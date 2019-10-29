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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2895) выборы (23045) Кабмин (11304) Богдан Андрей (201)

 "Мы дали ему карт-бланш", - Богдан объяснил, почему Аваков остался в новом Кабмине

Глава Офиса Президента Андрей Богдан убежден, что если бы не глава МВД Арсен Аваков, то "эти выборы в такой форме не состоялись бы".

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Я знаю, что у него (Авакова. - Ред.) была глубокая конфликтная ситуация с бывшим президентом. И я знаю, что он минимизировал негативное влияние во время избирательной кампании многих силовых структур. И честно, если бы не Арсен Аваков, то этих выборов в такой форме не состоялось бы", - сказал Богдан.

Глава ОП отметил, что Аваков - профессиональный человек, который обеспечил честные выборы.

"Возможно, это был бы правильный политический ход - поменять абсолютно всех и изменить Авакова, и это бы понравилось обществу, но это было бы нечестно.

Он работал на достижение результата - законного, справедливого и он обеспечил этот результат. И если тебе выгодно сделать какую-то вещь, но совесть тебе не дает это сделать, лучше сделать по совести. Мы дали ему карт-бланш новой каденции, на которой он может либо завоевать себе симпатию общества, либо не завоевать.

В нашей системе координат Аваков точно не имеет никакого отношения ни к каким денежных потокам, ни к каким схемам, ни к какой ситуации, которая может продвигать негатив. Вот ни к одной", - сообщил Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша миролюбивая позиция рассчитана на граждан России, - Богдан

Вместе с тем он добавил, что если такой случай будет где-то продемонстрирован и это будет реалистичный случай, то, по его мнению, реакция президента, парламента, его и Кабинета министров будет немедленная.

"На сегодняшний день, есть полная перезагрузка власти, и мы не видим, я, во всяком случае, даже вы - вы не видите в общественном пространстве примеров, что Арсен Аваков является частью каких-то негативных явлений, коррупции или еще чего-то", - резюмировал глава ОП.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Аваков, как и другие министры, сейчас находится на испытательном сроке, и если они не "принесут реальных дел до конца года - все будут уволены".

Источник: https://censor.net.ua/n3156463
 
 
 Топ комментарии
 
Богдан, вон из власти. Кто тебе давал картбланш, рыгоанальное существо?
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Поц брехливый
Поищите старые интервью Лени Ройтмана в ютюбе, он подробно рассказывает, кто такой Аваков. Скорее самого Богдана уберут, чем Авакова.
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или просто обосрались понимая что стоит за этой тварью аваковым....
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Богдан, вон из власти. Кто тебе давал картбланш, рыгоанальное существо?
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Не в захваті від Богдана, але ригіонал Порошенко набагато більший, ніж Богдан
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Поц брехливый
Поищите старые интервью Лени Ройтмана в ютюбе, он подробно рассказывает, кто такой Аваков. Скорее самого Богдана уберут, чем Авакова.
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Правильно. Це Аваков Богдану карт-бланш дав. І не лише Богдану, але й самому Зєлєнскому. Без Аваков ці фраєрки так і крутили я один у Кварталі, інший при Коломойському.
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или просто обосрались понимая что стоит за этой тварью аваковым....
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Прикольно зебилам сцут в глаза. Вот умора то "Мы дали ему карт-бланш", - Богдан объяснил, почему Аваков остался в новом Кабмине - Цензор.НЕТ 3508
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Дайте вже картбланш Януковичу, чого чекаєте.
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Ні. Місце вже зайняв блаЗЄнській. Але впустити вони його можуть. Щоб викинув трохи грошей на переслідування учасників Майдану.
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А он, что лучше других? Почему другим не дали? "Мы" ему дали. Мы это кто?
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Как кто? ЗеНарод! По конкурсу всех министров набирали! Никакого кумовства и тд и тп. Ты все пропустил просто.
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Все намного проще - без этого армяна у бени не хрена не получилось бы , и сейчас без него бени никак
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Мы дали ему карт-бланш - Богдан объяснил, почему Аваков остался в новом Кабмине

Шось я этого не заметил . Мабуть я слепой .
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ах, как все запутанно
ах, как пороботики раньше защищали Авакова...
Аваков теперь переметнулся к Бене... вона оно чо...
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Було б добре, щоб ви дали йому карт-, а він вам за це -бланш. Під кожним оком на вашій мерзенній мармизі.
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Гадюка не дала кудрявой Жабе сфальсифицировать выборы
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аваков тебе сам "в карт-бланш" дать может.
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Рюкзаков со своими ручными националистами конечно очень сильно повлиял на выборы.
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Storm UA, а подробней можно про ручных начионалистов Авакова?это про Билецкого? так вот я -националист и в Гробу видал и Авакова и Билецкого и Порошенко и Зеленского..вопросы будут?
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знаю я парочку зебилов..вопрос, а почему Аваков на месте при новой власти?-вводит их в ступор.
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Цей штрих розсмішив: він вам дав карт-бланш чи ви йому.
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И все таки, как Азову удалось выйти за сутки до образования котла?
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Просто руководство Азова адекватное - там у шапочникова ростислава хорошо описано это , за баблом не гналось
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Не мы!!!а Беня!богдан ты еще мелко плаваешь!
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Свинарчуки обиделись что Аваков не дал сфальцифицировать выборы
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шо то я вас зебобиков ( в прошлом зрадофилов ) не пойму . когда Аваков был в правительстве Гройсмана он был гад и нехристь . а как вошел в правительство Гончарука сразу стал своим в доску . у вас голова от резких поворотов не болит ? "Ми дали йому карт-бланш", - Богдан пояснив, чому Аваков залишився в новому Кабміні - Цензор.НЕТ 2812
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Карт-бланш - неограниченные полномочия и полная свобода действий, предоставленные доверенному лицу при осуществлении действий от имени доверителя. Богдан или не понимает, что говорит, или вешает лапшу на уши.
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нахіба вору і корупціонеру давати бланшкарт ?


начебто сабаків припинить бути корупціонером від того ?


дитяче виправдання своєї продажності..
чи є велика різниця хто дерибанить країну :
менти сабаківа чи петіни мародери ?
полюбому країні "кранти"
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>И честно, если бы не Арсен Аваков, то этих выборов в такой форме не состоялось бы.


Это мы и без тебя знаем, бурят. Нацжёны перед Петром Алексеевичем должок накопили.


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Богдан, падаль...ЮТУБ лопається від поведінки поліцейських по відношенню до громадян. Злочини і правопорушення керівництвом МВС покриваються. За 5 років здіснилась не реХформа а деградація поліції в зворотньому напрямку. Літаки і приуси, форма не замилять очи на зловживання поліцейських. Під керівництвом сабакова поліція перетворилась в ОЗУ..ганьба. Все зелений втратив довіру і незабаром його рейтинг буде вже як шоколадного бариги..
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Це зрозуміло, що ви дали Авакову карт-бланш. Не зрозуміло - що пан мав на увазі, що "попрацюємо до Нового Року і фсьо". Що таке це "фсьо"?
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і він справно відробляє імітацією опозиції у вигляді Білих Воштів та Бурштинів
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