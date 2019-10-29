 Процесс отвода сил и средств ВСУ на Донбассе будут контролировать представители СММ ОБСЕ, - командующий ОС Кравченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Донбасс.Реалии заявил командующий ОС Владимир Кравченко.
По его словам, процесс отвода сил и средств Вооруженных сил Украины будут контролировать представители СММ ОБСЕ, а контроль за соблюдением режима прекращения огня будет осуществлять украинская сторона СЦКК.
"Считаю необходимым отметить, что так называемые "СЦКК "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрены ни одним документом, заключенным в Минске", - сказал Кравченко.
Как известно, согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.
Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.
Чи це не передбачено мінськом?)
Будут писать в соц.сетях : вчера к нам на Яблоневую был такой прилет что обвалилась стена Новуса так мы с товарищами ходили.
Вынесли по 10 пачек чая и пак сахара.
Еле ноги унесли потому что таких желающих которым не хватило было много и они окружали тех кто с добычей и вырывали из рук.
Мы добежали до соседского погреба и там спрятавшись поделили пак сахара поровну.
Теперь хоть будет что в кипяток кинуть.
Дети не ели три дня уже.
Они же выполняют одинаковую задачу.
можно разводить лохов по-полной благо их в стране оказалось 3/4.............
...Обстрелы на Донбассе: Враг за сутки 16 раз открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе, потерь не зафиксировано, - штаб ОС (29.10.19 07:19) « Происшествия | Цензор.НЕТ
Количество получивших справку переселенца увеличилось.
А их никто не считает.
Просто людям по причине того что укоаинское законодательство такие ставит бюрократические препоны нужна эта справка.
Других причин нет.
А про как в Станице мы теперь не узнаем.
Мы же ее ( ту часть откуда отвели) не контролируем.
Де жа вю...
https://www.youtube.com/watch?v=MNEtW0kPkvg
В Станице отвода террористов не было.
Он не предусмотрен.