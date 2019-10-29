 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о статусе добровольцев и о наказании за кнопкодавство

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, во вторник планируется рассмотрение в первом чтении законопроекта №2045 и альтернативного №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции". Законопроект №2045 зарегистрирован народными депутатами от фракции "Европейская солидарность" Ириной Фриз, Яной Зинкевич, Ириной Геращенко, Иванной Климпуш-Цинцадзе и Марией Ионовой.

В числе авторов альтернативного законопроекта №2045-1 - группа народных депутатов от фракций "Слуга народа", "Голос", "Батьківщина" - в частности, Николай Тищенко (фракция "Слуга народа"), Леся Василенко ("Голос"), Галина Третьякова ( "Слуга народа").

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Четвертым вопросом повестки дня запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта первого заместителя Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины". Он предусматривает установление уголовной ответственности за неличное голосование. Такое деяние предлагается наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Предусматривается, что досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Кроме того, для рассмотрения в первом чтении запланированы законопроекты №2063 об обеспечении доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту, №1144 "О внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре" относительно квалификационных требований к кандидатам на должность Генерального прокурора", №1150 об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей, №1164 об обеспечении права свидетеля на правовую помощь по уголовному производству.

Также в первом чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты №2066 о совершенствовании системы обращения с опасными отходами, №1170 о государственном регулировании в сфере моющих средств, №2031 о повышении лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход.

Депутаты также планируют ратифицировать Соглашение между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA), а также в связи с этим внести изменения в некоторые законы.

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Во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект №0879 "О концессиях", №0869 об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования, №0876 об особенностях арендных отношений дошкольных учебных заведений, №0878 о содействии развитию промышленного производства и малого и среднего предпринимательства.

Во втором чтении народные депутаты во вторник планируют рассмотреть несколько правительственных законопроектов, которые перешли Верховной Раде от парламента VIII созыва - №0879 "О концессиях", №0905 об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы, №0899 о совершенствовании охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий, №0940 об усилении противодействия торговле людьми и защиты пострадавших лиц.

Среди прочего, в повестке дня также предусмотрено рассмотрение проекта постановления №2198 народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.