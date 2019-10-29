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 Общество
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 За выходные на Донбассе выросло количество нарушений "тишины", - ОБСЕ

В течение субботы и воскресенья СММ ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В период с вечера 25-го до вечера 26 октября в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав в частности больше взрывов: примерно 140 против около 20)", - говорится в отчете.

Почти 80% нарушений, в том числе большинство взрывов, зафиксировано в районах к юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), к западу от Горловки (неподконтрольна правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также к юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка).

"В период с вечера 26-го до вечера 27 октября СММ констатировала дальнейшее увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав аналогичное количество взрывов (около 140), если сравнивать с предыдущими сутками", - сообщили наблюдатели.

Чаще всего нарушения (в том числе большинство взрывов) фиксировались в районах к югу от Светлодарска и к северу от Красногоровки (подконтрольна правительству, 21 км к западу от Донецка).

Наряду с этим, в период с вечера 25-го до вечера 26 октября в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня и не зафиксировала ни одного взрыва.

Все нарушения "тишины" (2 выстрела из стрелкового оружия) зафиксированы в районах к югу от н. п. Орехово-Донецкое (подконтрольный правительству, 44 км к северо-западу от Луганска).

На следующие сутки - с вечера 26-го до вечера 27 октября - миссия констатировала на Луганщине увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 1 взрыв).

Все случаи (6 выстрелов из стрелкового оружия и 1 взрыв неопределенного происхождения) зафиксированы в районах к северу от н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска).

Также СММ ОБСЕ зафиксировала в субботу чрезвычайно длинные очереди на блокпосте российских вооруженных группировок возле оккупированной Горловки.

"26 октября в 9:50, на блокпосте возле Горловки команда Миссии видела необычно длинные очереди из примерно 1000 автомобилей, минимум 150 автобусов и 1000 – 1500 пешеходов, которые направлялись в подконтрольные правительству районы, а также очередь из примерно 70 автомобилей, 5 автобусов и около 100 пешеходов, направлявшихся в неподконтрольные правительству районы", - говорится в отчете.

Как отмечается, в тот же день, в 9:30, на блокпосте на автодороге Н15 у н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) команда миссии видела очередь примерно из 320 автомобилей, 11 автобусов и 400 пешеходов, которые направлялись в подконтрольные правительству районы.

Источник: https://censor.net.ua/n3156444
 
 
 Топ комментарии
 
И вот как в ролике это и будет происходить. Сейчас зашел с отводом ВСУ от Золотого по просьбам трудящихся. Через три месяца снимут и покажут такой же о необходимости отвода от Волновахи и Мариуполя, еще через три месяца - Харькова, Днепра и Запорожья, потом Киева и Одессы, и так далее.
А может не через три месяца, а через три года - понадобится еще же боевые действия, обстрелы изобразить, поток смертей, похороны каждый вечер на 1+1 - без этого тема последовательного отвода может и не зайти. Но это будет, не сомневайтесь. Был развод под Станицей Луганской, ВСУ отошли, сепары - нет. И в этой ситуации Зеленский проводит отвод ВСУ в Золотом.
Всё. Начало положено. Цикл «ВСУ отошли, сепары остались, а для "украинской" власти это норм, и нужно дальше где-то ВСУ отводить» - цикл запущен. Аваковский Азов успешно отыграл роль "патриоты были не согласны, но даже самых радикальных убедил величайший мировой лидер современности". Все, игра сделана. Оцените красоту.
Ощущаю себя в российском фильме о покорении Украины в 21 веке. С Зеленским в главной роли.
Знаете, я уверена, что в 2014 вся эта квартальная гниль решала, прикидывала, что им выгоднее - чкурнуть в Россию по примеру Лорак и Повалий или тут остаться. И если б они выбрали бы первое, то вот тот фильм "Зеленский в Золотом принимает челобитные в просьбой отвести ВСУ" все равно был бы снят. Первый канал РуссоТВ снял бы фантастический фильм своему быдлу для подрочить на вяличие. И предатель Зеленский играл бы роль Президента Украины.
А теперь он ее играет в жизни. В таком же кино.
Кремль сделал Украину.
Руками 73% иуд.
И следующие серии этого фильма впереди. О Волновахе и Мариуполе. О Харькове и Одессе. О моем городе. И о вашем. Впереди.
* * *
К вопросу спектакль или не спектакль исполняли вчера Зеленский и аваковцы в Золотом.
Вадим Троян - это замминистра МВД. Зам Авакова. Он же выходец из Азова (даже глубже - выходец из Патриота Украины). В 2014 был замом комбата "Азов".
И вот сегодня этот замминистра официально сообщает, что после разговора с нелохом ветераны-добровольцы, осиянные величием, вывезли оружие добровольно и под чутким оком Авакова.
Это как бы side-story. А основной сюжет Аваков-Коломойский-Зеленский Продакшин показал в кино о том, как местные жители просят отвести ВСУ, любят Украину и бубочку, и о том, конечно, что отвод - это не отвод и не сдача, а перегруппировка по просьбам трудящихся. Говорят, показали все центральный каналы. На странице бубочки 10 тыс лайков, 4 тыщи расшаров. Контора пашет.
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Сепарня сигналізує що треба проводити вибори.
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оце так інформація!
а пупочка казав, що вже тихо-тихо, можна відводити війська.
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И вот как в ролике это и будет происходить. Сейчас зашел с отводом ВСУ от Золотого по просьбам трудящихся. Через три месяца снимут и покажут такой же о необходимости отвода от Волновахи и Мариуполя, еще через три месяца - Харькова, Днепра и Запорожья, потом Киева и Одессы, и так далее.
А может не через три месяца, а через три года - понадобится еще же боевые действия, обстрелы изобразить, поток смертей, похороны каждый вечер на 1+1 - без этого тема последовательного отвода может и не зайти. Но это будет, не сомневайтесь. Был развод под Станицей Луганской, ВСУ отошли, сепары - нет. И в этой ситуации Зеленский проводит отвод ВСУ в Золотом.
Всё. Начало положено. Цикл «ВСУ отошли, сепары остались, а для "украинской" власти это норм, и нужно дальше где-то ВСУ отводить» - цикл запущен. Аваковский Азов успешно отыграл роль "патриоты были не согласны, но даже самых радикальных убедил величайший мировой лидер современности". Все, игра сделана. Оцените красоту.
Ощущаю себя в российском фильме о покорении Украины в 21 веке. С Зеленским в главной роли.
Знаете, я уверена, что в 2014 вся эта квартальная гниль решала, прикидывала, что им выгоднее - чкурнуть в Россию по примеру Лорак и Повалий или тут остаться. И если б они выбрали бы первое, то вот тот фильм "Зеленский в Золотом принимает челобитные в просьбой отвести ВСУ" все равно был бы снят. Первый канал РуссоТВ снял бы фантастический фильм своему быдлу для подрочить на вяличие. И предатель Зеленский играл бы роль Президента Украины.
А теперь он ее играет в жизни. В таком же кино.
Кремль сделал Украину.
Руками 73% иуд.
И следующие серии этого фильма впереди. О Волновахе и Мариуполе. О Харькове и Одессе. О моем городе. И о вашем. Впереди.
* * *
К вопросу спектакль или не спектакль исполняли вчера Зеленский и аваковцы в Золотом.
Вадим Троян - это замминистра МВД. Зам Авакова. Он же выходец из Азова (даже глубже - выходец из Патриота Украины). В 2014 был замом комбата "Азов".
И вот сегодня этот замминистра официально сообщает, что после разговора с нелохом ветераны-добровольцы, осиянные величием, вывезли оружие добровольно и под чутким оком Авакова.
Это как бы side-story. А основной сюжет Аваков-Коломойский-Зеленский Продакшин показал в кино о том, как местные жители просят отвести ВСУ, любят Украину и бубочку, и о том, конечно, что отвод - это не отвод и не сдача, а перегруппировка по просьбам трудящихся. Говорят, показали все центральный каналы. На странице бубочки 10 тыс лайков, 4 тыщи расшаров. Контора пашет.
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Нагліють сєпари. Відчули щире прагнення Верховного колабораста Зєлєпуті поскоріше капітулювати, і вирішили дожимати.
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Лицемеры мразные с Моникой на побегушках
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Мне интересно куда будут тикать все эти боты с ботофермы когда линия и с нею обстрелы пододвинутся к их хатам?
В ордле были такие же дебилы которые бегали на митинги с плакатами путин введи за умеренную плату.
Когда путин ввел их кураторы выехали а дебилы остались подыхать потому что за те копейки которые им платили они даже выехать не смогли.
История повторяется дважды.
Первый раз как трагедия а второй раз как комедия.
Мне всегда было не ясно почему именно комедия?
А потому что смешно когда взрослые люди прыгают на граблях.
Они же не обучаемые.
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там липовые трудящиеся перед липовым презиком. Это разведение еще аукнется, поздно не было бы. А по поводу нациков, то не одни они,а многие за Украину и по настоящему, а не для эпизода.
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Сепарня сигналізує що треба проводити вибори.
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оце так інформація!
а пупочка казав, що вже тихо-тихо, можна відводити війська.
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да что вы! Бахкают по Золотому 5, а разводят Вовочку на Золотое 4, какие еще 4 пункта на подходе. Слепое ОБСЕ констатирует, зеленое болото не видит и не слышит.
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За выходные на Донбассе выросло количество нарушений "тишины", - ОБСЕ
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
Совсем не смешная шутка.
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Чому ОБСЄ не пише, хто порушував режим? Хто перший починав стрілянину. І чому вогонь у відповідь вважається порушенням тиші? Чому порушення лінії розмежування не вважається порушенням тиші? Вищий пілотаж - без стрілянини перейти лінію розмежування, і зайняти потрібну позицію.
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