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 За октябрь количество переселенцев с временно оккупированных территорий увеличилось на 5 тысяч человек, - Минсоцполитики

Количество внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий в течение октября увеличилось на более чем 5 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство социальной политики.

"По состоянию на 28 октября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 млн 415 тыс. 575 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, месяц назад, 30 сентября на учете насчитывалось 1 млн 410 тыс. 511 внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3156440
 
 
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А Маргариту Пашу відправте у зворотньому напрямку до Криму
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Відчувають, що насувається великий шухер. У момент засідання по нормандському формату на фронті буде капець...
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Вчера была 24-я годовщина содня самого страшного терракта,устроенного нерусским Кремлем в Бакинском метро.Тогда на самом длинном подземном перегоне ст"28 мая" и "Гянджлик" на полпути произошли взрывы в вагонах бомб,которые вступали в реакцию с воздухом и еще больше возгорались(такие же использ.при сожжении красивейшего 3-х эт.здания Бакинского оперного таатра с суперакустикой постр-ый в нач.20в).Молодые старались вытаскивать с горящих вагонов детей,женщин,стариков,несли их до станции и опять возвращались в ядовитый туннель,помогали и студенты близ нах-ся института АЗИН(нефтян.) Многие умерали в тунели. недойдя.ИТОГ- 290 умерших и 270 пострадавших.Их души ждут...В следующем году наверное будут митинги у Российского пос-ва.Захватчики Кремля должны отвечать,а то они всяким негодяям-убийцам типа примакяна(то его экономистом делют,то политикам и т.д. а он даже востфак недокончил,зато занимался обманом людей,стоящих в 1990г.на пикете у здания ЦК.в Баку) памятники в Москве ставят.Царство небесное их душам.
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