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 Политика Украины
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Все про:инвестиции (904) Мариуполь (3689) Форум (101) инвесторы (235) Гончарук_Алексей (211)

 Инвесторы на форуме в Мариуполе увидят более сотни проектов, - Гончарук

Во время первого инвестиционного форума RE:THINK Invest in Ukraine под эгидой Президента Украины, который состоится 29 октября в Мариуполе, инвесторам продемонстрируют более 100 проектов.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы намерены собрать людей в Мариуполе, чтобы продемонстрировать две основные вещи. Первое - здесь появляются правила. Эти правила изменятся и будут одинаковыми для всех, коррупция уйдет в историю, рейдерство уйдет в историю, серая экономика также постепенно уйдет в историю. Второе - будет представлено много инвестиционных проектов. В разных форматах будет представлено более сотни таких проектов", - рассказал глава правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФОПы никто не уничтожает. Эта истерия специально насаждается, чтобы ввести людей в заблуждение, - Гончарук

По его словам, будут показаны как крупные государственные, так и локальные инвестиционные проекты.

"Отдельный акцент будет сделан на развитии восточных территорий. Это ключевой замысел", - добавил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3156464
 
 
 Топ комментарии
 
Які інвестори юродивий? Навіть зебіли тобі свої гроши з під подушки не несуть.
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На кого рассчитан этот идиотизм ???
Это как в осаждённый Ленинград пригласили бы американских инвесторов для строительства развлекательного центра !
Просто отбоя бы не было от желающих вложить бабло !
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в этой местности сейчас самый инвестиционно-привлекательный проект це восстановлние бердянского фекального коллектора
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Які інвестори юродивий? Навіть зебіли тобі свої гроши з під подушки не несуть.
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в этой местности сейчас самый инвестиционно-привлекательный проект це восстановлние бердянского фекального коллектора
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На кого рассчитан этот идиотизм ???
Это как в осаждённый Ленинград пригласили бы американских инвесторов для строительства развлекательного центра !
Просто отбоя бы не было от желающих вложить бабло !
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Ты сначала украинскому обществу расскажи - почем квадратный метр земли и сколько стоит контейнер независимости!
Блин, удалите у него с компьютера темплейты Power Point, которые ему бесплатно загрузили из Википедии...
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В эту сепарскую гадюшню - Мариуполь, поедут только зебилоиды такие как ты!
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Пора переименовывать Мариуполь...в Нью-Васюки...😀
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"Первое - здесь появляются правила. Эти правила изменятся и будут одинаковыми для всех, коррупция уйдет в историю, рейдерство уйдет в историю, серая экономика также постепенно уйдет в историю."
Інвестори на форумі в Маріуполі побачать понад сотню проєктів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 827
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Помню Кучма организовал форум для инвесторов в Украинском Доме. Тогда при курсе около 4 грн за доллар, этот фуршет вышел аз 80 млн. грн.
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Инвестфорум для Ахметова? Оппозиционная фракция Мариупольского горсовета выступила против "легализации" олигарха
https://www.0629.com.ua/news/2552449/investforum-dla-ahmetova-oppozicionnaa-frakcia-mariupolskogo-gorsoveta-vystupila-protiv-legalizacii-oligarha
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Инвесторы Гончарука скоро станут мэмом, типа « янелох», или « цірукинічогонекрали» и далее по списку
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