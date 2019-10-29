 Надеемся, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в Мариуполе во вторник.

"Я думаю, что Украина дожмет вопрос о проведении форума ("нормандской четверки". – Ред.) в том формате, в каком мы хотим. И мы надеемся, что это будет в следующем месяце. Она (встреча. - Ред.) уже несколько раз переносилась по техническим причинам, но вы видите насколько сложно… Мы делаем все для того, чтобы встреча прошла", - сказал министр.

На вопрос, есть ли между ним и помощником президента Украины Андреем Ермаком конфликт, Пристайко ответил отрицательно.

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"Нормандский формат будет, но я бы не ставил вопрос: нормандский формат или санкции. Мы говорим немного о другом: если нам не удастся достичь успеха на Минском треке, нам надо возвращаться к идее к миссии по поддержанию мира. То есть нужна будет третья сила, которая поможет ввести мир ", - сказал глава МИД.