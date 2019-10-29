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 Политика Украины, Общество
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 Процесс отвода сил и средств ВСУ на Донбассе будут контролировать представители СММ ОБСЕ, - командующий ОС Кравченко

Процесс отвода сил и средств Вооруженных сил Украины на Донбассе будут контролировать наблюдатели ОБСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Донбасс.Реалии заявил командующий ОС Владимир Кравченко.

По его словам, процесс отвода сил и средств Вооруженных сил Украины будут контролировать представители СММ ОБСЕ, а контроль за соблюдением режима прекращения огня будет осуществлять украинская сторона СЦКК.

"Считаю необходимым отметить, что так называемые "СЦКК "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрены ни одним документом, заключенным в Минске", - сказал Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместными усилиями мир и территориальная целостность страны будут восстановлены, - командующий ОС Кравченко поздравил защитников Украины с праздником

Как известно, согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.

Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3156454
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто... А контроль за відводом військ дири хто буде здійснювати?
Чи це не передбачено мінськом?)
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только ВСУ, а сепаров кто будет контролировать, если таких органов нет и не предусмотрено. Что снова Вовочка на слово Вовочки понадеется....
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Тобто... А контроль за відводом військ дири хто буде здійснювати?
Чи це не передбачено мінськом?)
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Розведення взагалі непердбачено мінськими угодами. А от ВІДВЕДЕННЯ по формулі Штайнмайера передбачається тількі з української сторони. Просто вперше офіційно вимовили "відведення" замість безпечного для них "розведення" війск.
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Правильно. Просто одне дурне і неграмотне, яке не цікавило я політикою рівно до червня 2019 року не рлзібралося у термінології, у самих Мінськ з домовленостях, понаобіцювало пуцину і європейським партнерам казна що, змусило офігівшого Кучму оце казна що під назвою, "Формула швайнмайора" підписати. А тепер боти верещать, що "це Порошенка підписав, хоча повторю, у Мінськ з угодах немає жодного слова про розведення ( фактично - односторонні відведення українською стороною) живої сили. Зате у Мінських домовленостях є про те, що Дебальцеве повинно бути під українським контролем. Чомусь це нашого міні вошьдя не хвилює, а слово, дане пуцину хвилює і навіть дуже. Чому?
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только ВСУ, а сепаров кто будет контролировать, если таких органов нет и не предусмотрено. Что снова Вовочка на слово Вовочки понадеется....
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Боты с ботоферм будут контролировать.
Будут писать в соц.сетях : вчера к нам на Яблоневую был такой прилет что обвалилась стена Новуса так мы с товарищами ходили.
Вынесли по 10 пачек чая и пак сахара.
Еле ноги унесли потому что таких желающих которым не хватило было много и они окружали тех кто с добычей и вырывали из рук.
Мы добежали до соседского погреба и там спрятавшись поделили пак сахара поровну.
Теперь хоть будет что в кипяток кинуть.
Дети не ели три дня уже.
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Хтось колись щось казав про відведення зі сторони ОРД(Л)О? Вони просто в перший раз офіційно вимовили "відведення" замість "розведення", яке ніколи і не передбачалось.
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видимо все таки со словарем пообщались ибо разведение это не то о чем Зе и его зеленка говорят.Только вот отведение ВСУ как то тревожно. Армия Украины отходит на землях Украины....
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Это те 40 росиянских наблюдателей обсе?
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Угу,канєшна-канєшна...вже бачу,як противни покидає Донецьк і передислоковується в Макіївку,а також залишає Горлівку і Первомайськ-трижди ХА-ХА-ХА...Це зазделегідь mission impossible-не буде ні якого розведення...Тут давлять тільки на відвенення ЗСУ в односторонньому порядку...
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зе маленький как и его кумир с Миссии Невыполнимой. И Зе думает, что это продолжение фильма, а не реальные деяния.
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фу, не напоминайте этот фильм ибо если тогда сомневалась, то Богдан всегда с ним сомнения сняли. Как актер отстой, а голос не звучит ни на каких языках.
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А кто будет контролировать вывод всех убийц-рашистов со всей территории Украины
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А Роися уже ничего не должна отводить?
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Когда это она должна бвла отводить войска? С самого начала правления "президента мира" говорили только об отводе войск Украиной.
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А вы не находите некоторое очевидное сходство между путинвведистами и зелявыведистами?
Они же выполняют одинаковую задачу.
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Так они и сейчас "контролируют" заезд "гумконвоев", наличие тяжелой артиллерии, самоходной техники и бронетехники, живой силы и прочей нечисти, выполняя роль статистов-счетоводов... ну и как быть? "В Золотом Украина отвела украинские ВС с украинской земли, а лугандон не отвел". И шо? Дейстаия какие? Пожалуемся в совет нато? **********? Или шо??? На это и расчет...выровняем докучаевскую линию обороны, отойдем от донетска, дадим нвф глотнуть кислороду и окопаемся в районе бахмута? О це тарас, йому нормас...
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А кто будет контролировать вывод всех убийц-рашистов со всей территории Украины
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после майдана 2014 выводы сделаны серьёзные- главное не допускать откровенного насилия и
можно разводить лохов по-полной благо их в стране оказалось 3/4.............
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НИКАКОГО ОТВОДА СИЛ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ.....это сдача интересов Украины
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Кравченко! Ты предатель Украины. И если ты ещё офицер - застрелись, не позорь мундир и знамя.
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Я так розумію,що військові будуть відведені,а на їх місце прийдуть поліцейські та прикордонники.Звідси в мене виникає питання:що буде,якщо (не дай Боже)цих поліцейських постріляють?Хто конкретно несе відповідальність за життя поліцейських та прикордонників?Як будуть реагувати поліцейські та прикордонники у випадку виявлення людей зі зброєю?Згідно якого законодавства їх будуть затримувати?(якщо звісно ж будуть,про що я маю великий сумнів)
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а Кравченко хоч сам собі вірить, чи він як мантру повторює слова Зе, кращого друга кремлевского подонка Путлера, який днем і вночі марить застріччю з цією сволотою. Два кращих друга Макрон і Меркель вже показали які вони друзі України - тільки на словах, а на свправді облизують зади кремлівських карлоносів.
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Як справи в Станиці Луганській? Сепари війська відвели, фортифікаційні споруди розібрали чи укріпили? ОБСЄ не в курсі, іх не пустили, чи це вже пройдений етап і їм похрін? "За жовтень кількість переселенців з тимчасово окупованих територій збільшилася на 5 тисяч осіб, - Мінсоцполітики" Хто ці люди? Ті, яких "ощасливили" відведенням військ?
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Да это все фейк.
Количество получивших справку переселенца увеличилось.
А их никто не считает.
Просто людям по причине того что укоаинское законодательство такие ставит бюрократические препоны нужна эта справка.
Других причин нет.
А про как в Станице мы теперь не узнаем.
Мы же ее ( ту часть откуда отвели) не контролируем.
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Зе промокашка пыжится перед HUJLO на задних лапках. Он не лох, он пособник сепаров.
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А 7 дней тишины уже кто-то насчитал??? Кто там ********?
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Ви ще довіряєте ОБСЄ!? Наївні. ОБСЄ буде визначати законність виборів ?! Та це є розсадник російської ФСБ, кубло російських агентів. Вони зажди були сліпі щодо порушень сепарів. Контролювати розведення будуть переодягнені бандити бандформувань, приклад Крим. Ото і буде "законність" по правилах Кремля.
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А отвод террористов , кто будет контолировать ? парашка ?
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Какой отвод?
В Станице отвода террористов не было.
Он не предусмотрен.
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