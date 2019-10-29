 Инвесторы на форуме в Мариуполе увидят более сотни проектов, - Гончарук

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы намерены собрать людей в Мариуполе, чтобы продемонстрировать две основные вещи. Первое - здесь появляются правила. Эти правила изменятся и будут одинаковыми для всех, коррупция уйдет в историю, рейдерство уйдет в историю, серая экономика также постепенно уйдет в историю. Второе - будет представлено много инвестиционных проектов. В разных форматах будет представлено более сотни таких проектов", - рассказал глава правительства.
По его словам, будут показаны как крупные государственные, так и локальные инвестиционные проекты.
"Отдельный акцент будет сделан на развитии восточных территорий. Это ключевой замысел", - добавил Гончарук.
Это как в осаждённый Ленинград пригласили бы американских инвесторов для строительства развлекательного центра !
Просто отбоя бы не было от желающих вложить бабло !
Блин, удалите у него с компьютера темплейты Power Point, которые ему бесплатно загрузили из Википедии...
https://www.0629.com.ua/news/2552449/investforum-dla-ahmetova-oppozicionnaa-frakcia-mariupolskogo-gorsoveta-vystupila-protiv-legalizacii-oligarha