 Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа, - Оржель

Об этом во время пресс-конференции проинформировал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У меня есть впечатление, что мы движемся в позитивном направлении. Европейские партнеры предложили схемы, по которым может быть подписано два договора: договор об интерконнекторе и договор о транспортировке. Мы полностью поддерживаем наших партнеров, несмотря на четкую позицию Украины относительно обеспечения безопасности поставок в регионе, обеспечение стабильного снабжения на европейские рынки, а также стабильных объемов, которые необходимы для работы газотранспортной системы", - сказал министр.
По его словам, украинская сторона полностью поддерживает позицию европейских партнеров и продолжает деятельность по приведению украинского законодательства в соответствие с европейским и создание независимого оператора ГТС.
"Он (независимый оператор. - Ред.) будет подписывать эти договоры. Мы действительно будем работать в рамках европейского законодательного поля", - отметил Оржель.
Российская сторона, в свою очередь, задавала вопросы юрисдикции арбитражей и объемов поставки газа, проинформировал министр.
"Это элемент пакетной позиции. Вместе с тем я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связан с другими пакетными договоренностями. Если мы будем говорить о других пакетных договоренностях, они должны быть построены на двусторонних интересах", - добавил Оржель.
Нехай Европопка из своего кармана выделит 5 ярдов $ в наш бюджет , тогда и разговаривать можно .
Украина обходилась без этого пять лет.
пока обсуждают схемы поставки/транзита
если не хочет платить раша, пусть забирают ЕС на нашей границе с рашей и платит за транзит по европейским нормам сам ЕС (раша типа боится что у нас не еврозаконы). а газпром тогда снизит цену для ес на стоимость транспортировки.
все вроде прозрачно и понятно тогда ?