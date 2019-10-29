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 Политика Украины
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 На трехсторонних переговорах по газу Россия поднимала вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, - "Нафтогаз"

Во время трехсторонних переговоров о транзите российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины российская делегация вновь подняла вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража для возобновления транзита газа.

Об этом говорится в заявлении украинской компании 28 октября по итогам переговоров в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

"Российская сторона подняла вопрос об урегулировании открытых вопросов между "Нафтогазом" и "Газпромом" в части арбитражей. "Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража и решения других открытых вопросов. Никаких официальных предложений от российской компании по этому поводу "Нафтогаз" пока не получал", – отмечается в заявлении.

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Еврокомиссия на переговорах представила детальные предложения о заключении нового долгосрочного контракта на транзит российского газа по территории Украины после 2019 года, которые поддержала украинская сторона. Среди ключевых положений – заключение нового контракта на значительный срок и фиксация объемов транзита, которые обеспечат надежную работу украинской газотранспортной системы.

"Контракт должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, который с 1 января 2020 будет выведен из группы "Нафтогаз". При этом отношения между оператором ГТС Украины и "Газпромом" должны строиться на основе требований европейского энергетического законодательства, которое Украина внедряет как член Энергетического сообщества", – говорится в сообщении.

Глава правления "Нафтогазу" Андрей Коболев напомнил, что именно на таких принципах "Газпром" работает со всеми своими контрагентами в Европейском союзе, и отметил, что переход на общепринятые европейские правила существенно упростит российской компании работу с Украиной.

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Кроме того, украинская сторона предложила "Газпрому" принять участие в общественных слушаниях, проводимых Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по обсуждению новой методологии установления тарифов, основанной на сетевом кодексе Евросоюза, которая должна действовать в течение следующего пятилетнего периода.

Источник: https://censor.net.ua/n3156466
 
 
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Викручується Кобалєв. 8 млн баксів премії отримав, перевів у США, а 3 млрд баксів можна мокшам тепер вже і простити.
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Новый оператор...и списанные с газпрома старые долги....именно на таких условиях зеленое стадо заключит новый договор...
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С учетом скорости пробивания дна зебилами это вполне вероятно.
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Только попробуйте подарить им украинские деньги! Пусть бабло гонят ворье поганое! Воровали украинские деньги и тупо врали что мы у них газ воруем, лицемерные мрази.
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Так это же у гебни тактика такая, ничего не меняется со времен нквд.
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Вот реальное положение вещей на кацапии.
Вот, что пишут на форумах маилСру люди.
На трехсторонних переговорах по газу Россия поднимала вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9182
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Кацапня потратит на апелляции 10 млрд.$ но 3 млрд.просто так не отдаст. Такое уж это одичалое племя с огромным комплексом неполноценности в отношении Украины,который неумело скрывается за дешевым гонором и тупой вяликодержавной спесью.
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Коболев, не сдавайся, дави их, блд! На тристоронніх переговорах щодо газу Росія порушувала питання перегляду рішень Стокгольмського арбітражу, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 348
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"новым оператором украинской ГТС,Источник: https://censor.net.ua/n3156466"
должен стать правоприемником по долгам газпрЁма.
только так, а иначе зеля подарит путе украинские миллиарды...
интересно - какой процент отката при этом?
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