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 Политика Украины
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 Зеленский уволил двух членов НКРЭКУ и назначил четверых временных

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил с должностей членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Евгения Магльованного и Александра Формагея, а также временно назначил четверых членов Комиссии.

"Освободить Магльованного Евгения Викторовича от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - закреплено указом №778/2019, обнародованном на сайте президента во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Другим указом - №779/2019 – Зеленский уволил с должности члена НКРЭКУ Формагея.

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При этом указами №№780/2019, 781/2019, 782/2019 и 783/2019 президент назначил членами НКРЭКУ Руслана Кайдаша, Ольгу Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магду "до дня назначения члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избранного по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца".

Как сообщалось, члены НКРЭКУ Александр Формагей и Евгений Маглеванный 8 октября заявили о намерении прекратить работу в Нацкомиссии. В состав НКРЭКУ должны входить семь членов, включая главу регулятора. После ухода Формагея и Маглеванного в комиссии, помимо ее главы Оксаны Кривенко, остаются только Елена Антонова и Дмитрий Коваленко. Этого недостаточно для принятия решений в виду отсутствия кворума.

Источник: https://censor.net.ua/n3156493
 
 
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Итого имеем бодьшинство от зеленого стада...
Тарифы наверное теперь снизят...а если не снизят то на Петю уже не спихнешь...😀
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Надо не назначать новых, а разогнать эту контору, созданную Свыней в превышение своих полномочий. После этого открыть против него уголовное дело
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Зеленский нелегитимный президент-захват власти обманом на миллиардные долги перед коломойским и путиным на скупку зомбоящик эфира и выборов. Его не должно быть. Все грабительские и капитуляционные законы нелетимны.
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зелень где была вторую половину в франции и японии? В москве? Откуда у зе почерк чекистов с плакальщицами под видом народа.
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