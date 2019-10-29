 Зеленский готов к встрече с Путиным: он четко осознает, что можно и как можно достичь, - Пристайко

В Мариуполе во вторник, отвечая на вопрос журналистов "как Вы считаете, президент Украины готов к встрече с Путиным?", Пристайко ответил: "Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь", - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он подтвердил, что был свидетелем этих телефонных разговоров.
В то же время Пристайко отказался отвечать на вопрос, была ли позиция Зеленского жесткой, отметив, что не все публикуют и рассказывают о разговорах президентов. "Мы этого не делаем", - сказал министр.
и слышали что путин сказал что у них одинаковые враги на донбасе
уже рисуем транспоранты
всех на мыло... потому что путин сказал и трамп обделался в своей речи !
если еще макрон че нить скажет или штанмаер или меркель, то все майдан не избежен
он не прост, совсем не прост
ю юЭ
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ги
Пытаются ускорить процесс сдачи Украины?
Помоему пора назначать новые выборы презедента . Этот до конца срока не дотянет 😀😀😀
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Путин ему даже бабок и плакальщиц выделил, чтобы он там позировал как в украине хотят
миракапитуляции
Источник: https://censor.net.ua/n3156488
"Я вас очинь папрашу повлиять на ту сторону" - вот единственное, на что казус способен.