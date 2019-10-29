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Все про:опрос (1759) социология (422) КМИС (82)

 54% киевлян лучше всего относятся к Зеленскому, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

54% жителей Киева положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевский международный институт социологии, который опубликовал 29 октября результаты своих социологических исследований.

С 11 по 22 октября КМИС провел опрос среди взрослого населения г. Киев методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Проведено 803 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает: 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% - для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% - для показателей близких к 5% или 95%.

Респондентам задавался вопрос "Сейчас я буду зачитывать Вам имена некоторых общественно-политических деятелей. Для каждого из них скажите, знаете ли Вы, слышали что-нибудь или читали о нем или ней? Если "знаю": Как Вы относитесь к нему/ней?".

Среди деятелей из списка лучшее отношение к себе (по балансу положительного-отрицательного отношения) имеет В. Зеленский - 54% киевлян положительно к нему относятся, 22% отрицательно, баланс + 32%. Далее следуют В.Кличко (40% против 35%, баланс + 5%) и С. Вакарчук (39% против 24%, баланс + 15%). Также положительный баланс имеют Д. Разумков (34% против 16%, баланс + 18%), Н. Томенко (27% против 14%, баланс + 13%), А. Пальчевский (22% против 11%, баланс + 11% ). Другие деятели имеют близкий к нулю или отрицательный баланс.

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54% киевлян лучше всего относятся к Зеленскому, - опрос КМИС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156477
 
   
 Топ комментарии
 
1. Бабуськи на базарах (не всі)
2. Приблизно четверта частина таксистів. Ті що комплексують від свого "дауншифтінга"
3. Вчительки математики, незаміжні.
Інших я просто в реалі не зустрічав.
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фуфло впарують для зебілів ,понт для тупорилого виборця
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Ну, что сказать? Эти уроды хотят нас убедить, что в Киеве живут 54% дебилов?
Я имею большие сомнения на этот счет.
Скорее можно поверить, что 54% ненавидят Зебила всеми фибрами души.
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щось я не знайшов в тому списку партнова і КАЛАмойши з єфремовим....а так, вже сміло можна сказати: "здрастуй, нємитая роSSія...."
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Да, любопытно: рекордный плюс у Зели и рекордный минус у Пороха.
Значит осталось ещё много дураков людей, ждущих чуда от клоуна. Ну пусть ждут дальше...54% киян найкраще ставляться до Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 903
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Если бы у Порошенко был 1+1, то 54% Киевлян к нему относилось бы положительно и 73% ненавидели бы клоуна
Всё тезисы о Порошенко, которые повторяют зебилы - вложили им именно на телеканале 1+1.
Ни один зебил не был свидетелем преступлений Порошенко, но все хором верещат про украденные миллиарды.
Фактически 73% населения это попугаи попки, которые просто бездумно повторяют за Мосейчук выученные фразы.
У кого ТОП-медиа, тот и банкует
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Коллаборанты захватившие власть продолжают оболванивать массы заказными рейтингами с высокой поддержкой капитулянта.
Видели мы "поддержку" в Золотом, когда для поддержки капитулянта свезли сепаров
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Третьим глазом видел, или карты расскинул?
Или дар от бабки унаследовал?
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