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 Политика Украины
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 Мы будем стоять до конца, - Бородянский о возвращении "скифского золота" Украине

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что у Украины высокие шансы выиграть "делo о скифском золоте", рассматриваемое в апелляционном суде Амстердама.

Об этом он сказал Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Идет судебный процесс. Мы в судебном процессе. На нашей стороне правда. Поэтому я оцениваю как хорошие (шансы. - Ред.)... Никогда не бывает гладко в таких сложных переговорах. Я считаю, что когда правда на твоей стороне, ты должен стоять до конца. И мы будем стоять до конца", – сказал Бородянский.

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Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Источник: https://censor.net.ua/n3156469
 
 
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А Нелох знает про скифское золото ?
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Капец Голландцы хотят украсть на пару с оккупантом украинское культурное наследие, вот так проводить выставки за границей.
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Уже достали эти голландцы - Крым Украина, даже по АЙ-пи, да и по всему остальному, а тут аж до депопуляции, то есть до апелляции дошло уже....
Давай, я бы подарил это золото, и пусть живут с этим. "демократия", ага, мы видим как елозят с самолетом шо сбили боевики. Уже даже и мы будто виновны шо не подумали о подлости Рашки шо заведет среднюю ППО-шку - более 10км. "Бук" стреляет в высоту.
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После того как этот ******** рассказывал что выступать на острове крыс это подвиг, всю его хрень и читать не хочется. Все равно рано или поздно это золото сопрут хоть здесь хоть в рашке- говняшке .
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Надо стоять не до "конца", а до решения в пользу Украины - до возвращения ценностей в Украину.
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Как-то не оптимистично звучит "будем стоять до конца"
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Если говорится "будем стоять до конца" - конец будет нерадостным.
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