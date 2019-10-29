 ФОПы никто не уничтожает. Эта истерия специально насаждается, чтобы ввести людей в заблуждение, - Гончарук

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я абсолютно не согласен с тем, что кто-то уничтожает ФОПы. Эта истерия специально насаждается отдельными людьми и поднимается в определенной плоскости, чтобы ввести людей в заблуждение. Государство не будет преследовать, не будет вводить сверхтяжелые условия для малых ФОПов. Наша цель в том, чтобы крупные и средние компании прекратили изображать из себя стайки ФОПов", - отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что крупные компании должны менять бизнес-модель и начать нанимать людей официально.