 "Мы дали ему карт-бланш", - Богдан объяснил, почему Аваков остался в новом Кабмине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
"Я знаю, что у него (Авакова. - Ред.) была глубокая конфликтная ситуация с бывшим президентом. И я знаю, что он минимизировал негативное влияние во время избирательной кампании многих силовых структур. И честно, если бы не Арсен Аваков, то этих выборов в такой форме не состоялось бы", - сказал Богдан.
Глава ОП отметил, что Аваков - профессиональный человек, который обеспечил честные выборы.
"Возможно, это был бы правильный политический ход - поменять абсолютно всех и изменить Авакова, и это бы понравилось обществу, но это было бы нечестно.
Он работал на достижение результата - законного, справедливого и он обеспечил этот результат. И если тебе выгодно сделать какую-то вещь, но совесть тебе не дает это сделать, лучше сделать по совести. Мы дали ему карт-бланш новой каденции, на которой он может либо завоевать себе симпатию общества, либо не завоевать.
В нашей системе координат Аваков точно не имеет никакого отношения ни к каким денежных потокам, ни к каким схемам, ни к какой ситуации, которая может продвигать негатив. Вот ни к одной", - сообщил Богдан.
Вместе с тем он добавил, что если такой случай будет где-то продемонстрирован и это будет реалистичный случай, то, по его мнению, реакция президента, парламента, его и Кабинета министров будет немедленная.
"На сегодняшний день, есть полная перезагрузка власти, и мы не видим, я, во всяком случае, даже вы - вы не видите в общественном пространстве примеров, что Арсен Аваков является частью каких-то негативных явлений, коррупции или еще чего-то", - резюмировал глава ОП.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Аваков, как и другие министры, сейчас находится на испытательном сроке, и если они не "принесут реальных дел до конца года - все будут уволены".
Поищите старые интервью Лени Ройтмана в ютюбе, он подробно рассказывает, кто такой Аваков. Скорее самого Богдана уберут, чем Авакова.
Шось я этого не заметил . Мабуть я слепой .
ах, как пороботики раньше защищали Авакова...
Аваков теперь переметнулся к Бене... вона оно чо...
начебто сабаків припинить бути корупціонером від того ?
дитяче виправдання своєї продажності..
чи є велика різниця хто дерибанить країну :
менти сабаківа чи петіни мародери ?
полюбому країні "кранти"
Это мы и без тебя знаем, бурят. Нацжёны перед Петром Алексеевичем должок накопили.
бо фсьо...