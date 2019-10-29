 1375 человек погибли во время пожаров в Украине с начала года, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Ежедневно пожарные ГСЧС ликвидируют сотни пожаров по всей территории страны, которые приводят не только к значительным материальным убыткам, но и, что самое главное - к гибели и травмированию наших соотечественников. Так, только за одни сутки в жилом секторе возникло 73 пожара, в результате которых погибли 7 человек, а еще 3 - пострадали", - сказано в сообщении.
Как отмечают спасатели, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов, а также оставленные без присмотра спички и яркие зажигалки в легкодоступных для детей местах - самые распространенные причины пожаров в домах. Накануне отопительного сезона, а также с началом осенних каникул в учебных заведениях, эта проблема приобретает особую актуальность.
Жертвами огненной стихии очень часто становятся пожилые люди и дети.
"Всего с начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 1 тыс. 375 и 1 тыс. 161 человек соответственно", - сказано в сообщении.
В связи с такой печальной статистикой ГСЧС в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности: "Расскажите детям об опасности, которую таит в себе огонь. Почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения: способ вызова пожарно-спасательной службы "101", эвакуацию детей, тушение пожара на начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения".
Хто знає, скільки людей загинуло від вогнпальних поранень по всій території України виключаючи зону ООС та Крим?