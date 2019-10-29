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 Политика Украины
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 Разведение сил в Золотом происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что процесс разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) во вторник стартовал.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в Мариуполе во вторник.

"До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", - сказал Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветераны-добровольцы в Золотом пока не нарушали закон, - Аваков

Как известно, согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.

Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3156491
 
   
 Топ комментарии
 
Клоун на старте маршрута Киев -Ростов?
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Вот "молодцы" и прекращения огня в течение недели и даже одного дня не было, а они прямо сейчас разводят. Ну, ну, посмотрим до чего эти "вояки" с таким "главнокомандующим" в сговоре с Путиным доразводятся. Скорее всего кацапы их разведут по полной. Зеля совсем с ума сошел, несите усмирительную рубашку.
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Ждём когда кордон будет проходить по Днепру, как и завещал великий *****?
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Ждем когда ОРДЛО займет окопы военных Украины, брошенные в ходе отведения войски))
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у Зеленського нема захисників, окрім росіян. Тому він обрав росіян. І хвалити його будуть росіяни.
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А 80% його підтримки в Україні тоді хто? Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3884
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как там лишь бы не порох, срочно вернуть пороха!
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Когда власть и армия добровольно покидает украинские города ето уже не украинская власть Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6456
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Да-да-да, мы помним, Зеля обещал всех виноватых в этом посадить. Не только не садит, но и ещё и сам скачет по этим же самым граблям. Может он с этим Петей вообще заодно, по вечерам вдвоем попивают Каберне Совиньон Screaming Eagle 1992-го года и ржут с лохов, которые повелись на этот развод.
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у пети 2020 заканчивается неприкосновенность а остальное все только начинается .....
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придурок, крым россияне прибрали к рукам в марте 14-го, а Порошенко выбрали в мае. разницу в 2 месяца не улавливаешь?
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То есть ты обвиняешь Поршенко в дебальцевской трагедии?
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Обстрелы не прекратились, зебилы отводят войска... это премия Дарвина.
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тЫ петя-бот своим диваном зачем ВСУ обстреливаешь? )
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обоюдный отвод. по эту сторону отводят войска, по ту - отводят глаза наблюдателям.
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а что тишина 7 дней разве? клоун так клоун, при порохе такого цирка не было
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Почему не было слышно воя петябобиков, когда представители
неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные
денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
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пора проводить внеочередные выборы президента Украины.
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Молодцы, всё верно. А соевая ботва = подкацапные капитулянты.
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Петлять от врага в другую сторону-победа. Те,кто против-капитулянты. Такое только кацап может придумать.
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Не нервуйтеся, порохоботи, це тільки початок.
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Мені вже і не дивно. І це тільки вершина айсберга - сто пудов є конкретний таємний план по покроковій здачі України, погоджений Зебілом спільно з кацапами. Як казав Х.йло: "потихонечку, потихонечку".
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и рядом заголовок - враг за сутки обстрелял 16 раз, тишина 7 дней...
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То що, тепер російського шпигуна Порошенка треба на довічне з конфіскацією? Хм. Ну треба, так треба... Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2309
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Пєця не хоче на довічне з конфіскацією? Ну не хоче, так не хоче. А хто хоче? Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9261
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Та конєшно!!! Маріупольціям більше нєхєр робити, як вкладатись у виробництво коштовних, широкомаштабних, типографських демотиваторів на Вовіка. Кому мародер Порошенко хоче свою муйню продати?
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Суліма, скажи онукові що тобі знову час лягати у лікарню.
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Як тільки "кисень" для Пєціних дякул припинеться, то і прихильники у нього щезнуть.
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Тебе же ссылку дали синим шрифтом, или совсем тупой?
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то есть ты признаешь что ты дырявая балаболка ! Маладец ! ц-ци конец !
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Зовсім тупий та Зебіл це одне й те саме.
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Зовсім тупий та петя-путебот це одне й те саме.
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ну я посилання відкрити можу на відміну від деяких.
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Хахааххаты тупее еще чем я думал - ты еще как пруф - посилання на мультики - том и джери кинь!)))
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Я вам нічого не скидав. Виздоровлюйте.
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Так я сразу и сказал что ты дырявая балаболка не отвечающая за слова ! )) ты зачем то второй раз это доказываешь ....
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Для Зеленського звання Героя РФ все ближче і ближче.
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Почему не было слышно воя петябобиков, когда представители
неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные
денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
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Медведчук на Інтері добре вилаяв Зеленського. Бачу, допомогло.
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То есть плюнули даже на отсутствие тишины в течение 7 дней,как сами же и придумали. Так спешат взять за щеку у кацапни. Скоты зелёные.
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Почему не было слышно воя петябобиков, когда представители неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
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Почему не было слышно воя петябобиков, когда представители неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
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Зеленські гєнєралісімуси почали здачу
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Почему не было слышно воя петябобиков, когда представители
неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные
денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
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Гиркин в роликах говорит, что в сепары в ОРДЛО сейчас в панике. Они поняли, что ЗЕ с Путиным договорились слить Донбасс обратно в Украину и понимают что в РФ их не хотят брать (ибо Путину не нужны 50 тыс. бандитов). Даже в ЧВК их не хотят брать ибо в ЧВК нужны опытные и дисциплинированные бойцы а не пьянь и гопники.
Бежать сепарам некуда. Они понимают что в Украине их посадят и надолго.
Скорее всего следует ожидать что сепары начнут сами срывать разведение войск.
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Ага. Як би не розпинався Гіркін-Стрєлков- капітуляцію України перемогою зробити він не зможе. Хоча, 73% зустрінуть це оплесками.
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Путин договорился с петей - что Украина не будет в НАТО ! Зеленский восстановит границу и приведет Украину в НАТО !
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Это хорошо Нужен МИР !!!!
Спасибо лучшему президенту
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Это начало МИРа и конец войне ! Победа будет За Украиной и Украинцами !
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Адекватные Украинцы против войны и ЗА НАТО!
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А зачем НАТО ничтожества, поднимающие перед всеми лапки?
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І все це - на тлі кацапських заяв про те, що вони не можуть гарантувати такого ж відведення військ з іншого боку..

Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6059
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Суки ору там стрельба не прекращается а они сдают территории скоро Вас членом по губам Владими ПУ поводит еще немного поиграетесь в сдачу и я Вам не завидую
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Всё, пошло разведение войск в Золотом. В воздух взмыли белые и зелёные ракеты ракеты с обеих сторон. Ещё должно дать подтверждения ОБСЕ о завершении отвода. Поздравляю всех!
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Хорошо. Зеленский должен публично взять на себя ответственность за происходящее, и в случае если произойдет захват покинутых территорий сепаратистами- подать в отставку.
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Отдаём территории без единого выстрела, какой позор!
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Яким боком міністр іноземних справ до "розведення"?
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Перевіряють реакцію суспільства, Пристайко це деньщик Зеленського, ніякий він не міністр.
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Чекаємо вночі ДРГ....ОБСЄ буде спати..а поліція в окопах сидіти і чекати не буде..бо ім як вони кажуть,.не властиві такі функціі"...
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