 РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев

Об этом написал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (28.10. - Ред.) на трехсторонних переговорах по транзиту газа по территории Украины после 2019 года российская сторона поднимала вопрос предоставления разрешения для завершения строительства "Северного потока-2".
Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала, но, как мне сообщили источники из ЕК, среди аргументов "Газпрома" был один интересный тезис: "Наш проект (то есть СП2), не только чисто коммерческий, но и вполне про-европейский, потому что в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа С ВАМИ"." - написал Коболев.
Он отметил, что именно поэтому важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1, что "сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - весомый аргумент против "Северного потока-2".
"Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с "Газпромом". Даже на уровне деклараций.
Очень надеюсь, нас услышат", - резюмировал Коболев.
Напомним, 9 октября глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.
19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины. По итогам переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что они прошли в позитивной и конструктивной обстановке.
https://korrespondent.net/business/companies/4072911-v-naftohaze-nazvaly-zarplatu-koboleva
В Нидерландах арестованы акции управляющей компании "Турецкого потока", - "Нафтогаз".
Суд в Нидерландах арестовал 100% акций управляющей компании газопровода "Южный поток" - South Stream Transport B.V. - в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.
"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза", - уточнил топ-менеджер НАК.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156005
Консервация трудоёмка и дорогая, вот почему летом горит тундра.
И это аргумент. Ведь от транзита через Украину европейским компаниям ничего не падает.
Для Коболева эта новость стала каким-то откровением? Совсем тупой чтоли?
"Он отметил, что именно поэтому важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1, что "сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - весомый аргумент против "Северного потока-2"."
Источник: https://censor.net.ua/n3156443
У Украины есть лишь обязательства обеспечивать транзит, а точки входа газа в Европу - это вопрос договоренностей поставщика и потребителя, а вовсе не хотелки лишь кремляди.
Украина сама без газа точно не останется, так что иди проспись, убогий.