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 Кабмин определил границы территории морского порта Мариуполь, - Криклий

Правительство на выездном заседании в Мариуполе определило границы территории морского порта Мариуполь, который не имел границ с 2013 года.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании правительства в Мариуполе принято решение о границах территории морского порта Мариуполь. С 2013 года порт не имеет определенных границ. Решение правительства влечет правовую определенность при осуществлении хозяйственной деятельности для субъектов хозяйствования, которые работают или намерены работать на территории порта", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Криклия, правительством принято решение о включении прилегающего водного пространства морского терминала "СРЗ" (Азовский судоремонтный завод) в уже определенные границы акватории порта Мариуполь.

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Кабмин определил границы территории морского порта Мариуполь, - Криклий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156492
 
 
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