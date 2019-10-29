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 Политика Украины
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Все про:ВР (23887) закон (2668) прогулы (111)

 В "Голосе Украины" опубликован закон о лишении депутатов-прогульщиков выплат

Законопроект о лишении нардепов выплат из-за прогулов опубликован в издании "Голос Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

В документе отмечается, что "если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады Украины без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более чем 30% голосований при принятии решений Верховной Рады Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины или в более 50% заседаний комитета Верховной Рады Украины, в состав которого он избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц. Прекращение возмещения народному депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется по распоряжению Председателя Верховной Рады Украины, которое выдается на основании решения комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, принимается на основе сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных аппаратом Верховной Рады Украины".

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При этом, "данные об участии народного депутата в не менее 70% голосований при принятии решений Верховной Рады на каждом пленарном заседании является основанием для начисления заработной платы народному депутату за время участия в пленарных заседаниях. Учет участий народного депутата в голосовании при принятии решений Верховной Рады осуществляется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном веб-сайте Верховной Рады и на личной странице народного депутата, размещенном на официальном веб-сайте Верховной Рады".

Напомним, ВР приняла данный законопроект во втором чтении 16 октября.

18 октября законопроект одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков, а президент Владимир Зеленский подписал документ 25 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3156474
 
 
 Топ комментарии
 
Нет конечно! Это ж где по твоему сглуги нагрода харчеваться будут?
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Уже и позарисовываться нельзя? Иммитируем деятельность и делим крошки со стола олигархов.
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А можнл депутатов, берущих наличку за работу в Раде, сразу садить в тюрьму?
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Нет конечно! Это ж где по твоему сглуги нагрода харчеваться будут?
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Так может чувак из мастер шефа не спер партийные бабки, а просто лишил дурачков выплат...
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Если тебе дают 5000 зеленых налом в месяц, то отдал свою карточку и сам на Багамах.
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Лидер партии «Голос» и по совместительству группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прогулял уже 10 из 27 заседаний нового созыва парламента. Таким образом он пропустил уже 37% заседаний.

Интересно, что это не первый опыт Вакарчука в роли народного депутата. Когда он прошел в состав Рады 6-го созыва (2007-2008 годы), Вакарчук прогулял 78% заседаний.
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Уже и позарисовываться нельзя? Иммитируем деятельность и делим крошки со стола олигархов.
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Запретите им пользоваться Зе-наклейками на смартфоны… ну и мастурбировать тоже запретите.
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Законопроект о лишении нардепов выплат из-за прогулов опубликован в издании "Голос Украины".

Мне этого мало , это все полумеры . Мне нужны карательные меры для таких депутатов , например отжать хату в пользу местных жителей .
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ого..а 30% голосований прогуливать можно...круто..вот это работа..а мы то в СЗЧ обьявляем дезертиров, которых всего лишь на ОДИН день оставили расположение части-и сроки уголовные они получают( условно дают, это да-но судимость то имеется все равно)
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А я думал неприкосновенности прямо в зале, на рояле
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Это очень потужно, учитывая тот факт, что для многих депутатов это "копейки".
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Так обещали лишать мандата. Практика показывает, что с мандатом зарплату можно и не получать.
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Если я буду пропускать работу, за те дни, когда я не работал, мне будут платить? Почему тогда в Раде так можно?
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Фигня полная..
30 процентов заседаний пропустил....но пои этом проголосовал за 70 процентов законов...и получил все бабки...
Типа глянул когда там много законов на повестке дня...пришел...индульгенцию получил и опять гулять...
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закон о прогульщиках, сегодня закон о кнопкодавсте...
еще депутаты в зале вр едят "тормозки", подрачивают - это беззаконие нельзя оставить без внимания
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