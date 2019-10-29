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 Политика Украины
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Все про:МИД (5173) нормандская четверка (738) Пристайко (244)

 Надеемся, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре, - Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко надеется на встречу лидеров "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции, РФ) в ноябре.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в Мариуполе во вторник.

"Я думаю, что Украина дожмет вопрос о проведении форума ("нормандской четверки". – Ред.) в том формате, в каком мы хотим. И мы надеемся, что это будет в следующем месяце. Она (встреча. - Ред.) уже несколько раз переносилась по техническим причинам, но вы видите насколько сложно… Мы делаем все для того, чтобы встреча прошла", - сказал министр. 

На вопрос, есть ли между ним и помощником президента Украины Андреем Ермаком конфликт, Пристайко ответил отрицательно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По мере того, как Зеленский заставит выполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил на Донбассе, - Песков

"Нормандский формат будет, но я бы не ставил вопрос: нормандский формат или санкции. Мы говорим немного о другом: если нам не удастся достичь успеха на Минском треке, нам надо возвращаться к идее к миссии по поддержанию мира. То есть нужна будет третья сила, которая поможет ввести мир ", - сказал глава МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3156495
 
 
 Топ комментарии
 
А зеленое стадо в состоянии внятно и членорадельно рассказать о том чего оно ожидает от этого сходняка？ или это просто мечта идиота？
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Вы сначала арестуйте фсбэшника ЕРМАКА.
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До нормандской встречи нужно будет выполнить ещё 101 позорное требование хуйла.
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Вы сначала арестуйте фсбэшника ЕРМАКА.
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Дебил Пристайко, что тебе этот формат даст? Очередное разведение- развод? Или ты ждешь ,что Путин отдаст тебе Донбасс и Крым? Ага , сейчас. Хватит уже унижаться и терять наши территории, твари такие. Вы в полном умопомешательстве, нарушаете Конституцию Украины, нарушаете все и вся.

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Знакомьтесь - кого ЗЕ ВЕЗДЕ ТАСКАЕТ С СОБОЙ - обыкновенного фсбэшника
И КТО ЖЕ РУШИТ ПОЛИТИКУ НЕЗАВИСИМОСТИ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА?
Вот вам первый приближенный фсбэшник к телу презедента

Ермак. Из Испании в Золотое.
Многие украинские СМИ уже детально осветили визит президента Зеленского в Золотое и его общение с собравшимися там добровольцами протестующими против отступления украинской армии с украинской земли. Стиль, речь, лексика полууголовной шпаны продемонстрированная Зеленским уже широко освещалась и в общем получила уже негативный резонанс практически во всех средствах массовой информации. Но нас как всегда интересуют детали. Ибо главное - мелочи. В поездке Зеленского сопровождала уж совершенно неожиданная в таком визите и малоизвестная широкой публике личность - Андрей Ермак.

Личный помощник президента, доверенный переговорщик по всем скользким и закулисным темам. Его движения в украинской политике мы освещали в Хронике. Это именно он вел переговоры с Джулиани, именно он вел переговоры по австрийским инвесторам земли, именно его собирался отправлять Зеленский во главе группы переговорщиков по газу (см. 11.09.2019 г. Хроники). Министр иностранных дел Пристайко в интервью достаточно ясно обозначил Ермака как специалиста по "чувствительным и деликатным вопросам". Не будем спрашивать, откуда у специалиста по интеллектуальной собственности такие способности к переговорам, самородок, талант, но эффективность переговорщика определяется результатом. И какой же результат мы имеем?

Переговоры с Джулиани вылились в обвал украино-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе, Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - "качаю сколько хочу и когда хочу".
Собственно результат "чувствительных и деликатных" действий Ермака на международной арене просто катастрофичен для Украины.

Ну ладно, испанское вино и осетрина в Испании - это понятно, но Золотое? Что нужно в Золотом Ермаку? Это не его сфера, не его тема, не его контингент переговоров и тем не менее, ухватив рюкзачек и Вову, Ермак летит в Золотое.

Результат мы видели все. Но есть детали.
Первичная, с самого начала, агрессия не характерна для общения Зеленского. В начале его общения всегда следует пусть и короткий, но всегда просматриваемый этап установления положительного эмоционального контакта. Это профессиональная привычка и она уже стала частью его личности. Жесткая агрессия с первых минут означает лишь одно - еще до контакта Зеленского довели до состояния психологического невосприятия аргументов другой стороны. Его обработали на конфликт еще в самолете. А далее все пошло как есть - агрессия, "ты", "я не лох" и тому подобное.

Кроме Ермака, других авторов этой обработки нет - Богдан далеко, пилоты заняты, со свитой Вова не общается. Косвенным подтверждением причастности Ермака служат и его собственные слова, сказанные Ермаком после встречи "К сожалению, но эти люди были настроены на негатив". Классический психологический прием смешивания причины и следствия.

Мы всегда были сторонниками классики, классики говорили "Ищите кому выгодно" , так Cui prodest? - кому выгодно, чтобы украинские войска отступили с украинской земли? Ответ один - России. Последние полтора года украинские войска шаг за шагом приближаются в структурным центрам ОРДЛО. Они стоят в 2-3 км от Донецка, полуокружен Докучаевск падение которого может вобоще обрушить весь фронт сепаратистов, украинская армия явно выигрывает позиционную войну. У России нет ресурсов для масштабной агрессии. остается лишь одно - политическими манипуляциями заставить Украину принять условия агрессора. Благо объект манипуляций - президент Украины жалок и ничтожен. И подключение к этому вопросу Ермака вовсе не случайность.

Ермак личность света не любящая. В своих интервью он постоянно повторяет что не хочет занимать никаких государственных должностей, а хочет быть "близким к президенту человеком". Похвально. И идеальная позиция для оказания скрытого влияния и маскировки собственных связей.
Мы принципиальные противники вмешательства в личную жизнь человека, но... Родина требует

Начнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.
А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях - ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов - основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков - зять Сергея Приходько.

Да да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.

И что же это получается? Рядом с нашим президентом в "чувствительных и деликатных вопросах" находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?
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А зеленое стадо в состоянии внятно и членорадельно рассказать о том чего оно ожидает от этого сходняка？ или это просто мечта идиота？
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Шавармы пожрут и побухают, а может и нюхнут.
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Вони самі не знають відповіді!!! вОни не розуміють в яку пастку вони заводять Україну!!!
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Та воно ж вже казало. На коліна стане. Надеемся, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4365
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надейся..это прекрасное слово-Надежда..оно тебя поддержит на пути в Ростов
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Предатель ублюдочный. Надейся до Ростова добежать со своим карликом тупоголовым и бурятом который уже не скрывает что работает в первую очередь на росиян а не на украинцев.
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Да вы всех готовы в Ростов гнать. Посмотрите хронологию майданов, время подходит. Только не факт, что новый президент будет лучше. Так уж в этой стране сложилось.
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До нормандской встречи нужно будет выполнить ещё 101 позорное требование *****.
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воно тільки перший раз зашкварно капітулювати
а далі - як по маслу!
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ну пажалуста, ВладімВладімірич! Ми же нє лохі какіє-та, ми і на калєні можим стать!
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У меня борятся две мысли в голове. Или ета власть самые тупые дебилы в мире и очень хорошо оплачиваемые агенты КГБ.
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дебилы, направляеміе агентами кгб
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Понятно, граждане Украины так и не дождутся гарантированных законами защиты их жизней и собственности.
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дристайка - антікварний контрацептів.
Все з вами вже зрозуміло.
Головне, що у вас відсутні не тільки мізки, совість та патріотизм, у вас навіть немає інстінкту самозбереження.
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Мы делаем все для того, чтобы встреча прошла - Неужели вы так горите желанием у ***** отсосать?
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Пока все логично. Разведение с украинской стороны состоялось. Кацапы свои обязанности не выполнят, поэтому сядут на жопу. Дальше можно будет двигаться вперед.
Свиноцтво 8-ми процентное так и не поняло, что украинцам надоела не война, а замороженный Мародером (по сговору с ******) конфликт, на котором он грел свои ратыци под хрюканье "Армия..вира...мова"
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а как конфликт разморозить ?

что нужно сделать, чтобы ***** убрался с Донбасса ?
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Как что? Брови домиком, губки ришучим бантиком и брынящим голосом волать о реформах. Год, два, 5, 10....А в это время напаривать свинарчуковые богданы по цене боингов и барыжить и с кацапами и с лугандонами
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то есть ответа на вопрос, как разморозить конфликт, у тебя нет.

у тебя есть просто лозунг, что его нужно разморозить.

Именно отсутствие ответа на этот простейший, но главный вопрос и смущает противников Зелёной сопли.

А вместо ответа тупые шутки в стиле тупого 95 квартала.
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https://www.youtube.com/watch?v=3DDZP41pf5w

.
.
Украина ужэ не подает заявление о ПДЧ,
,
ПУКин АПЛОДИРУЕТ !,
,
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Идея фикс прямо какая-то. Встреча для чего? Чтобы плешфюрер, в очередной раз сказал - "РФ - это посредник, разговаривайте с гауляйтерами напрямую..."?

Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус...
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