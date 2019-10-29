 ФОПы никто не уничтожает. Эта истерия специально насаждается, чтобы ввести людей в заблуждение, - Гончарук

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я абсолютно не согласен с тем, что кто-то уничтожает ФОПы. Эта истерия специально насаждается отдельными людьми и поднимается в определенной плоскости, чтобы ввести людей в заблуждение. Государство не будет преследовать, не будет вводить сверхтяжелые условия для малых ФОПов. Наша цель в том, чтобы крупные и средние компании прекратили изображать из себя стайки ФОПов", - отметил Гончарук.
Он подчеркнул, что крупные компании должны менять бизнес-модель и начать нанимать людей официально.
сути не увидел.
если суть это оскорбление, тогда это больше о вашей сути говорит, чем о сути вопроса в статье.
хотя особого меседжа в статье я тоже не увидел.
соглашусь, что сути там столько же сколько в вашем комментарии.
- Забожися!
- **** буду!
и все, свободен, "нормальный пацан"
и все, свободен, "нормальный пацан"
Давайте поможем Админу справится со всеми из-за поребрика и теми кто проплачен Кремлём для подрывной работы в Украине.
Это реально - как пулеметчиком поставить пастуха с синдромом Дауна и удивляться потом шо все солдики свалили от позиции "брата по оружию" куда подальше.
А ему семью кормить и это единственный заработок.
Як вони топили за Зє! Поох був у них коренем усіх зол, хоча реально 5 років їх навіть жодного разу не перевіряли, вони вже й забули що це таке.
Я насолоджуюся їхніми кислими пиками і переляканими розмовами: "Ой а шо ж тііпєрь будєт?"
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
"Верховний суд у суперечці з державним Приватбанком став на бік олігарха Ігоря Коломойського. 10 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу банку та залишив без змін рішення нижчих інстанцій, які відмовили йому у визнанні кредиторських вимог до «Дніпроавіа» на 1,5 млрд грн. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень (справа № 904/8902/17). Саму ж «Дніпроавіа» пов'язують з групою «Приват», співвласником якої є Коломойський.
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд вимоги скасував, посилаючись на свої ж рішення про визнання цих угод частково недійсними."
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Или нет ничего？ и определять будет налоговый мент...в зависмости от суммы положенной ему в карман？
Почув . Тогда нехай эти ФОПы горят синим пламенем с такими ценами и таким обслуживанием .
тогда пурга закончится и начнется метель из денежных знаков.
правильно мы понимаем ?
просто ищем достойную замену ! пойдете ?
может мне ще за вас что-то делать ?
приходить можно в любой день. там есть отдел кадров.
вперед. если думаете что договорняк будет и вас проведут по звонку увы опять мимо
дерзайте. мы ждем ваших сообщений от имени КМУ а уж мы постараемся рассказать вам кто вы какой и где должны быть
Физ лицо - это физическое лицо, гражданин Украины, не ФОП, не ПП, не ЧП, а просто человек
вот и статистика поперла
сами ответили на свой вопрос.
дутая статистика всегда имела преимущества. бывалые помнят святые мифические закрома родины
Занесешь инспектору - будешь мелким ФОПом.
Не занесешь - страдай как крупный ФОП.
есть опыт ?
если имели опыт предпринимателя тогда может попробовать стать инспектором ?
верните Гройсмана!!!!
ну, типо весна пришла - саджати будемо. Так вот - почему же Гройсман даже ни разу не получил подозрения, не говоря уже шоб слегка испугаться как Свинарчук то?
думай.те, емо-е)
Вообще-то это надо у самих ФОПов спрашивать, а не согласия или несогласия министра. И что за таинственный "кто-то"? Так и говори "Я и Зе, вместе с зекоМандой".
Хватит лапшу на уши вешать, бизнес давно знает что такое кассы и кто потом будет приходить и доить за эти кассы! Так что нефиг БРЕХАТЬ!! Все ФОПы будут поставлены на счетчик из-за касс! а кто этот счетчик будет оплачивать то это обычные покупатели которые потом придут к этим ФОПам за товаром! Опять же есть дебилы которые говорят а мы будем в супермаркетах покупать, так вот ДЕБИЛЫ лично вам сообщаю что все супермаркеты минимум половину своего товара пропускают через ФОПы, так что да идите в супермаркеты!!