 Инвесторы на форуме в Мариуполе увидят более сотни проектов, - Гончарук

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы намерены собрать людей в Мариуполе, чтобы продемонстрировать две основные вещи. Первое - здесь появляются правила. Эти правила изменятся и будут одинаковыми для всех, коррупция уйдет в историю, рейдерство уйдет в историю, серая экономика также постепенно уйдет в историю. Второе - будет представлено много инвестиционных проектов. В разных форматах будет представлено более сотни таких проектов", - рассказал глава правительства.

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По его словам, будут показаны как крупные государственные, так и локальные инвестиционные проекты.

"Отдельный акцент будет сделан на развитии восточных территорий. Это ключевой замысел", - добавил Гончарук.