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 Политика Украины
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Все про:недвижимость (675) Загребельская (57)

 Экспертное управление Рады решило, что Единая база по оценке недвижимости должна быть бесплатной, - Загребельская

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады решило, что регистрация отчетов и получение нотариусами информации с Единой базы оценки недвижимости должны быть бесплатными.

Об этом написала на своей странице в сети Facebook бывший госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"К такому выводу пришло Главное научно-экспертное управление парламента. Так в заключении к законопроекту 2047 последнее сослалось на то, что база выполняет функцию государственного контроля, не предоставляет никаких услуг и не осуществляет хозяйственной деятельности. Следовательно регистрация отчетов в базе и получение нотариусами информации с нее должны быть бесплатными", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Управление высказалось в пользу возможной замены индивидуальной оценки на массовую.

"Но Управление обратило внимание, что должна быть указана методика и процедура определения "рыночной цены на подобные объекты", периодичность ее проведения, субъект, который ее проводиит и осуществляет нормативно-правовое регулирование и тому подобное", - отметила Загребельская.

По ее словам, иначе на практике такие пробелы могут привести к нарушениям прав налогоплательщиков, существенно увеличивая размер налогов, поскольку результаты массовой оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, учитывая непрозрачность рынка недвижимости в Украине, могут быть необоснованно завышены.

"В итоге Управление отметило, что по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект может быть принят за основу с последующим учетом высказанных замечаний и предложений. Комитет по вопросам антикоррупционной политики предоставил вывод, что в проекте акта не выявлено коррупционных факторов и он соответствует требованиям антикоррупционного законодательства", - подчеркнула Загребельская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФГИУ сделал первый шаг для ликвидации схемы, которая вытягивает из карманов украинцев 1 млн в день за возможность оплатить налоги при продаже недвижимости, - Загребельская

Экспертное управление Рады решило, что Единая база по оценке недвижимости должна быть бесплатной, - Загребельская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156485
 
   
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Договор купли продажи в Словакии
- вытяг из кадастра - 8 евро
- сделка у нотариуса -28 евро

Договор такой же в Украине вынимает из карманов участников сделки 2000-3000 уе
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Соя не читач, соя- дописувач?
Йди з богом- горілки тут немає!
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Це типу вірно. Відразу дуінг бізнес в міжнародних рейтингах піднявся аж на одну тисячну процента. Так можна було одним махом усі витяги з державних кадастрів зробити безкоштовними, а то роботи ще по кожній довідці чи витягу на 10 років.
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