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 РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев

Российская сторона на трехсторонних переговорах по транзиту газа по территории Украины после 2019 года поднимала вопрос разрешения для завершения строительства "Северного потока-2".

Об этом написал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (28.10. - Ред.) на трехсторонних переговорах по транзиту газа по территории Украины после 2019 года российская сторона поднимала вопрос предоставления разрешения для завершения строительства "Северного потока-2".

Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала, но, как мне сообщили источники из ЕК, среди аргументов "Газпрома" был один интересный тезис: "Наш проект (то есть СП2), не только чисто коммерческий, но и вполне про-европейский, потому что в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа С ВАМИ"." - написал Коболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" угрожает не только Украине, но и Евросоюзу в целом, - Хармс

Он отметил, что именно поэтому важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1, что "сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - весомый аргумент против "Северного потока-2".

"Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с "Газпромом". Даже на уровне деклараций.

Очень надеюсь, нас услышат", - резюмировал Коболев.

Напомним, 9 октября глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины. По итогам переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что они прошли в позитивной и конструктивной обстановке.

РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через Северный поток-2, - Коболев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156443
 
 
 Топ комментарии
 
Не с ним, а с Украиной . Правильно хочет .. РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 7106 .
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Европа может тоже предложить рф....пососать Чупа Чупс например
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Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата - 28,5 миллиона гривен.
https://korrespondent.net/business/companies/4072911-v-naftohaze-nazvaly-zarplatu-koboleva
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За такое потужное заявление надо срочно парню премию выписать в пару лимонов долларов. Мамка в Америке заждалась
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За такой потужный коммент , тебе надо дать премию Дарвина . РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 3627 .
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За выигранный у "Газпрома" суд Коболев внесён в чёрный список "ольгинских" методичек.
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Это хорошо что патриоты научились защищать власть.
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европа радо согласиться. она за цент удавиться.
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А Коболев хочет, чтобы делились с ним, а не с ЕС
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Не с ним, а с Украиной . Правильно хочет .. РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 7106 .
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А тебе не кажется, что "Газпром" сам может решать, с кем ему делиться?
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Кажется . Но всё равно , Коболев сказал всё правильно . РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 612 .
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Статью читай, а не только заголовки. Коболев хочет привлечь европейских инвесторов к управлению украинской ГТС, и получая часть платьі за транзит по ней рашисткого газа, они будут заинтересованьі в сохранении транзита.
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Херові справи. Зараз Трампу не до Північного потоку... А там лише він тиснув на Європу у цьому питанні.
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Трамп це расєйський агент. Він лише робив вигляд, що тиснув. Коли справа доходила до реальних дій щодо протистояння рашистам і їх союзникам, він завжди робив крок назад.
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млинці рогатим на лопаті можемо запропонувати!!))
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Кацапы идут ва-банк, лишь бы поскорее достроить сп2 и кинуть хохлов. Интересно, что они ещё предложат европейцам, если они и от этого откажутся.
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Инвестор не придет, если не будет гарантии транзита, а транзитер только один и вариантов договорится похоже нет и Европа в этом напрямую виновата - куда ни кинь сплошной клин. Газпром может вообще хлопнуть дверью и послать всех куда подальше, они зимой не замерзнут и США их только в этом поддержит.
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Если газпром «хлопнет дверью» - параша развалится, как развалился совок.
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Доходы от газа транзитируемого через Украину не более 5% ВВП, да и потом уже запускают Турецкий поток, а профицит бюджеты около 4%, т.е если и будут потери, то невелики, да и потом пострадает прежде всего ЕС, а там таких шуток не любят и сделают все, чтобы газ шел.
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Турецкий поток - это пока что только ветка, которая предназначена для самой Турции, в Европу из Турции пока ничего ещё не идёт. Изучайте мат.часть и не пишите ерундой. Не смотря на кажущееся благополучие бюджета обосРахи, кацапо-орда почему-то нищает и деградирует шестой год кряду. С чего бы это, если все так хорошо? Вон, уже вопли из Останкино-банкрота раздаются...)
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Арест акций "турецкого потока" не влияет на его запуск?

В Нидерландах арестованы акции управляющей компании "Турецкого потока", - "Нафтогаз".

Суд в Нидерландах арестовал 100% акций управляющей компании газопровода "Южный поток" - South Stream Transport B.V. - в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.
"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза", - уточнил топ-менеджер НАК.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156005
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Скважина должна работать-отдавать газ или его палят на месте.
Консервация трудоёмка и дорогая, вот почему летом горит тундра.
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Это тундра, она может гореть? И консервация скважины, это как воду в кране перекрыть.

РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 1217
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До того як на москаляндії проклали інтернет та телефон, про півня з лайна також ніхто не чув та не бачив. Там і море світиться, що там вже про землю казати!
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Кто сказал такую ерунду - природный газ тяжелее воздуха и без напора не пойдет наружу.
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Что значит готова? 49% СП-2 пренадлежит европейским компаниям которые вложили 4 миллиарда евро в это строительство. Поэтому логично что 49% прибыли упадет европейским компаниям.
И это аргумент. Ведь от транзита через Украину европейским компаниям ничего не падает.

Для Коболева эта новость стала каким-то откровением? Совсем тупой чтоли?
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По-моему Коболев просто не очень разбирается во всех этих делах.
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Я тоже об этом подумал, что несёт этот господин, это же бред! Представляю что о нём на переговорах думают европейские партнёры. Или это он только в Украине такую дичь впаривает?
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Padajet za tranzit Polse,Slovakiji,Cekiji.Iz sudov nevydet gazprom.Uze teper podanyje zaloby budet razbiratsia s SP2 i eto na dolgo
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Тупые не читают статьи.

"Он отметил, что именно поэтому важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1, что "сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - весомый аргумент против "Северного потока-2"."

Источник: https://censor.net.ua/n3156443
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Коболев спокойно может ещё год умничать...и шукать де взять 80 мрд м куб водорода
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80 млрд.? Ты болен? У Украины есть обязательства перед Европой на поставку газа в таких объемах? Украине самой нужны такие объемы?
У Украины есть лишь обязательства обеспечивать транзит, а точки входа газа в Европу - это вопрос договоренностей поставщика и потребителя, а вовсе не хотелки лишь кремляди.
Украина сама без газа точно не останется, так что иди проспись, убогий.
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