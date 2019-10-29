 На территории одной из шахт Донетчины произошел пожар, на поверхность подняли 233 горняков, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"28 октября в 14:33 в г. Белозерск Добропольского района на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха (расположен на поверхности) возникло возгорание крыши. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В 15:36 спасатели ликвидировали пожар на площади 20 кв. м.
В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность подняты 233 горняка.
От ГСЧС привлекались 17 человек личного состава и 4 единицы техники.
А здесь требуют зарплат... ничо не понимаю... нарыли угля, выставили на продажу, сколько у вас купили, столько вы и заработали. Отслюнявьте на поддержание отрасли, а остальное отнимите и поделите. Звягильскому жиду с татарином - 90%, а остальное забирайте. Ну так? А если это не продается или в убыток, нахера мне кормить кормильцев, дотируя их из моего кармана? Шобы кепками стучали и требовали еще накормить, бо кормить прекратят? Та лучше напромить...
Шота логики не прослеживается...