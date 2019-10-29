 Наша миролюбивая позиция рассчитана на граждан России, - Богдан

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
"Мы можем говорить, опять же, до бесконечности. Но есть результат, и этот результат поддерживает львиная доля граждан Украины. А что мы потеряли? Я считаю, что пока нет связи между "формулой Штайнмайера" и ее реализацией с обменом пленными. Это был взаимный шаг друг другу навстречу. Будет ли второй шаг, я не знаю. Мы надеемся. Мы абсолютно ничего не потеряли, проведя обмен пленными, только показали адекватность руководства. Мы объединили Украину вокруг этой идеи и все-таки освободили наших граждан. И это очень важно, чтобы наши воины видели, что их там не бросают в плену, если что-то случается, государство будет до последнего сражаться, чтобы их освободить. Это сильный месседж", - заявил Богдан.
"С "формулой Штайнмайера" есть движение к миру - мы демонстрируем его публично: и для Украины, и для внешнего мира. И противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается средой даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России", - добавил он.
"То, что было решение суда (по освобождению украиснких моряков. - Ред.) и Россия должна его выполнить? Она его имела и не выполнила. И не выполнила бы никогда. И мы можем с профессиональным юристом говорить веками, но ничего абсолютно не изменится. А чтобы изменилось, надо переключаться на ментальность россиян. Они через свои средства массовой информации накручены очень враждебно к Украине, считают нас какой-то негативной нацией, националистами. И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет - с той стороны уже начнутся вопрос: а почему мы ведем себя неадекватно? Казалось бы мелочь, но Афганистан закончился не только потому, что были проблемы на международном уровне, а потому что внутри СССР началось очень много движений общественных. И руководство тогда решило, что лучше вывести войска и прекратить войну, чтобы свое общество не будоражить", - резюмировал Богдан.
Бывший бандит экс- рыгоАнал который занимает высокую должность руководителя Офиса ...резидента -капитулянта Украины, в 2013г. участвовал в антиукраинских переговорах тогдашнего премьера - украинофоба Азарова с вражеской Россией об коварном отказе от ассоциации с Европейским Союзом. Участие этого единомышленника кровавого ЗЕКА заговора против Украины подтверждают данные о пересечении им границы с вражеской РФ и документ с составом янычар из продажной украинской делегации. Об этом также рассказывают в расследовании программы «Схемы». После возвращения в Украину и решения антиукраинского правительства по строгому повелению вражеского кремля за уничтожение ассоциации с ЕС Иуду Богдана наградили высокой государственной наградой. Сейчас среди самых высоких чиновников этой новой получается что тоже антиукраинской прокремлёвской власти бывший бандит экс- рыгоАнал сепаратист - капитулянт Бодя по значению занял второе место, сразу после экс-клоуна продажного ..резидента - капитулянта ЗЕ....И видно что этого опытного врага Украины Бодю продажный ...резидент -капитулянт поставил ясно что не для содействие ускоренного продвижение Украины в дружественные ЕС - НАТО. А для подготовки капитуляции Украины на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта проклятой паРаши и превращении нашей державы в гадкую кацапскую колонию....
меня
АБСОЛЮТНО не интересует
Пордон а они кто?Не националисты?Украина объективно нуждается в национализме,для возрождения Украинского языка,что бы сделать Украину украинской,а в России зачем национализм?Кто будет спорить что Россия в националистическом угаре?Который приводит к русификации малых народов на их этнических землях.Анексии части территории других государств и т.д. Причем это все поддерживается гражданами России.
Богдан несет *****.
Лично я поддерживаю формулу Штаймаера только потому что есть усталость от Украинского кризиса в ЕС и США.Вот Украина пошла на уступки показала это цивилизованному миру,мяч на стороне путина ,пусть западные страны увидят его неадекватность и недоговороспособность. Потому что Путину нужна Украина в сфере влияния России и ни на какие уступки он не пойдет.
тому твоя "миролюбність" призведе до нової війни та втрати територій.
Что и привело к ужасной катастрофе -трагедии потере суверенитета и колонизации независимого Украинского государства УНР превращению её в жалкую кацапскую колонию усср с последующими репрессиями, голодоморами и геноцидом в которых погибли от рук кремлёвских оккупантов многие миллионы украинцев. Часто в мировом развитии стран история повторяется но не дай Бог нам такого повторения событий в Украинской державе и которые мы можем допустить продажной капитуляцией ЗЕбилов..