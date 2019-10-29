 Наша миролюбивая позиция рассчитана на граждан России, - Богдан

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем говорить, опять же, до бесконечности. Но есть результат, и этот результат поддерживает львиная доля граждан Украины. А что мы потеряли? Я считаю, что пока нет связи между "формулой Штайнмайера" и ее реализацией с обменом пленными. Это был взаимный шаг друг другу навстречу. Будет ли второй шаг, я не знаю. Мы надеемся. Мы абсолютно ничего не потеряли, проведя обмен пленными, только показали адекватность руководства. Мы объединили Украину вокруг этой идеи и все-таки освободили наших граждан. И это очень важно, чтобы наши воины видели, что их там не бросают в плену, если что-то случается, государство будет до последнего сражаться, чтобы их освободить. Это сильный месседж", - заявил Богдан.

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"С "формулой Штайнмайера" есть движение к миру - мы демонстрируем его публично: и для Украины, и для внешнего мира. И противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается средой даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России", - добавил он.

"То, что было решение суда (по освобождению украиснких моряков. - Ред.) и Россия должна его выполнить? Она его имела и не выполнила. И не выполнила бы никогда. И мы можем с профессиональным юристом говорить веками, но ничего абсолютно не изменится. А чтобы изменилось, надо переключаться на ментальность россиян. Они через свои средства массовой информации накручены очень враждебно к Украине, считают нас какой-то негативной нацией, националистами. И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет - с той стороны уже начнутся вопрос: а почему мы ведем себя неадекватно? Казалось бы мелочь, но Афганистан закончился не только потому, что были проблемы на международном уровне, а потому что внутри СССР началось очень много движений общественных. И руководство тогда решило, что лучше вывести войска и прекратить войну, чтобы свое общество не будоражить", - резюмировал Богдан.