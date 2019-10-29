 Суд РФ перенес дату последнего слова фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир", - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.

"Сегодня на заседании прокурор сказал свою реплику. После этого ребята объявили, что готовы к последнему слову. Однако, судья, по неизвестным нам причинам, аргументировав тем, что ему кажется, что наши подзащитные не готовы, объявил перерыв на две недели, якобы для подготовки", - рассказал адвокат.

Адвокат считает, что суд намеренно затягивает судебный процесс. Комментариев стороны обвинения пока нет.

Ранее стало известно, что фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" грозит от 13,5 до 20,5 лет заключения.

Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

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Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11-28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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