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Все про:пожар (3741) шахта (844) Донецкая область (4368) ГСЧС (2316)

 На территории одной из шахт Донетчины произошел пожар, на поверхность подняли 233 горняков, - ГСЧС

В г. Белозерск Добропольского района Донецкой области, на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха возникло возгорание крыши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"28 октября в 14:33 в г. Белозерск Добропольского района на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха (расположен на поверхности) возникло возгорание крыши. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В 15:36 спасатели ликвидировали пожар на площади 20 кв. м.

В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность подняты 233 горняка.

От ГСЧС привлекались 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156457
 
 
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В свое врмя Маргарита Тетчеренко (украинка, поди) разогнала землероек нахер. И тихо стало в соединенном королевстве... никто касками об лоб не стучит...
А здесь требуют зарплат... ничо не понимаю... нарыли угля, выставили на продажу, сколько у вас купили, столько вы и заработали. Отслюнявьте на поддержание отрасли, а остальное отнимите и поделите. Звягильскому жиду с татарином - 90%, а остальное забирайте. Ну так? А если это не продается или в убыток, нахера мне кормить кормильцев, дотируя их из моего кармана? Шобы кепками стучали и требовали еще накормить, бо кормить прекратят? Та лучше напромить...
Шота логики не прослеживается...
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