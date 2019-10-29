 "Надо делать на самом деле, наверное, какую-то проверку психического состояния человека", - Арахамия о высказываниях Федыны в отношении Зеленского

Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Как можно было не реагировать, когда кто-то, особенно народный депутат, призывает к, фактически, убийству первого лица страны. Я даже не имею ответа, как на это реагировать. Просто считаю, что это какая-то бессмыслица, надо делать на самом деле, наверное, какую-то проверку психического состояния человека. Не понимаю, как это возможно в нормальной стране на видео в прямом эфире озвучивать такие призывы", - сказал Арахамия.
Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".
"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.
Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.
Они давно отметились.
https://censor.net.ua/news/3148638/tam_est_sumasshedshie_lyudi_psihicheski_bolnye_srez_obschestva_bogdan_o_sluge_naroda
Кремлівські шльондри паляться
вчора на набу і сап не тиснув, сьогодні - на гризні і срач в середовищі слуг
даже верный "абрахамия" троллит всенародного..
Ещё один гражданин был, в того яйцом кинули, так у него чуть свои не отпали от ужаса, и инфаркт миокарда сразу - вот такой рубец! - еле спасли в "Феофании", и то реанимация оказалась бессильна, только крестный ход на коленях вокруг больницы смог вырвать нашего хозяйственника и лидера из цепких холодных лап смерти.
Ещё помнится, была история, когда про одного политика нарисовали ролик, что его камазом сбивает, так тоже у некоторых возгорелось как у восьмиклассницы, случайно помастурбировавшей стручком кайеннского перца, и тоже сразу всполошились все, позвонили в полицию, в прокуратуру, в НАБУ, в ГБР, в КГБ, попали в СБУ, сильно удивлялись, позвонили по второму номеру, попали в ФСБ, с ними тоже поговорили, в конце звонили в МАГАТЭ и Спортлото, там обещали содействовать в розыске виновного - если что, зовут этого парня Моше, я случайно знаю, ловкий прохвост, сбежал давно через Борисполь, но вознаграждение всё равно присылайте.
И ВОТ ОПЯТЬ.
Подобно гиперзаботливой мамочке, ждущей двадцатиоднолетнего инфантильного оболтуса в фойе университета, чтобы ему не страшно было идти домой по тёмным улицам, депутат вскидывается внимательным сурком, смотрит, - не летит ли орёл, не бежит ли лиса, никто ли там не написал гадость про нашего пупсика, про нашего величайшего из мировых лидеров, никто ли про нашего какусика гадость не написал в фейсбучике, не обидел ли кто нашего гарантика, у кого это такие ручки, у кого это такие ножки, у кого такие пальчики, кто у нас главнокомандующий, это вовочка главнокомандующий, да, да, настоященький главнокомандующенький, а ну скажи агу, ай молодец, любишь бабушку, бабушку любишь, скажи, что любишь бабушку.
Ну с таким команданте, конечно, войну мы прекратим в два счёта. Договоримся с Россией посередине, но на уступки не пойдём.
Если, конечно, Лавров в твиттере про него гадость не напишет. А то 3,14да переговорам.
Это #ЗЕшквар, конечно.
Нельзя быть таким ссыклом.
39 хв. ·
✔️ Когда основная часть Слуг дрожа от страха пряталась от мобилизации за шторой в ванной комнате, Яна Зинкевич смотрела смерти в глаза, защищая свою страну.
✔️ Когда главные Слуги готовили шутку про отодвигание границы вглубь Украины, Яна Зинкевич вытаскивала раненных украинских воинов с поля боя.
✔️ Когда Яна Зинкевич каждую секунду рисковала своей жизнью ради Украины, главный Слуга вынашивал идею номера про актрису порнофильмов...
И теперь эта прислуга с временными депутатскими значками кричит Яне ГАНЬБА?... Вы там часом не о..., слуги задрипанные?
Интерсно,какой кнтингент набрали. Ведь услужливый дурак,опаснее врага.
Особенно в руководстве воюющего государства: