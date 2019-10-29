 НАТО обнародовало программу визита Столтенберга и послов Альянса в Украину 30 и 31 октября

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", программу мероприятий по данному случаю обнародовала пресс-служба альянса.

Визит начнется с посещения Одессы 30 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы стран НАТО посетят постоянную группу альянса по противодействию минам (SNMCMG2). В рамках патрулирования в Черном море четыре судна НАТО по противодействию минам из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пребывать в Одесском порту.

Столтенберг выступит с речью перед курсантами Одесской морской академии.

31 октября в Киеве Генеральный секретарь НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит с речью в парламенте Украины.

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Генеральный секретарь и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Заместитель генерального секретаря Мирча Джоанна и послы НАТО встретятся с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, а также с главами парламентских фракций.

Помимо прочего, будут организованы информационные мероприятия, в ходе которых послы НАТО будут взаимодействовать с представителями гражданского общества.

Ранее глава представительства НАТО в Украине Александр Винников назвал запланированный визит делегации НАТО свидетельством поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны альянса.