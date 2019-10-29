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 Экономика
  2006  11
Все про:бизнес (1228) Китай (1015) Нефьодов (119) Маркарова (82) Гончарук_Алексей (211)

 Китайский производитель сканирующих систем для таможни выдвинул официальную претензию Нефьодову. ДОКУМЕНТ

Китайский производитель сканирующего оборудования Nuctech Company Limited обвинил главу таможенной службы Максима Нефьодова в распространении недостоверной информации.

Как передает Цензор.НЕТ, в обращении к премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой, и.о.главы ГФС Денису Гутенко и главе таможенной службе Максиму Нефьодову компания сообщает, что поставила и смонтировала все семь сканирующих систем для таможенных пунктов пропуска, которые закупила Украина.

"Все семь сканирующих система находятся в рабочем состоянии, что было проверено многочисленными комиссиями, как на местном, так и на государственном уровне. Компания провела обучение сотрудников таможен с выдачей соответствующих сертификатов. Безопасность эксплуатации оборудования подтверждается выводами проверки Государственной инспекции ядерного регулирования Украины", - говорится в обращении.

Компания сообщает, что за сканирующие системы с ней не рассчитались - просроченная задолженность составляет 8,8 млн. долларов США. Штрафные санкции из несвоевременной оплаты на сегодняшний день достигли 9 млн. гривен.

В Nuctech Company Limited отмечают, что компания является мировым лидером по производству сканирующих систем для проверки грузовых автомобилей и контейнеров. Ее доля на мировом рынке превышает 40%, и ситуация, которая складывается в Украине, негативно сказывается на имидже компании. Поэтому китайский производитель оставляет за собой право "использовать все способы для защиты деловой репутации".

Китайский производитель сканирующих систем для таможни выдвинул официальную претензию Нефьодову 01
Китайский производитель сканирующих систем для таможни выдвинул официальную претензию Нефьодову 02

Напомним, Nuctech Company Limited в 2018 году стала победителем торгов на поставку семи стационарных сканирующих систем для таможенных пунктов пропуска, которые проводились на ProZorro. Компания предложила наиболее конкурентную цену — 482,399 млн грн. Кроме китайского поставщика участие в торгах принимали два крупнейших мировых производителя сканирующих система Rapiscan и Smiths Heimann.

На прошлой неделе во время брифинга Максим Нефьодов, заявил, якобы вместо семи сканеров было закуплено четыре. "Закупили и установили четыре, не работает сейчас ни один. Два из них мы можем запустить в работу достаточно быстро, и мы над этим работаем. Это вопрос разрешения на работу с высоким излучением, там даже люди уже прошли тренинг, но эта ситуация требует реакции правоохранительных органов", – сказал Нефедов.

Чиновник также отметил, что якобы "сканеры были установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений, а некоторые и вовсе по двойной оплате".

Как отметила заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко, на основании озвученных главой Государственной таможенной службы Максимом Нефьодовым фактов, следователи Центрального аппарата ГБР начали досудебное расследование.

В то же время в китайской компании отрицают какие-либо нарушения при закупке и установке оборудования.

Источник: https://censor.net.ua/n3156471
 
   
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ну может у нас хоть китайцам поверять много численные зебилы - шо не понятно вам - ваши зебилята врут ,врут и потом опять врут - но вы слушаете - а весь мир смееться над нашей страной
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Дебіли вічнозелені. Замість пускати гроші з субвенцій на дороги колабораціоністам розрахуйтеся з китайцями. Китай - одна з небагатьох країн, яка може вплинути на підорасію. І сваритися з китайцями собі ж дорожче. І китайський уряд дуже болісно сприймає такі речі. А ще Китай - член Радбезу ООН. І багато рішень навіть по тому ж Донбасу неможливо провести без китайців
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ну кто же будет сам себе перекрывать потоки . у СН и так напряжёнка с наличкой . депутаты уже бунтуют денег просят .
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Действительно странный типаж для государственного служащего.
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Зебилы вляпались в очередной скандал, а Китайский производитель сканирующих систем для таможни выдвинул официальную претензию Нефьодову - Цензор.НЕТ 7096 гончарук что-то там про инвестиции в Мариуполе
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На обозревателе есть статья, где черным по белому написано, что главные контрабандисты просто счастливы этим назначением. Если честно то я как- то вообще не удивлена. Это теперь вам будет сложно растаможить а их доходы только увеличаться. Вообщем вышли на круги своя, те же яйца только в профиль. Правда одно отличие от предыдущих, эти еще и страну сливают
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Нефьодова на трибуну Рады и пусть отчитается перед народом. И немедленно!. Тогда в КНР будет понимание ситуации.
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Неуклонное и беспащадное улучшение инвестклимата от членов слуги...
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