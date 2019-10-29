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 Политика Украины, Экономика
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Все про:приватизация (904) реприватизация (20) Гончарук_Алексей (211)

 Реприватизация - это очень опасно, - Гончарук

В Украине нужно создать условия, когда инвесторы не будут бояться, что вложенные ими средства безосновательно отберут.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил глава Кабмина Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Реприватизация - это очень опасно. Инвестор в Украине должен чувствовать, что, если он что-то инвестировал, то безосновательно у него этого никто не заберет. Нам нужно создать условия, когда люди будут вкладывать в Украину деньги и не бояться, что у них эти деньги просто заберут. Такая практика на протяжении десятков лет в Украине, к сожалению, была ", - сказал премьер.

По его словам, инвесторов должна заинтересовать экономический рост Украины.

"По моему мнению, не очень продуманно и не очень разумно уезжать из страны, которая собирается расти. Обновленный прогноз Всемирного банка показывает рост 3,7%. Сюда надо приходить, а не уходить", - добавил глава правительства.

В то же время он отметил, что и инвесторы уважительно относиться к окружающей среде в Украине.

"Если компания выполняет свои обязательства перед государством, проблем не возникнет", - резюмировал Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3156437
 
 
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Після заяв щодо зміни кадастру на землю новій владі ніхто не повірить. Можна брехати своїм виборцям, але після зміни кадастру вони свої гроші зеленим не дадуть.
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Гончарук, вы под свое "ымя" -два завода постройте по микрочипам, под сельхозяйсявто, как милованов говорит...пока все..вы на посту уже 3 месяца и милованов тоже -
вы же с кем-то общались, когда соглашались на должность..или нет..? если нет - херово..
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Він продасть самокат, а ці гроші буде вкладати у виробництво в Україні.🐸
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Волинський Суддя, якого майже десять років судили за хабар і двічі оголошували вирок, поновився на посаді. Слуга Феміди зайняв свій кабінет і тепер чекає грошову компенсацію за роки вимушеного прогулу, Йому мають виплатити зарплату за 10 років.

Ось так працює нова влада.
Відео:
https://youtu.be/xMm5maF7ptk
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Отак працюе пока ещё стара влада, по её же законодательному праву. То, что годами разрушалось и цементировалось под коррупцию и безнаказанность всякого отребья мародёром, невозможно исправить за несколько месяцев.
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реформатор боится что у него заберут все нареформированное непосильным трудом.
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Украина перешла в руки Зе - разворованной, деморализованной, униженной и разбегающейся во все стороны, в войне с каннибалами-рашистами, которой нет конца. Миллионы самых толковых и умеющих работать, покинули страну. Зато остался со своей сворой мародёр, стремящийся к реваншу и толкающий страну в бездну распрей и внутренних конфликтов. Если Зеленский, не имеющий опыта в управлении государством и политических интригах, не найдёт общий язык со всеми слоями общества и, в первую очередь, защитниками-фронтовиками и начнёт действовать на свой страх и риск, без опытных и преданных Украине гуру, то стране конец. Просто любить Украину и желать ей добра - мало. Нужны титаны, знающие и имеющие волю вытащить Украину из пропасти. Их немного, но они есть. Пора действовать, а не тупо терять время на эксперименты, которые страна может и не пережить.
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