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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:вакцина (406) дифтерия (30)

 В Украине от дифтерии привиты 59,5% детей возрастом до одного года, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине по состоянию на 1 октября 2019 года от дифтерии привиты 59,5% детей возрастом до одного года и 52,3% взрослых.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Для коллективного иммунитета от дифтерии необходимо, чтобы 95% населения было привито от болезни.

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Детей вакцинируют три раза: в два, четыре и шесть месяцев. Ревакцинация проводится в 18 месяцев и в шесть лет. Следующая вакцинация проходит в возрасте 16 лет.

Первая плановая ревакцинация взрослых проходит в возрасте 26 лет и затем каждые десять лет.

В Украине от дифтерии привиты 59,5% детей возрастом до одного года, - Минздрав 01
В Украине от дифтерии привиты 59,5% детей возрастом до одного года, - Минздрав 02

В октябре в Украине зафиксировали ряд случаев дифтерии. В Ужгороде их 15. 24 октября заболевание диагностировали у девятилетнего лицеиста в Киеве, также в столице был выявлен еще один случай дифтерии. "Диагноз "дифтерия" подтвержден и у мужчины в Тернопольской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3156476
 
 
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Идите нах.. со своей ублюдочной пропагандой, твари, сыворотку покупайте, уроды - иначе лечить будет нечем, в том числе заболевших привитых
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Что значит "коллективный иммунитет от дифтерии" ? Его в принципе не может быть, в отличии, например, от кори. Вакцина от дифтерии представляет собой анатоксин, который должен ослабить действие токсина от уже попавшей в организм дифтерийной палочки. Поэтому на распространение самой палочки она никак не может влиять. Др. словами, и привитые и непривитые с одинаковой степенью вероятностью могут заразиться, заболеть и быть носителями дифтерии. Кроме вакцин , обязательно нужна сыворотка.
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