажи, что любишь бабушку.
Ну с таким команданте, конечно, войну мы прекратим в два счёта. Договоримся с Россией посередине, но на уступки не пойдём.
Если, конечно, Лавров в твиттере про него гадость не напишет. А то 3,14да переговорам.
Это #ЗЕшквар, конечно.
Нельзя быть таким ссыклом.
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Не! так надо давно и не только ей , если уж делать... Психическое состояние страны сидит на игле шоупроектов власти. Нет президента много дней , он в Японии , происходит куча скандальных событий во властны и околовластных кругах - а он появляется с личным продюсером-дипломатом по совместительству и снимает ролик для Кремля... Отвлекающие-зевлекающий и , используя двух придворных олигархов, кормит ими страну с их каналов.
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Страна обсуждает жаргон и уровень уважения к ветеранам президента , Кремль желание собранных киношниками-шоуменами женщин молящихся на Путина ( с гражданством от него) , в это время решаются договорными по газу со сдачей-несдачей энергетической независимости от России , вопросы по НАТО , вопросы по демонизации фашизма в Украине ... А разводняк народа и армии на первом месте информационных сообщений под плавную сдачу Украины Путину,
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Иногда просто посмотреть на лицо человека чтобы понять что он больной. Глянуть раз на Арахамию я бы его к себе дворником не взял работать.
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а я бы взял..только не дворником..он бы рассказывал сказки на ночь моей собаке про лучшую жизнь(собака просто злее бы была от этих сказок) "Надо делать на самом деле, наверное, какую-то проверку психического состояния человека", - Арахамия о высказываниях Федыны в отношении Зеленского - Цензор.НЕТ 9839
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Олексій Петров з Aleksey Petrov.
39 хв. ·

✔️ Когда основная часть Слуг дрожа от страха пряталась от мобилизации за шторой в ванной комнате, Яна Зинкевич смотрела смерти в глаза, защищая свою страну.

✔️ Когда главные Слуги готовили шутку про отодвигание границы вглубь Украины, Яна Зинкевич вытаскивала раненных украинских воинов с поля боя.

✔️ Когда Яна Зинкевич каждую секунду рисковала своей жизнью ради Украины, главный Слуга вынашивал идею номера про актрису порнофильмов...

И теперь эта прислуга с временными депутатскими значками кричит Яне ГАНЬБА?... Вы там часом не о..., слуги задрипанные?
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Нічого не допоможе, це соєва мутація. Наука ще не в змозі їм допомогти. Так головою та язиком і будуть мучитися....
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Киву, я так понимаю, проверять на "психическое состояние" никто не хочет?
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Все ваше "зе двіженіє" - результат мосових психічних захварювань . А всі абрахамії просто аферисти , а може й щось гірше .
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Тут анализов так и не добились от одного ,,выдающегося политика современноти,,а тест на АйКью он наварное вообще бы завалил.
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Так перевірте її на поліграфі і всім все буде ясно "Потрібно робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини", - Арахамія про висловлювання Федини стосовно Зеленського - Цензор.НЕТ 8238
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Этих Софиек надо в психушку лечиться,съехали с катушек наверное наркотиков объелись.
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коли ви вже повиздихаєте, гниди вонючі...
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Вот если абстрагироваться от личностей от каких либо ( будь то Зеленский, Порошенко, Янукович ( не добром будет помянут) Федына, Арахамия и т.д.) Так вот если у нас президент, он же главнокомандующий, он же решало- порешало является "скрепной "особой и за него как за покойника " или хорошо или ни как", то почему тогда представители нынешней команды что угодно говорили о действующем ( на тот момент) Порошенко ( как бы блин к нему не относиться), я уж молчу о "ростовской зас--нце". Или нынешний президент какой то "особенный" Поэтому команде "Зе" нужно самим глянуть на сои действия, свои тезисы ( до выборные , как минимум). Поэтому господа ( панове), если вы позволяли себе подобное, то и теперь нечего пенять. Не нравится то тогда вам в РФерию, Беларусь, Узбекистан и дальше по списку. Ну такая у нас страна, сегодня ты всенародно любимый гетман, а завтра дают пинка под зад. ( дело только в сроках, кому то для этого нужно год, кому три, а кому может и "до нового года и все" (последнее конечно шутка)
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Коли влада на біле нам говорить, що воно зелене, то скоро нам всім допомога психіатра знадобиться.
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Не знаю, чим там думав цей арахноїд , але першому кому слід призначити примусову психіатричну експертизу - це чуваку Вофкє, який на сцені в стані наркотичного сп'яніння грає фуєм по клавішах роялю і серед білого дня в присутності жінок та дітей голяком бігає по вулицях... 😷
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Собі перевірте. "Наша миролюбивая позиция рассчитана на граждан России, - Богдан". "Разведение сил в Золотом происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня, - Пристайко ( міністр іноземних справ)". "На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил перенаправить часть нераспределенных бюджетных субвенций на восстановление социально-экономического и инфраструктурного потенциала Донбасса".
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Софія Федіна, Маруся Звіробій, Яніна Соколова - від цих жінок у Зе-стада так полає, що аж по всій Україні смог "Потрібно робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини", - Арахамія про висловлювання Федини стосовно Зеленського - Цензор.НЕТ 1067
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поневоле начинает вызывать беспокойство психическое здоровье нации
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Так что там с несуществующими "учительницами" в Золотом,а по факту-сепаршами,которые развели "нелоха"?
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Для журнашлюх это не актуально,чтоб орать (как за пороха) из каждого утюга.
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Эта Федына часто на канале Кривой несет просто несусветную хрень
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Провести анонимное обследование на наркоту и адекватную психику и IQ.
Интерсно,какой кнтингент набрали. Ведь услужливый дурак,опаснее врага.
Особенно в руководстве воюющего государства:
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шо проверять? тут на морде лица всё написано:
"Потрібно робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини", - Арахамія про висловлювання Федини стосовно Зеленського - Цензор.НЕТ 8672
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Есть такая вещь - "свобода слова" называется. ПривыкайТе, зелёные.
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