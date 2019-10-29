 За октябрь количество переселенцев с временно оккупированных территорий увеличилось на 5 тысяч человек, - Минсоцполитики

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство социальной политики.

"По состоянию на 28 октября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 млн 415 тыс. 575 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, месяц назад, 30 сентября на учете насчитывалось 1 млн 410 тыс. 511 внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.