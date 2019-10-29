 Кабмин определил границы территории морского порта Мариуполь, - Криклий

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании правительства в Мариуполе принято решение о границах территории морского порта Мариуполь. С 2013 года порт не имеет определенных границ. Решение правительства влечет правовую определенность при осуществлении хозяйственной деятельности для субъектов хозяйствования, которые работают или намерены работать на территории порта", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Криклия, правительством принято решение о включении прилегающего водного пространства морского терминала "СРЗ" (Азовский судоремонтный завод) в уже определенные границы акватории порта Мариуполь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чтобы получить от РФ компенсации убытков портов Мариуполя и Бердянска, надо признать оккупированный Крым, этого делать никто не будет, - Криклий