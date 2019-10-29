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 Политика Украины
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 Зеленский готов к встрече с Путиным: он четко осознает, что можно и как можно достичь, - Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным, считает украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В Мариуполе во вторник, отвечая на вопрос журналистов "как Вы считаете, президент Украины готов к встрече с Путиным?", Пристайко ответил: "Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь", - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он подтвердил, что был свидетелем этих телефонных разговоров.

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В то же время Пристайко отказался отвечать на вопрос, была ли позиция Зеленского жесткой, отметив, что не все публикуют и рассказывают о разговорах президентов. "Мы этого не делаем", - сказал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3156488
 
 
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Ви вже бачили новину, що Трамп назвав Зеленського президентом Росії? Враховуючи формулу Штайнмаєра, розведення військ, розпад антипутінської коаліціі - обмовка вийшла дуже символічною. Зе реально поки зробив для правлячого режиму Росії більше, ніж для України.
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Два дебила предателя и трамп и Моника
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Так а в чем проблема? Трамп сказал))))
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да да
и слышали что путин сказал что у них одинаковые враги на донбасе

уже рисуем транспоранты
всех на мыло... потому что путин сказал и трамп обделался в своей речи !

если еще макрон че нить скажет или штанмаер или меркель, то все майдан не избежен
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путин всячески избегает и оттягивает эту встречу...если ему удастся ее избежать, то зеленского можно считать победителем...
он не прост, совсем не прост
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повторит свою сценку перед пуйлом как на квн ?
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А як саме Моніка Зелінскі вже "готова" - Як завжди чи має щось екзотичне під спідницею ?😕
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так дурачек был у него неделю назад??
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Это ж, наверное, зеля и на путю так буром попрёт, глаза выпучив, как на добровольца в золотом? Зеленский готов к встрече с Путиным: он четко осознает, что можно и как можно достичь, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5377
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Шо, земля стала гореть под ногами у ЗЕ И ЕГО ФСБЭШНОГО ДРУГА ЕРМАКА?
Пытаются ускорить процесс сдачи Украины?

Помоему пора назначать новые выборы презедента . Этот до конца срока не дотянет 😀😀😀
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ПеПО - свинка знову хоче барижити !? .. Зеленский готов к встрече с Путиным: он четко осознает, что можно и как можно достичь, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2007
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Іможете и Вы побарыжить, если выберут. Вы же не дурне ЗЕ( если по честноку)? 😎😎😎
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Ну да, ты ж воевать не хочешь Зеленский готов к встрече с Путиным: он четко осознает, что можно и как можно достичь, - Пристайко - Цензор.НЕТ 226
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оно дурак с императором шатался, потом втихаря на маскву летал обсуждать методы тихого предательства, так как старые немного не зашли.
Путин ему даже бабок и плакальщиц выделил, чтобы он там позировал как в украине хотят мира капитуляции
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Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь"
Источник: https://censor.net.ua/n3156488

"Я вас очинь папрашу повлиять на ту сторону" - вот единственное, на что казус способен.
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Членограйци! Ви взагалі в курсі, що у пріпіздента була передвиборча програма в якій він обіцяв змусити расію платити репарації на відновлення Донбасу? На ділі, Донбас де отримують роспаспорти,- будете відновлювати ви, зедібіли! 25%,-а вам добра і здоров'я!
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этот ватный сенька шапку на тырсовую бошку не может без предательства напялить
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Смешно. Мне лично слышать такое смешно. И грустно.
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ага, готов "принять с любой стороны и в любых количествах".
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теолог решил разыскать чернокнижника, который устроил бы ему встречу с сатаной.
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Зеленский нелегитимный президент-захват власти обманом на миллиардные долги перед коломойским и путиным на скупку зомбоящик эфира и выборов. Его не должно быть. Все грабительские и капитуляционные законы нелетимны.
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Уверенность и самоуверенность две большие разницы.
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