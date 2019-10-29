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 Политика Украины
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 Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа, - Оржель

На трехсторонних переговорах по транзиту российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины, которые состоялись 28 октября в Брюсселе, Еврокомиссия предложила Украине и РФ заключить два договора.

Об этом во время пресс-конференции проинформировал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня есть впечатление, что мы движемся в позитивном направлении. Европейские партнеры предложили схемы, по которым может быть подписано два договора: договор об интерконнекторе и договор о транспортировке. Мы полностью поддерживаем наших партнеров, несмотря на четкую позицию Украины относительно обеспечения безопасности поставок в регионе, обеспечение стабильного снабжения на европейские рынки, а также стабильных объемов, которые необходимы для работы газотранспортной системы", - сказал министр.

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По его словам, украинская сторона полностью поддерживает позицию европейских партнеров и продолжает деятельность по приведению украинского законодательства в соответствие с европейским и создание независимого оператора ГТС.

"Он (независимый оператор. - Ред.) будет подписывать эти договоры. Мы действительно будем работать в рамках европейского законодательного поля", - отметил Оржель.

Российская сторона, в свою очередь, задавала вопросы юрисдикции арбитражей и объемов поставки газа, проинформировал министр.

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"Это элемент пакетной позиции. Вместе с тем я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связан с другими пакетными договоренностями. Если мы будем говорить о других пакетных договоренностях, они должны быть построены на двусторонних интересах", - добавил Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/n3156453
 
   
 Топ комментарии
 
Всякие переговоры с врагом по транзиту газа должны быть прекращенны
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а почему бы не опубликовать этот договор? как мыши всё в тихаря, а потом валят друг на друга. такая же лажа будет как с штрейбрениром. договор хорош только надо отступить! когда же эти суки переговорные начнут думать за страну.
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Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа

Нехай Европопка из своего кармана выделит 5 ярдов $ в наш бюджет , тогда и разговаривать можно .
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Идиоты зайдите на ЮТУД там рашинские свинота видео снимают мол НИКАКОГО ДОГОВОРА УКРАИНА НЕ ПОЛУЧИТ С 1 ЯНВАПРЯ 2020 ГОДА МОЛ РОССИЯ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ КАК БУДЕТ РАЗДЕЛЕН НАК НАФТОГАЗ ВО КАК РОССИЯ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ!!!!!! Россия требует Россия Карл требует чтобы Договор отвечал Европейским требованиям Энергетической Хартии и Пакета № 3 ха ха в Раша ТВ похогже все навыворот инфу подают и джа по Потоку Северный 2 что то там не выходит у Дании Россиян мол готовы вписаться в тему пойти иным птем но там вписался газопровод Норвегия Польша который ложится прямо по трубам Северного Потока и дания отдает предпочтенрпие газопроводу Норвегия Польша чтобы в Хабе Польша Поляки получали газ Норвегии закупали у танкеров газ сниженный США и Катара и любой иной страны и после чего Россия займет 4 строчку среди продавцов в Европ.. таким образом СП 2 становится убыточным если раньше Путин кричал что СП 2 бедет 2 ниточным 2 трубы пока кидают 1 то сейчас они хотят зайти с 1 хотя бы ниткой в Германию... а по срокам надо всего то 45 НЕДЕЛЬ до запуска чтобы довести ветку до берегов Германии.. короче Дания тянув резинку по сути воевала за 2 задачи это заставить Россию остатся на ГТС Украина и дать создаться ситуации когда 2 газопровода лягут рядыщком друг на дрга в бавлтике Норвегия Польша и Россия Германияи на выходе газопровод не дает Путину никаких премуществ так ака теперь корабли надо на законных оснвоаниях Норвегия будут охранять свой газопровод....
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https://www.youtube.com/watch?v=EK6a5wNbbRU Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 4761 газопровод Норвегия Польша
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https://www.youtube.com/watch?v=NVQS7DmA_LM Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 2122 арест Турецкого Потокав пользу Украины
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лолибот , тебя нихто не спрашивал , твой номер 8% , сиди там и помалкивай Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 9658
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Всякие переговоры с врагом по транзиту газа должны быть прекращенны
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Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 3223 ethjed. Почему ? $3 млрд на дороге не валяются.
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Странный вопрос. Потому что Россия ведет войну против Украины ,вот почему
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Тогда, в первую очередь, Беня должен прекратить закупать электроэнергию в россии.
Украина обходилась без этого пять лет.
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а почему бы не опубликовать этот договор? как мыши всё в тихаря, а потом валят друг на друга. такая же лажа будет как с штрейбрениром. договор хорош только надо отступить! когда же эти суки переговорные начнут думать за страну.
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а Коболев предупреждает о коварности и лазейках. Кого слушать....
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какой договор ?
пока обсуждают схемы поставки/транзита
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неЛох-42 домагається щоб санкції зняли взагалі.
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Как всегда-еврокомиссия представляет сторону газпрома?
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Если говорит про "пакет", значит планируют простить газпрому долг в около 3 млрд. долларов
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Чого вартий договір з лаптестаном всім відомо.
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а что вариант забора на границе украины с раисей не проканал ?
если не хочет платить раша, пусть забирают ЕС на нашей границе с рашей и платит за транзит по европейским нормам сам ЕС (раша типа боится что у нас не еврозаконы). а газпром тогда снизит цену для ес на стоимость транспортировки.

все вроде прозрачно и понятно тогда ?
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За 5 лет, Порошенко не мог привести в соответствие наших законов с европейскими, пориходиться это делать в авральном порядке. Мог только с тирбуны красиыве лозунги про ЕС толкать.
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