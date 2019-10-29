"Ветераны-добровольцы в Золотом пока не нарушали закон, - Аваков"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во вторник в Мариуполе перед началом инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.
"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал", - сказал он.
Аваков подтвердил, что в понедельник вечером в том районе были обстрелы.
"Заходила, как мы думаем, диверсионно-разведывательная группа. Мы так думаем: надо проверять эту информацию. И было несколько пулеметных или автоматных очередей. Но не столько по ним (активистам-добровольцам. - Ред.) стреляли, сколько в целом это было", - отметил Аваков.
Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.
После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.
Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".
По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.
Позже лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий утверждает, что добровольцы, находящиеся в поселке Золотое-4, не вывезли, а переместили оружие за пределы так называемой "красной зоны".
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Хлопцям, нажаль, треба готуватися до провокацій...
Жил-был простой обычный и хриплый ***** под ********. Гопоту на районе боялся, уличное образование проспал. Да и академическое образование получил на уровне, когда на 5м курсе его учили такие же дебилы "..ленский запомни основной закон украины - это конституция".
-Понял?
-Понял. Тоесть институт куплен или закончен по блату отца с полным нулем.То есть у еплана отсудствует обычное академическое системное мышление даже как тупого гуманитария.
Где-то на первых ******* сразу женильси.Ленка себя отдала дешево, так как сама такая.
По жидовским спецоперациям удачи для кореней жидков он попал на жидовские карандаш еще в институте(где они всех проверяют). И при первом контакте с вероятностью удачи в жизни жидковские террористические официальные жидобанды удачи продвинули его по удаче - попасть на квны он где-то был протянут.
Где-то в 2014 он для "вдохновения" вычитывая комментарии на политических мусорках он подхватил темки для своих шоу и снятия кривого сериала как он сам. Но народу такая херня по ожиданиям зашла.Потому что терпеть этот вечный коррупционистан он уже не в состоянии. Но проблемы народа в том, что в украине появились охотники за ожиданиями народа и превращения эти ожидания в звонкую монету.Днк не просрешь.
Где-то в 15-16 году один из таких супергнилых охотников, который училси гнили у самого метра суперимитатора ко, заметил новый тренд и быстро подкатил к дешевке и начал ему втирать, что мол поработаем полгода и заработаем десятки миллиардов.А дальше работать и не надо.Проблема была лишь деньги на выборы. Первый кто? ну канечно ко.По сей он там вякает что украина ему за впаривание дурака должна 2 млрд$. Может это они или часть их.Но так как богдан сверхгниль, у которого святого нету кроме денег появится у порога ху взять в долг было бы опрометчиво. Долги на выборы, ложь и спецоперации на зомбоящике против по, все это позволило зебилу и его шептальшику избраться. А зе он рассказывал как можно будет продать госпредприятия и земли рассчитаться с ко и пу и еще самим заработать.И теперь зе каждых полгода под приводом недельных вояжей на францию и на японию ездит на москву на курсы предательства и лжи.Также идет реструктуризация долгов ко вояжами в одессу-потому что слуги ко в вр и кабмине маловато-они еще не отработали сполна по продаже земель и госпредприятий для ко.То что приходит по каналам монополий от 10млн в день для отдачи долгов не считается, а считается уже своим личным.Ведь может не доседеть до конца.
Вот такая сегодня у украины связка супергныли с предателем-дураком оказалась у власти и ищет как украину распродать и деиндустриализировать в ноль и кому продаться. Кацапы для примера в 1917м при меньших грехах против народа романовых зачистили вертикально и горизонтально.Зе и бо давно романовых по предательству превзошли на порядки.
можно наблюдать путинский почерк как доказательство бабок путина и плакальщиц, которые имитирует разговоры с земноводным на камеру.Ресурсы плакальщиц путина для имитации разговоров с предателем земноводным любезно предоставило чк. Не удивительно если они смогут предоставить ихнее украинское гражданство-что профессора-террористы и убийцы просто так жрут свой хлеб от ху.И тд.
Учитесь понимать как работает мозг профессора-террориста по придумыванию хпп.Просто поставте себя на их место в их условия и все сразу станет понятно.
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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3 токсичных млрд грн вырученных с жд сообщения с чекистаном, где часть поездок были осуществлены чекистами для разрушения украины, вреда который они несут украине намного больше 3млрд. Убит например кузьма, а вместо него дурак на троне с каломойским похтаном, завгоспом по разграблению украины.Чекисты убивая лучших, нанесли в миллионы крат больше 3 млрд гривен, это еще не говоря об других диверсиях, например уничтоженных дерипаской запорожский залк, юждизельмаш, львовавтобусный, убийства и пр.А для чего жд с масквой, чтобы чекистам удобно перемещаться для своих диверсий и убийств и высматривать "ачтотамухахалов", что крутит ватзомбоящик нонстоп-это наоборот нужно все позакрывать, чем скорее,тем меньше кацапы будут "ачтотамухахловкавать". Тем более европа и запад открыл свои рынки для украины для чего?И намного больше 3 млрд гривен жд с масквой.
Паспорта террористического государства каРФаген не легитимные. Само государство нелегитимно и его институты работают лишь для процветания терроризма в мире.Потому оно как проект должно быть закрыто, чекисты запрещены на равне с нацистами, армия и флот расспущены.За слово "русский мир" 2 года сибирских поселений.
Кернес, который поднял харьков, чтобы усидеть на нескольких стульях, и на рашистком в первую очередь(потому что кацапы убивают за проукраинство, а украинцы за ватность играют с ним демократию, потому ему выгодней сидеть на парашкинском стуле), должен быть упразднен кацапскими методами-клин клином. Он больше уже ничего лучше для харькова не сделает. КАк только вы ему предложите смерть, он тут же потечет против меньшего сопротивления, а так пока топит за вату, потому что их боится больше.Труханов отправлен в парашку со своим нелегитимным парашкинским паспортом или упразднен как это делают кацапы.Руцкомирская гангрена руцкого дурака с очковыми парашами должна быть постепенно дезинфецирована. Если вы до сиг пор срете в очковой параше - это последствия вони фейлового проекта руцмира руцких дураков вечной нищеты, вертухайщины, стукачества,болот,крови,суперлжи, годоморов и тд.А если дети говорят на языке дураков, то дела хуже, их ложь рабочая. А если вам фамилию коммунисты приписали к руцдуракам на ов, пора исправлять.
Кацапы нормально жили только при хохлах - киевская русь-я.мудрый, днепровце брежневе и хрущеве, которого они обозвали кукурузником, за то что пытался этот "руцкий" мокшанский биомусор накормить, расселить по домам хрущевкам, очкастые параши дуракам заменить на унитазы, еще по хайтеку, ракетам и военным технологиям догнать весь мир. После них кацапы обратно скотинились и скотились в дерьмо с их любимой ложью.И без хохлов жить не могут, чтобы выляпать их в своем дерьме.Все остальное время они жили в болоте, рабстве и их понтовики тянули туда других, даже французов с немцами. Потому только стена от кацапов должна быть как огненная, так и ментальная и языковая, чтобы кац не понимал укр мовы. А несун руцмира зебил должен уйти ***** на покой вместе с каломойшей, которому должен как земля колхозу и не знает как распродать украину, чтобы рассчитаться с бенефициаром за рекламу и имитацию выборов для быдловатых 73% зомбоящиковцев. Потому придурок должен здохнуть.
Это дерьмо с умстевенными понятиями находится на -1 этаже, тогда как запад на 1 этаже, германия на втором, а есть места в мире с 3м уровнем. И это безмозглое дерьмо со своим -1 уровнем зомбоящика хочет что-то сделать? С такими западными акулами как германия, которая уже польшу полностью скупила с патрохами.Да оно понятия не имеет как играть и из чего нужно ходить.И делает часто все наоборот, неся еще большие проблемы, чем просто ничего не делать.
ВР с имитацией фракции "дебилы коломойского", кабмин недоразвитого гончарука с его послушными коломойше дураками и администрация клоуна с похтаном коломойского есть инструменты управления и разграбления украины продажей себе земель с госпредприятиями с продажей мира парашке говно каломойшей, исвените за тавтологию.