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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11304) упрощенка (29) Гончарук_Алексей (211)

 ФОПы никто не уничтожает. Эта истерия специально насаждается, чтобы ввести людей в заблуждение, - Гончарук

Новое регулирование деятельности ФОПов будет касаться только крупных компаний, и не будет создавать сложности для малых предпринимателей.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я абсолютно не согласен с тем, что кто-то уничтожает ФОПы. Эта истерия специально насаждается отдельными людьми и поднимается в определенной плоскости, чтобы ввести людей в заблуждение. Государство не будет преследовать, не будет вводить сверхтяжелые условия для малых ФОПов. Наша цель в том, чтобы крупные и средние компании прекратили изображать из себя стайки ФОПов", - отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что крупные компании должны менять бизнес-модель и начать нанимать людей официально.

Источник: https://censor.net.ua/n3156446
 
   
 Топ комментарии
 
Боже ж мой! Какой лжец и дурак премьер-министр Украины!
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Я просто угораю з цих коздів з Петрівки, Троєщини Юності!
Як вони топили за Зє! Поох був у них коренем усіх зол, хоча реально 5 років їх навіть жодного разу не перевіряли, вони вже й забули що це таке.
Я насолоджуюся їхніми кислими пиками і переляканими розмовами: "Ой а шо ж тііпєрь будєт?"
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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сразу видно конструктив!
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то что коротко факт.
сути не увидел.
если суть это оскорбление, тогда это больше о вашей сути говорит, чем о сути вопроса в статье.

хотя особого меседжа в статье я тоже не увидел.
соглашусь, что сути там столько же сколько в вашем комментарии.
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Не вписывайся за гончарука. У этого негодяя 20 тыс. долги по коммуналке. В этом-то вся суть и есть этой тупой шайки негодяев - блазней. Да, и напомню, мадам Зеленская оформляла субсидию на ком. услуги, при том, что бабло Щеля переводил в офшоры.
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Починали во здравіє, а закінчили за упокой. Якісь путаніки і флюгери.
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ну и как ты их делить собрался? кто будет назначать крупного, среднего и мелкого?
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Ну как - по понятиям:
- Забожися!
- **** буду!
и все, свободен, "нормальный пацан" ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 918
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42 годика, нелох
и все, свободен, "нормальный пацан" ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8998
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Ты нам лапшу на ухи не вешай видали мы и не таких брехунишек,страна все таки пережила таких мразей как азиров,грося,потрох - ты по сравнению с ними жалкий ученик по вранью.
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То есть - вы все дебилы, читать не умеете, а если умеете - то неправильно. И вообще пора поверить правительству, вытащить деньги из-под подушки и принести зекономистам выдающимся
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Коронки еще зубные которые из золота! И кучкой сложить под стеллой на Майдане, как в кине про Голобородька! ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6528
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Он думает , что вокруг идиоты . Мы говорит , вас не больно зарежем .
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Боже ж мой! Какой лжец и дурак премьер-министр Украины!
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Спитай нашого верховного Нелоха. Ти готовий "Давай зробимо їх разом ще раз". Придурки
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А кто будет бухгалтерию ФОПов вести,это что не усложнение? Нужно будет каждый товар оприходовать. В европе выдается общий чек ,без оприходования товара. В чем заключается упрощенка, в простой бухгалтерии,а ваше правительство усложняет и это уже не упрощенка.
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Чем больше разной бухгалтерии, тем больше штрафов!
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Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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что зробылы ? Ты на НП был ? Чек хоть раз видел ? Ты в Розетке , Фокстроте и прочей лабуде хоть раз что то покупал ? Это вот из за таких вот "компаний" который собрали стайки фопов и получилась эта реформа .
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В Розетке ничего с ФОП-ов не продается, там ООО-шки. Ты откуда вообще, писун?
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оттуда где таким хамовитым как ты, челюсть вправляют с ноги .
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Идёт подрыв власти, особенно это ощущается на сайте ЦЕНЗОР.
Давайте поможем Админу справится со всеми из-за поребрика и теми кто проплачен Кремлём для подрывной работы в Украине.
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А чим ви зайались попередні 5 років, підривали владу? Ви проплачені кремлем?
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Лучше с подрывом власти не справится никто, чем сама власть. У нее очень здорово получается взорвать саму себя и помощники ей не нужны. Впрочем, интересно, как ты собрался организовать субботник в помощь админу и почему должность админа пишешь с большой буквы?
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Особенно назначение ватного на всю голову сивохо - ну уж точно показывает шо власть - печется о стране.
Это реально - как пулеметчиком поставить пастуха с синдромом Дауна и удивляться потом шо все солдики свалили от позиции "брата по оружию" куда подальше.
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Это ты сулиму забанить хочешь?
А ему семью кормить и это единственный заработок.
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не думаю что у ваньки семья есть, кто же на него позарится
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Скорее всего кремль проплатил нашу власть, раз она действует только против народа. Нужны нам такие "Слуги"?
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Я просто угораю з цих коздів з Петрівки, Троєщини Юності!
Як вони топили за Зє! Поох був у них коренем усіх зол, хоча реально 5 років їх навіть жодного разу не перевіряли, вони вже й забули що це таке.
Я насолоджуюся їхніми кислими пиками і переляканими розмовами: "Ой а шо ж тііпєрь будєт?"
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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А тим часом, нід шумок, Коломойському подарували ще 1,5 мільярди гривень!
"Верховний суд у суперечці з державним Приватбанком став на бік олігарха Ігоря Коломойського. 10 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу банку та залишив без змін рішення нижчих інстанцій, які відмовили йому у визнанні кредиторських вимог до «Дніпроавіа» на 1,5 млрд грн. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень (справа № 904/8902/17). Саму ж «Дніпроавіа» пов'язують з групою «Приват», співвласником якої є Коломойський.
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд вимоги скасував, посилаючись на свої ж рішення про визнання цих угод частково недійсними."
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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как у тебя нищего можно что то украсть ?
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Іншими словами, коли самі ФОПи стверджують, що влада їх нищить, то вони брешуть? То кого ж ті ФОПи намагаються ввести в оману? Самих себе? Це влада словоблудів, або неадекватних
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А кому хочеться платити податки? тільки чому я плачу і не кажу, що мене хтось нищить, а бідних ФОПів нищать. Для чого державі і мені особисто різні фопи-чмопи, якщо вони не платять податки, а тільки користуються послугами держави: армія, лікарні, школи, дороги і т.д.,, за які плачу я?
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А ну напиши скільки ти заплатив податків в минулому місяці, тільки точну суму, до копійок! ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9532 Чи може за тебе їх платитьработодавець, а ти тільки пишаєшся? ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2816 ФОПи не можуть "не платити" - їх ліквідують одразу.Видно шо в житті ти жодної справи не зробив самостійно, тільки "на дядю" і пишатися своїм пролєтарським статусом ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 946
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І я плачу. А тепер будемо платити ще й за тих, хто закликав війну в Україну. Та мова ж не про це. А про владне словоблуддя.
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А кто будет определять какой это ФОП...мелкий...или из стайку крупных？ По каким критериям？ В каком законе они прописаны？
Или нет ничего？ и определять будет налоговый мент...в зависмости от суммы положенной ему в карман？
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Для цього треба поставити касовий апарат і показати чесно скільки заробляєш.
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вот ты зебил - тормоз - если у большого бизнеса не хватит фопов они откроют еще и наймут бухгалтера их вести - а вот шо делать реально маленьким - какие же вы тупые
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Так піди і постав кожному ФОПу касовий апарат! Чи ти більше попи_діти? ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1970
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Граждане , а Маркетопт и АТБ - это ФОПы , чи не ФОПы никто не уничтожает. Эта истерия специально насаждается, чтобы ввести людей в заблуждение, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5508
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А взять чек...который тебе дают и посмотреть..не судьба？
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хоспади , та у меня их полно , зараз в барсетке гляну .
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Нема в чеке Маркетопта вообще нихрена , только город и улица , даже фамилии кассира нема . Фотку сделать в качестве пруфа ?
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Звичайно ж зборище ФОПів. Тільки ідіоти не перевели свій бізнес на ФОПів.
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Звичайно ж зборище ФОПів

Почув . Тогда нехай эти ФОПы горят синим пламенем с такими ценами и таким обслуживанием .
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а шо закон поменает для них - вы не правы насчет атб и так далее,но даже это не важно - ну на подумать -ведь не чего закон не менает - зная оборот они еще наберут фопов и шо - и не чего - маленькие бизнес уничтожать до основания
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Чувак в жилетке как оьычно несет полную пургу...потому как в законе нет делений...на мелких фопов...крупных фопов...стайки фопов...и тому подобного...
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Є ділення ФОПів за прибутком чи оборотом. Тому хитрожопі протестують проти введення обліку (касових апаратів), щоб не можна було перевірити реальні прибутки.
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а их и после принятия этой мути не можна будет проверить! так сказать взятки проверяльщикам еще ник то не отменял! и вообще это все принято чтобы убрать мелких конкурентов с рынка которые цены сбивают крупным делкам!! так что готов ДЕБИЛ кошелек! думаешь ФОПов нагнули? это вас ДЕБИЛОВ нагнули!!
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надо поставить вас
тогда пурга закончится и начнется метель из денежных знаков.
правильно мы понимаем ?
просто ищем достойную замену ! пойдете ?
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Пойдем. Как только ты теперешних выгонишь! К какому числу приходить на работу в Кабмин? ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2875
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а че я их должен выгонять ? это ваше место ! выборюйте
может мне ще за вас что-то делать ?
приходить можно в любой день. там есть отдел кадров.
вперед. если думаете что договорняк будет и вас проведут по звонку увы опять мимо
дерзайте. мы ждем ваших сообщений от имени КМУ а уж мы постараемся рассказать вам кто вы какой и где должны быть
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Прем'єр правий. Я сам зіштовхувався з такою ситуацією і не раз. Інтернет магазини, великі супермаркети, ресторани для зменшення податків оформляють своїх найманих працівників ФОПами. Тим самим уникаючи оподаткування. Оформляють навіть касирів. Ще є незручності і небезпека для покупців-споживачів. Ти ніколи не доб'єшся правди в такому супермаркеті чи ресторані. Бо там зборище ФОПів і немає реального відповідального за все що там коїться.
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а шо закон та поменяет? когда вы уже думать начнете? где в законе написано - один бренд нельзя делить на фопы - так это можно было сделать не убивая всех мелких - а так не чего не измениться у крупных ,ну только увеличатся затраты на ведение бухгалтерии и все - а мелких просто уничтожат
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Не розумію, чого дрібні ФОПи будуть знищені. Плати податки і спи спокійно. Розумію, боляче і не хочеться платити. Тоді потрібно всім сказати "гуляй вася, хочеш плати, хочеш не плати". Вгадай з трьох разів, що буде в країні через місяць?
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налоги они (ФОПы) будут платить но все налоги будут включены в цену товара, так что налоги будут платить не ФОПы а ты ДЕБИЛ!! а просто когда растет цена товара то падает оборот и выручка а когда она падает ниже общих расходов то ФОП закрывается себе в убыток работать никто не будет!!
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Треба давно на вас, дебілів зелених, перекласти уплату податків! Щоб работодавець віддавав вам сумму брутто, а ви вже самі розносили це по рахунках та сплачували в бюджет! І відповідно вели всю цю бухгалтерію! І трахати вас за порушення (а вону будуть одразу), і шоб ви вели книгу приходу, і книгу розходу, і шоб ***** бухгалтера ще оплачували, щоб за вас звіти здавав! ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5599 І тюремні строка за не своєчасно зданий звіт! І в лагєря, уран в Жовтих Водах видобувати для обороноздатності держави! ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5617
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А там де ТОВ, Товариство з Обмеженою Відповідальністю - ти доб'єшся правди? От кому ти пишеш всю цю маячню? Які "незручності" та "небезпека"? Ти в псіхіатра на обліку давно стоїш? ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7714
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тогда почему ФОПы начали массово закрываться?
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Щось я не помітив: базар як процвітав так і процвітає.
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ты не понял, они закрывают свой статус перед налоговой как ФОП, а продолжают работать как обычные физ лица, потому что законы то у нас писаны дебилами, для физ лиц то штрафов нету и налогов ниаких)))
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Що це за категорія фізліцо? якщо ти ведеш бізнес, ти повинен зареєструватися. Без цього - незаконна діяльність. В нормальних країнах за це-тюрма.
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а у нас уже нормальная страна? когда это стало и где в каком месте?!!
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Так слуги народа сами приняли декриминализацию за незаконную предпринимательскую деятельность. Вот ты не ФОП, продал что то на ОЛХе ты ж не платишь за это податки правильно, как и пол страны...?
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А в деяких ще більш нормальний країнах - за дебільни дописи на сайті тюрма! ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7532
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Физлицо это не категория болван ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3525
Физ лицо - это физическое лицо, гражданин Украины, не ФОП, не ПП, не ЧП, а просто человек ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3525
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сейчас проще, когда массово повалили ФОПы налоговая закрывает автоматом за 1 день
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ну вот логично же
вот и статистика поперла
сами ответили на свой вопрос.

дутая статистика всегда имела преимущества. бывалые помнят святые мифические закрома родины
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Все просто:
Занесешь инспектору - будешь мелким ФОПом.
Не занесешь - страдай как крупный ФОП.

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работали инспектором ?
есть опыт ?
если имели опыт предпринимателя тогда может попробовать стать инспектором ?
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Если он станет инспектором, тебе придется сесть, Ыгорь ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4883
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не воспринимаю этого чувака после высера о 40-ка процентном росте за "пятилетку"..... это мог высрать либо идиот, либо враг. хотя чувак мне импонирует - делает вид шо все время работает....(именно делает вид)
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видел весной фото билбордов для идиотов, а можид и сами билборды?
ну, типо весна пришла - саджати будемо. Так вот - почему же Гройсман даже ни разу не получил подозрения, не говоря уже шоб слегка испугаться как Свинарчук то?

думай.те, емо-е)
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Цій публіці думати важко, коли обіцяють газ безкоштовно і всіх (крім них) посадити за місяць.
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До ФОПів, як і до будь якого бізнесу слід ставитися з позиції їхньої важливості. Якщо це виробництво - найбільше сприяння. Якщо торгівля, чи посередницькі послуги - максимальний пресинг.
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в смысле что б торговать могли только олигархи? а потом ты будешь кричать что они барыги? ты опредлись
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По сути чувак прав - куча средних и крупных компаний с миллиардными оборотами прикрываются фальшивыми ФОПами. В США они уже в тюрьме сидели бы, а в Украине вой подняли.
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Я абсолютно не согласен с тем, что кто-то уничтожает ФОПы."

Вообще-то это надо у самих ФОПов спрашивать, а не согласия или несогласия министра. И что за таинственный "кто-то"? Так и говори "Я и Зе, вместе с зекоМандой".
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Работа в стиле 95го. Ми знаємо як робити, але не пояснюєм вам. Бо ви бидло і повинні тупо виконувати.
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Нібито все пояснювали в цьому питанні. Ідея зрозуміла : податки платять всі. Що в цьому поганого?
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Все спекулянты барыги должны платить налоги.
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Налоги платят токо трусы и дураки! Слова не мои а БЕНИ!!
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ЛИЧНО ДЛЯ ТЕБЯ С ТВОИМИ ДОХОДАМИ - ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕНЫ НА ВСЕ
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Так в Европе цены ниже чем в Украине.В Украине спекулянты барыги по 100% накручивают
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а будут еще выше, потому что теперь придется кроме тех налогов что были платить за кассу за обслуживание и за проверки этих касс, и все это войдет в ЦЕНУ!!
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Ну, бо ви, клоуни народні, стикалися тільки з великими і середніми компаніями, оформленими на ФОПів. Ви ж не вірите, що можуть бути чесні малі ФОПи, які заробляють тільки на себе, не требуючи нічого від держави. Великі і середні то підлаштуються, а от малі згинуть. Між іншим, я увірений, що 80% з вас, зебілів народних, були (а може і є) зареєстрованими як ФОП (або ваші родичі).
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БРЕХНЯ БРЕХНЯ БРЕХНЯ
Хватит лапшу на уши вешать, бизнес давно знает что такое кассы и кто потом будет приходить и доить за эти кассы! Так что нефиг БРЕХАТЬ!! Все ФОПы будут поставлены на счетчик из-за касс! а кто этот счетчик будет оплачивать то это обычные покупатели которые потом придут к этим ФОПам за товаром! Опять же есть дебилы которые говорят а мы будем в супермаркетах покупать, так вот ДЕБИЛЫ лично вам сообщаю что все супермаркеты минимум половину своего товара пропускают через ФОПы, так что да идите в супермаркеты!!
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НАРОД - ГЛАВНОЕ - ОНИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ОБЕЩАЛИ КОНКРЕТНО НЕ ТРОГАТЬ ФОПЫ - И ВОТ ОБМАН КОНКРЕТНЫЙ - И ТАК ВО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ - ДОЛОЙ ЗЕЛЕНЫХ БАРЫГ
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диму без полум'я не буває гандони брехливі
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Ох и премьер! Узнаю коммунистические идеологические штампы. Вам бы поучится, господин хороший, прежде чем смешить людей. Что такое крупное предприятие - еще не выучили? Спросите у Пидласой, она точно знает. Соберитесь вместе на круглый стол и определитесь хотябы с терминами.
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