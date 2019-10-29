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 Политика Украины
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Все про:визит (2327) Киев (18114) НАТО (6505) Столтенберг (690)

 НАТО обнародовало программу визита Столтенберга и послов Альянса в Украину 30 и 31 октября

По приглашению украинских властей представители Североатлантического совета НАТО посетят Украину 30 и 31 октября 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", программу мероприятий по данному случаю обнародовала пресс-служба альянса.

Визит начнется с посещения Одессы 30 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы стран НАТО посетят постоянную группу альянса по противодействию минам (SNMCMG2). В рамках патрулирования в Черном море четыре судна НАТО по противодействию минам из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пребывать в Одесском порту.

Столтенберг выступит с речью перед курсантами Одесской морской академии.

31 октября в Киеве Генеральный секретарь НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит с речью в парламенте Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Генеральный секретарь и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Заместитель генерального секретаря Мирча Джоанна и послы НАТО встретятся с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, а также с главами парламентских фракций.

Помимо прочего, будут организованы информационные мероприятия, в ходе которых послы НАТО будут взаимодействовать с представителями гражданского общества.

Ранее глава представительства НАТО в Украине Александр Винников назвал запланированный визит делегации НАТО свидетельством поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны альянса.

Источник: https://censor.net.ua/n3156438
 
 
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Зеленский и его команда рассказывают всем, что в войне виноваты националисты.
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Т.е. виноваты те, кто хочет независимости Украины, те кто хочет жить свободно и иметь права человека, те, кто хочет иметь достойную оплату труда, те кто хочет жить в человеческих условиях.
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